Qué dice el mensaje de la prima de Loan

Escuchar

A más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, la tía del niño correntino de cinco años, Laudelina Peña, fue indagada en la noche del martes 16 de julio por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo. Actualmente, se encuentra acusada por la “sustracción y ocultamiento” de su sobrino.

Antes de escuchar su testimonio, la jueza le leyó la acusación en su contra y presentó diferentes pruebas que tiene la justicia para fundamentar los cargos. Entre ellas, llamó la atención un mensaje de WhatsApp que encontraron los peritos a partir del análisis de los celulares de los sospechosos y testigos. Este descartaría la versión de que el niño había sido atropellado por el marino Carlos Pérez al irse de la casa de la abuela Catalina. Laudelina declaró antes de su detención que vio el choque y que Victoria Caillava la amenazó de muerte si los delataba. Además, la habría obligado plantar un botín del pequeño en el monte para desviar la investigación.

Qué dice el mensaje que le envió la prima de Loan

Se trata de un mensaje que envió la hija de Laudelina, Macarena, a Victoria Caillava ―que fue detenida junto a su esposo, Carlos Pérez, por la “sustracción y ocultamiento” de Loan―. Al parecer, su madre le pidió que le enviara a la exfuncionaria municipal las fotos que tenía en su celular del almuerzo en que fue visto Loan por última vez. Además del hecho de que se hayan tomado imágenes de esta ocasión, llama la atención que Laudelina lo haya hecho con el celular de su hija, cuando ella tenía el suyo propio. Asimismo, se encontraron fotos de Loan específicamente.

El intercambio ocurrió el 19 de junio, seis días después de la desaparición del niño. “Hola tía Vicky, me dijo mamá que te pase las fotos”, escribió la joven luego de enviar todas las fotos. Esto llamó la atención a los investigadores porque, no solo denota cierta familiaridad y comodidad entre los Peña y la pareja de la exfuncionaria y el navío retirado, pero también puede indicar la existencia de un acuerdo entre los acusados para ocultar las pruebas que los vincularan con el delito del que fue víctima el niño. De todos modos, aún no hay ninguna explicación de esta actitud por parte de ninguno de los detenidos ni de los testigos.

Macarena Peña, la hija de Laudelina y prima de Loan LU17

Otro descubrimiento que hizo la justicia a partir del análisis de mensajes y llamadas en los celulares de los acusados, hay una llamada entre Laudelina y Macarena que afirmaría esta hipótesis. La tía de Loan interrogó a su hija después de que declarará ante los fiscales provinciales el 21 de junio: “¿Preguntó de dónde es que sacamos el calzado? ¿Y quién estaba?”. Ante este cuestionamiento, la joven respondió: “No, eso no me preguntaron”.

La indagatoria completa de Laudelina Peña

Laudelina Peña, la tía de Loan, desmintió que haya habido un choque y apuntó contra Benítez, Ramírez y Millapi Captura

A continuación, el fragmento del texto oficial judicial de la indagatoria de Laudelina Peña de este martes 16 de julio:

