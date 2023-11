escuchar

Una discusión entre dos amigos por unos huevos de gallina terminó con gritos, insultos y dos autos destrozados. La insólita pelea se produjo en la tarde del pasado miércoles en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, Sin embargo, las imágenes del hecho se viralizaron esta semana.

El violento suceso ocurrió a metros de la cancha del club Guillermo Brown, cuando un hombre se acercó a la concesionaria de un conocido -ubicada entre Juan B. Justo y Palazzo- y lo interpeló, reconstruyó El Chubut. Ambos discutieron dentro del establecimiento porque uno tenía huevos de gallina y no quería compartirlos.

Finalizado el intercambio, salieron del establecimiento y uno de los dos involucrados tomó un palo de madera, con el que procedió a atacar uno de los vehículos que pertenecía al dueño de las gallinas. Tal y como muestra el video que grabó una persona que pasaba por el lugar, el agresor caminó con vehemencia en dirección a una camioneta Peugeot modelo 504 de color blanca y empezó a golpearla sin parar, destruyendo el parabrisas, la luneta, la puerta y el techo del rodado.

El ataque de furia no terminó allí. Un segundo metraje grabado por otro testigo exhibe como, sin explicación aparente, el hombre decide utilizar el mismo objeto contundente para destruir su propia camioneta Amarok: le rompe uno de los dos espejos retrovisores antes de escapar de la escena.

Cuando todo terminó, cerca del mediodía, el dueño de los huevos se dirigió a una dependencia policial para hacer la correspondiente denuncia. Lo mismo hizo más tarde quien atacó los vehículos. Este último dejó en claro ante las autoridades que su reacción se debió a “un problema por cinco gallinas y un gallo”.

“Quería huevos, me dijo que no podía dármelos porque los tenía en un incubador. Siempre dice lo mismo”, señala el documento policial al que tuvo acceso El Chubut. Finalmente, las fuerzas de seguridad decidieron llevar a cabo allanamientos con una orden judicial este lunes y el caso avanza en Tribunales.

Otro “furioso” antecedente en Córdoba

En agosto de 2022, un hombre no quiso entregar su auto a la Policía luego de intentar esquivar un control vehicular y tomó la drástica decisión de destruirlo con una pala. El momento de tensión quedó grabado gracias a un transeúnte. El episodio ocurrió en la mañana de un martes durante un control de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) ubicado en cercanías del Centro de Participación Municipal N°3 de la Rotonda de Argüello.

El sujeto en cuestión, al tanto de que su vehículo ni iba a cumplir con todos los requisitos de seguridad, hizo lo posible para evitarlo. Pero las autoridades locales fueron más rápidas y lograron detenerlo a tiempo. Cuando le solicitaron los papeles del vehículo, y según constató CBA24, comprobaron que el auto no estaba en regla dado que no contaba con el seguro ni la autorización correspondiente para circular.

“Cuando se le avisa de que se le tiene que retener el vehículo empieza a amenazar con prenderlo fuego”, sostuvo Nicolás Molina, Director Técnico de la ITV. Sin embargo, las amenazas fueron más allá: el individuo sacó una pala del baúl y destrozó el Renault 21 delante de la Policía.

El hombre rompió los vidrios y las ópticas de su auto con la herramienta. Como el hecho no revistió mayor gravedad, la policía no intervino. Luego del momento de furia, el auto fue confiscado y ya se encuentra en un depósito. El hombre, que no fue demorado, se llevó sus pertenencias y abandonó la escena a pie.

Más tarde trascendió otro video en el que se puede ver al infractor tajeando deliberadamente las cubiertas del auto. “No se lo detuvo porque no atentó contra nadie, solo dañó el auto que tenía en su poder”, explicaron desde la ITV a distintos medios cordobeses.

