Preocupación por el asesinato de la madre de un integrante de Hijos y por un mensaje mafioso que dejaron

CÓRDOBA.- La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el asesinato de Susana Beatriz Montoya, la madre de un integrante de la agrupación Hijos quien fue encontrada muerta este sábado en su casa de la ciudad de Córdoba. Era la madre de Fernando Albareda. En la vivienda, escrito con lápiz labial en una pared, dejaron un mensaje mafioso: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.

El cuerpo de Montoya, de 74 años, fue hallado en el patio de su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones con signos de violencia: golpes en la cabeza y un corte aparentemente realizado con un arma blanca. Además, estaba la pintada con la amenaza.

El fiscal Juan Pablo Klinger, que dirige la investigación del homicidio de Montoya, espera el informe del forense. Fue su propio hijo quien la encontró y llamó a la Policía. “La casa estaba desordenada, pero no sé si se trató de un robo. No miré si faltaba algo de valor. Salté el tapial de la vecina porque no me contestaba el teléfono, y la encontré así. Vi que estaba muerta y llamé a la Policía”, dijo a La Voz del Interior.

Albareda sufrió amenazas en diciembre, fue una serie mensajes mafiosos que aparecieron en la puerta de la entrada de su casa, junto a seis balas calibre .22 largo. Los textos decían “se te terminaron los amigos en la Policía”; “te vamos a juntar con tu papito” y “vas a morir”. Su padre era el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y asesinado en 1979. Aún hoy sigue desaparecido.

“Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les di bola. Pero ahora parece que han vuelto y están rompiendo todos los códigos”, afirmó el hombre y explicó que la causa judicial iniciada no presenta avanzas.

Las puertas de ingreso a la casa de Montoya no fueron forzadas. Además, en la misma cuadra hay custodia policial permanente porque allí cumple un arresto domiciliario la mujer que se resistió la restitución internacional de sus hijos a Alemania.

Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho.



— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) August 4, 2024

En diálogo con C5N, de Carlotto manifestó que la Argentina está viviendo momentos muy difíciles y advirtió que el país está volviendo a la etapa más oscura de su historia: “El Estado, que nos tiene que cuidar, tiene gente que está feliz de traer muerte, dolor, detenciones irregulares. Esto pasó de castaño a oscuro. El Gobierno actual quiere entorpecer la historia de nuestro país, cambiarla”.

En Córdoba, los organismos de derechos humanos subieron una foto de la víctima junto a su hijo con el título: “Dolor por el asesinato de Susana Beatriz Montoya. Exigimos que se esclarezca con urgencia, por parte de la justicia y el poder político de la provincia, los móviles del crimen, sean estos de delito urbano y/o su posible correlato político, dado la existencia de reiteradas amenazas a la familia Albareda. Dijimos Nunca Más. Estamos en alerta y movilización”.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, en sus redes, escribió: “Asesinaron a la madre de un hijo de desaparecidos que había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado en Córdoba. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho. Expresamos nuestra solidaridad con Fernando Albareda y la preocupación por las circunstancias en las que ocurrió el asesinato”.