Dejándose constancias que los teléfonos fueron entregadas a la prevención para su traslado a pericia. Se deja constancia también que los sumarios se encuentran incorporados a la causa en el sistema de gestion Lex100. A continuación, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 del C.P.P.N., se invita a la imputada a mantener una nueva entrevista con su abogada defensora, ante lo cual manifiesta que no desea mantener una nueva entrevista. Tras ello se le recuerda a la imputada que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio implique presunción de culpabilidad, por lo que le es cedida la palabra a los fines de que manifieste cuanto crea conveniente en su descargo y a indicar las pruebas que estime oportunas, ante lo cual EXPRESA: “yo quiero declarar”. Acto seguido, la declarante manifiesta: “perdón por mentir en la primer declaración, no fu mi intención, fue del abogado Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente fue tema el abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, sino igual íbamos a quedar presas, después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Despues cambió de auto, nos subió a la camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que el iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana de ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestrados, el domingo a la noche se armó una coscotería que nos tuvo que sacar la policía: De ahí nos llevaron a la casa de otro señor, me dieron 50 mil pesos que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera que quise darle a la jueza pero no pude. Iba custodiada por una camioneta como de policía, no sé en qué estaba metido, no entiendo nada de eso. Eso fue lo que pasó con el abogado. De ahí ese día en Goya me dijo que no cambie la declaración, me dijo que diga lo mismo. El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos porque no sé que va a pasar de ahora en adelante. Preguntada por la juez si está declarando libremente manifiesta: el miedo es el que me quedó del abogado, todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado. Preguntada por la verdad manifiesta: ese día del almuezo yo fui primera a concinar, despúes llegó Camila con su hija, después Ramírez con la señora y ultimo i hijo Antonio con Joaquin. Almorzamos, comieron los chicos, ellos se levantaron primeros de la mesa. Loan estaba con su papá. El se quería ir a traer los animales que estaban en el camino pero el papá nunca le dio importancia. Le dio andá a jugar con los chicos. El se fue a jugar con los chicos a tomar mandarinas. Nosotros nos fuimos a lavar los servicios. Benítez se fue a buscar las naranjas. Cuando finalizamos nos dice Ramírez vamos cerca de Antonio a tomar la naranja, los chisoc estaban jugando cerca de los coches, de ahí fuimos, porque yo también fui, hasta una parte donde había una tranquera, la naranja estaba mas adelante donde estaba Antonio. De ahí pasaron Ramírez y Millapi con los chicos. Yo volví con Camila a la casa. Cuando llegamos a la casa, seguían de sobremesa, de ahí se apuró el hombre porque tenía que mirar partido, la señora quería mandarinas y fui a bajarle yo. Me suena el teéfono que la primer vez no atendí y la segunda atendí, era mi marido preguntando por Loan, le pregunté a Camila si estaba Loan con el papá, si ya llegó y me dijo no. Camila sale por adelante y yo por atrás. Perez y José seguían tomando vino, José staba pasado de copas. Me despedí de Pérez que estaba apurado para ir a ver el partido y yo salí a buscarlo al monte, de ahí no sé quien loe ncontró, los únicos que salieron eral Perez y Caillava, seguimos buscando por cada camino, por eso yo seguía en línea con el teléfono. Despues me llama la señora Victoria y me dice que ella ya avisó a la policía. No sé si en ese intervalo lo llevó Ramírez, Millapi o quien lo levantó, muy rápido para que no lo pduieramos encontrar. Me llamó después un policía pidiéndome los datos, después me llama Victoria diciéndome que estaban volviendo. Despues me vuelve a llamar el policía avisando que estaban yendo con el jefe, llegaron antes de oscurecer. A eso de las cuatro y media llega la mamá de Loan se bajaron antes de llegar a la casa, cerca de la escuela, llegó con mi cuñada y atrás la camionta de Pérez. Yo les pregunté a la señora si no lo habían encontrado y me dijeron que no. Ella se metió para adentro del alamabrado, la señora dio que había que buscar por la costa del monte y la laguna. La camioneta se fue por el camino hsata la casa. Seguimos buscando toda la tarde, hasta que despúes buscaron solo los que teían linterna. La señora siguió buscando, el marido no, dijo que no podía caminar, no sé que tenía y se quedó en la casa. A la noche me lleva el comisario a declarar, pero no me tomaron nada. Tipo las 1.30 suena el radio y le decían “jefe o encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado pero está bien” era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi. Sale el comisario y dicen esperen acá que vamos a buscar a Loan que apareció. No reconozco a los dos policías porque el uniforme era negro, no eran de ahí, esos dos fueron con Ramírez y Millapi. El que tiene que saber es el que estaba de guardia que era Fernández el apellido. De ahí salieron y se fueron, al rato dijeron que todos bajen a la casa de la abuela que tenían novedades, de ahí no sonó más el radio, preguntamos ahí y nos dijeron que no sabían nada. Después apareció de vuelta el comisario con Báez y Antonio, nos dijeron que era mentira, que el drone había tomado un calor pero no era nada. De ahí a la mañana salimos de vuelta, fuimos a la zona de la naranja, se armó el rastrillaje, fuimos para el norte, después para el sur, entre el monte y los yuyales, la chica con los perros y todos los policías. De ahí volvimos, me encontré con otra gente que estaba ayudando y me invitaron ir a ver que encontraron la huella y un pie descalzo, que le dijeron al policía y le dijeron que no podía llegar hasta ese lugar. Fuimos con una vecina y el marido, del otro lado de la ruta 123 venía otras personas buscando, el hombre que venía del otro lado gritó que encontró la huella del pie descalzo y de este lado la señora dijo que ella encontró la de la zapatilla y el pie descalzo. El que tenía celular sacó una foto y le mandó al vice intendente que era el único contacto, porque la señora es policía. Yo después me aparté por otro camino, cuando me iba para el camino de salida para el camino vecinal entraban los patrulleros Volví a la casa, llegué tipo 12.30 o 1 de la tarde, nos preguntaron si encontramos algo y dije que solo la huella, la naranja no porque Loan se llevó la naranja. De ahí comimos algo y volví con Macarena y las otras dos señora porque eran muy raras las huellas con calzado y después descalzo. Estaba el comisario con su amigo Méndez que le había avisado que había encontrado, el comisario estaba en el lugar hablando por teléfono no sé con quién. Con un palo que teníamos Macarena saca la zapatilla, lo pone más adelante del barro donde estábamos. El comisario nos dijo que dejemos porque íbamos a borrar las huellas y que el iba a llamar a los peritos. Nosotros nos fuimos y salimos de vuelta en el camino, de ahí no sé qué pasó. PREGUNTADA POR FNIA: UD conocía de antes al Sr. José Codazzi. CONTESTA: no. CUANDO FUE EL PRIMER CONTACTO CON EL. CONTESTA: A mi casa se fue el 27. Antes de esa fecha fue a decirme que era el abogado de Antonio y si yo necesitaba. SI TUVO OTRO INTERCAMBIO POR WHATSAPP CON ÉL. CONTESTA: No. RESPECTO AL VIDEO, QUIEN LO TIENE. CONTESTA: Lo grabó él, Codazzi con su celular, yo y no tenia celular en ese momento. PREGUNTADA POR EL SEÑOR BARBUDO SI LO CONOCE CONTESTA: No sé quien es. PREGUNTADA POR LA AMENAZA QUE RECIBIÓ CONTESTA: que íbamos a tener perpetua las dos, mi hija se sintió mal, no comió todo el día. Él dijo que teníamos evidencia en el teléfono, que teníamos llamado de no sé cuantos minutos y mi hija también. PREGUNTADA POR EL PAGO DADO POR CDAZZI Y QUE HIZO CON EL DINERO CONTESTA: No hice nada, estaba en mi campera, cuando fui de vuelta a Goya. PREGUNTADA POR LA CAMIONETA QUE DIJO LES CUSTODIABA A CORRIENTES CONTESTA: la camioneta era blanca, pero el señor que conducía tenía un cargo, el que nos sacó de donde estábamos. PREGUNTADA: SI RECUERDA CUANTAS COMUNICACIONES MANTUVO CON SU ESPOSO EL 13/6. CONTESTA: No, pero teníamos varias porque andaba uno buscando por un lado y el otro por otro. Ramírez y Benítez andaban por un lado, por la zona en que estaban la naranja, donde estaban con los chicos, el naranjal. Nosotras laas mujeres Millapi, mis dos hijas Macarena y A. y otra chica que andaba con nosotros, el apellido es Chamorro, buscamos de donde estaba la naranja al norte, del sector de la escuela 830, la abandonada. PREGUNTADA: Por el segundo llamado y tiempo de duración. CONTESTA: NO recuerdo cuanto estuvimos hablando, estaba en línea no hablando, no recuerdo cuánto. PREGUNTADA POR LA PRIMER LLAMADA REGISTRADA DE LAS 14:26:14 DESDE EL 37770238 CONTESTA: es de Antonio. Hablábamos de lo que estábamos buscando a Loan, pero no estuvimos hablando sino en línea. 3777306110: La segunda llamada era de la señora Victoria, me preguntó si le habían encontrado y que ella avisó a la policía. Después volvió a llamar Benítez, me dijo que andaba con Ramón Robledo buscándole. Llamada 3794899214 DE 409 SEGUNDOS A LAS 15:49 CONTESTA: fue el policía de la comisaría, Torres. Me preguntó mis datos y me dijo que ya le avisaba al jefe, el comisario que no estaba en la comisaría, Maciel. Me preguntó por la casa de mi mamá y si estábamos ahí o dónde. Él dijo que ya sabía todo, que la señora Victoria le comentó. Sabía que estaba perdido Loan y que ya llamó al comisario para juntar más personal para ir a buscarle. 3777637025: Esa era mi mamá, le mamá me comenta que ella llamó a Victoria y que Victoria le dijo que ya había llamado a la policía. Mi mamá estaba en la casa porque es una señora grande que camina muy despacito. LA siguiente llamada fue de mi marido, de Loan que lo estaban buscando. Torres me llamó dos veces, la segunda vez me dijo que ya salían para allá. SI RECUERDAO CUANTAS VECES MAS LA LLAMÓ BENITEZ. CONTESTA: No me acuerdo cuantas llamadas, pero sí me llamó de nuevo. 19:50 DE ESE DÍA 3777707531 llamada que dura 1026 segundos CONTESTA: Creo era mi sobrino Diego que estaba trabajado en Goya y me preguntó si lo habíamos encontrado y qué paso. Se enteró porque Camila la señora de él estaba con nosotros. Preguntó de la gente que estaban, les dije que estábamos buscando, los que tenían linterna buscaban en la noche, el resto no podíamos salir porque no había luz porque estábamos en el campo. Llamada siguiente con abonado que termina en 0806 CONTESTA: Creo que era mi vecina, de la señora Mari, no me acuerdo de quien era el llamado ese. Me preguntó por el nenito que estaba perdido, mi sobrino, todo el pueblo sabía ya en ese momento. El 14/6 llamada de 1122848530 CONTESTA: era mi hermana, me preguntó de Loan, hablamos de la perdida de Loan, de que no lo podíamos encontrar. No me dijo como se enteró. Ella vive en Buenos Aires, se llama Dora. No es la madre de Diego. La mamá de él es Dionisia. 2:19 teléfono que termina en 409 CONTESTA: No recuerdo de quien es el teléfono. Estaba en la comisaría a esa hora. No me acuerdo. CON QUIEN MAS ESTABA EN LA COMISARÍA: Con Ramírez y Millapi, estaba el policía de guardia, el apellido es Fernández. PREGUNTADA: RECUERDA SI HABIA OTROS VEHICULOS EN EL ALMUERZO CONTESTA: si había otros pero en ese momento el único que salió fue la camioneta de Pérez. Había otro vehículo de Ramírez y la moto de Antonio y la moto de Camila. Mas tarde salió la señora MIllapi con los chicos, no me acuerdo a qué hora porque yo estaba caminando en el campo, era todavía de día, eran como las 4.30 o 5 de la tarde. La moto que salió fue la de Antonio que se fue a buscar la linterna, era a la tarde, era de día cuando salió, no sé qué hora. Tengo entendido que fue a la casa del papá- PREGUNTADA SOBRE LA LLAMADA CUANDO ESTABA EN LA COMISARIA QUE ESCUCHA EN UN HANDY SI RECONOCE LA VOZ DE QUIEN FUE EL QUE SE COMUNICÓ CONTESTA: No sé. Preguntada donde estaba el comisario CONTESTA: estaba en la comisaría. PREGUNTADA SOBRE LA EXPLICACION RESPECTO DE LO QUE ESCUCHARON EN PRIMER MOMENTO LUEGO O SI PREGUNTARON CONTESTA. Yo le pregunté y Maciel me dijo que era todo mentira. Solo dijo que era el drone que tomó calor y nada más. PREGUNTADA QUIEN SACÓ LA FOTO Y A QUÉ: Era de apellido Moreira, le sacó la foto donde encontró él, donde estaba la zapatilla y la huella, era un vecino y estaba otro vecino de apellido Aquino Carlos. Eso fue a la mañana, no tengo idea porque no tenía teléfono, era más o menos 10:30 de la mañana. Estaba también la señora de Aquino, Celestina. Moreira sacó la foto con su teléfono, mi teléfono se había quedado sin batería esa noche en la comisaría. PREGUNTADA COMO SE LLAMA EL VICEINTENDENTE CONTESTA: Es Alberto González. Moreira dijo que le conocía. Después ellos siguieron caminando, no sé a quién le envió el viceintendente la foto, pero la camioneta que fue a ver las huellas fue tipo 11.30. Sé porque yo salí por el camino que ellos entraban. No sé qué hicieron Moreira, Aquino y Celestina. Moreira me dijo que cortó una planta para dejar señalado donde estaba la huella. PREGUNTADA QUIENES IBAN EN LA CAMIONETA CONTESTA: Era de la policía pero se iba lleno. Solo los vi de lejos. PREGUNTADA POR LAS OTRAS DOS SEÑORAS QUE LA ACOMPAÑARON DESPUES CONTESTA: María Duarte con ella nos veíamos siempre, la otra Moreira, la conozco de vista nomas. PREGUNTADA DONDE SE ENCUENTRA CON ESTAS PERSONAS CONTESTA: cuando yo volvía a la casa de mi mamá, eran más o menos las 3 y pico de la tarde. PREGUNTADA QUE HIZO ENTRE LAS 11:30 Y 3 Y PICO. CONTESTA: Yo volví caminando a la casa, más de una hora de viaje. PREGUNTADA LA REFERENCIA DE LA HUELLA CONTESTA: íbamos por el costado del monte, ahí tenía una picada como paso de los animales, como una hora de camino o más desde la casa. PREGUNTADA CUANDO LLEGAN AL LUGAR DE LAS HUELLAS QUIENES ESTABAN AHÍ CONTESTA: El comisario Maciel y el amigo Méndez. Él dijo que era amigo del comisario y que él avisó que encontró esa huella. Maciel me dijo que un eléctrico le pateó a los perros más adelante y que de ahí perdió el rastro. PREGUNTADA SI MENDEZ ESTABA SOLO O ACOMPAÑADO CONTESTA: estaba solo con el comisario. Pero también andaba el hijo a caballo adentro del campo. PREGUNTADA SOBRE EL MOMENTO EN QUE LLEGARON A ESE LUGAR CONTESTA: El comisario habla por teléfono tenía voz de mujer, le preguntó Maciel qué iban a hacer con los detenidos y le dijo que sigan detenidos. PREGUNTADA SI LA ZAPATILLA YA SE HABIA SACADO DEL BARRO O NO. CONTESTA Macarena ya había sacado del barro. Maciel nos dijo que entráramos a buscar, estaba tipo a 2 metros donde estábamos, él quedó mirando. La zapatilla estaba abajo del barro. Estaba llena de barro. La dejamos ahí afuera del barro. El comisario dijo que no toquemos más porque íbamos a llamar a los peritos. Para mí era la zapatilla de Loan por la medida del calzado y se veía el cordón verde agua, se veía bastante el cordón. Había una parte del cordón suelto. PREGUNTADA SI RECUERDA MÉDEZ, MACIEL, SU HIJO, DUARTE O MACARENA SACÓ UNA FOTO DE LA ZAPATILLA CONTESTA: Sí, Duarte, Mi hija creo que sacó y el comisario. Él dijo que no la publiquen porque podía ser una falsa alarma. PREGUNTADA CUANTAS FOTOS SACARON CONTESTA: No recuerdo. PREGUNTADA SI ALGUIEN TOMA FOTO A MACARENA EN EL BARRO CONTESTA: si fui yo, con mi teléfono. Yo había dejado en la casa de mi mamá cargando. Fueron más de una foto. QUIEN MAS ESTABA EN EL BARRO CONTESTA: Méndez era el que estaba revisando el barro. LA foto que le tomé a Macarena lo subí a mi Facebook a la noche, creo. Comentarios no recibí. Quedó en el estado un día entero. La foto de la zapatilla no la subí yo. PREGUNTADA EN QUÉ MOMENTO SE RETIRAN DEL LUGAR. CONTESTA: después nos fuimos, seguimos buscando las cuatro, María, Moreira, yo y Macarena. Méndez y Maciel se quedaron en el lugar. PREGUNTADA SI ALGUIEN MAS LLEGÓ CONTESTA: No. DONDE ESTABALA ZAPATILLA CUANDO ELLA SACA LA FOTO A MARACENA CONTESTA: estaba más adelante, donde estaba el comisario. PREGUTADA SI SE CURZÓ CON ALFONSO BENÍTEZ CONTESTA: él dijo que no vio la huella, que le comentó el hombre Moreira, dijo que había encontrado otra huella en la arena, comentaron esa mañana cuando andábamos caminando. A Antonio lo vi en la casa de mi mamá. Después de eso no lo vi a Alfonso. A la tarde nos encontramos cuando salíamos con las chicas por el camino. Macarena se fue para la ruta 123 a buscar. Yo volví con Duarte, Moreira y Alfonso caminando a la casa de Catalina. PREGUNTADA POR EL DR DE GUZMÁN SI EN EL MOMENTO DE LA BUSQUEDA PRECISO, SI VIO A BENITEZ CONTESTA: De entrada cuando salimos a buscar sí, el estaba cerca del alambrado. Estaba del otro lado del alambre donde estaba el naranjal. El molino está lejos, no estaba para ese lado, cuando yo le vi estaba cerca de la casa del vecino, después no lo vi, solo me llamó por teléfono. PREGUNTADA COMO ESTABA VESTIDO BENITEZ CONTESTA: tenía una remera y una bombacha gris negra. CUANDO VUELVE DE BUSCAR LA LINTERNA SI ESTABA CON LA MISMA ROPA CONTESTA: Si. Preguntada por el Dr. Rodríguez si su marido conocía a Codazzi contesta: No lo sé. Después de ese día no hable con él (Benítez) después de eso, solo por teléfono. PREGUNTADA SOBRE SU RELACION CON PEREZ Y CAILLAVA CONTESTA: A la señora le conozco pero apenas, por medio de ella le habían puesto el agua a mi mamá. PREGUNTADA POR QUÉ PIENSA QUE EL DR. CODAZZI LE HICIERA MENTIR CONTESTA: No sé. PREGUNTADA SI ENTIENDE POR EL DELITO QUE SE LE IMPUTA: CONTESTA, NO. Le es explicado por el Dr. Rodríguez. PREGUNTADA: QUE SUCEDIÓ CON LOAN CONTESTA: Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran con las tres personas mayores que estaba. PREGUNTADA COMO PUEDE ASEGURAR QUE ESTABA LOAN CON ELLOS CONTESTA: porque yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que con ellos estaban. PREGUNTADA QUÉ FUE LO ULTIMO QUE VIO DE LOAN. CONTESTA: cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o Méndez o cualquiera. PREGUNTADA CUANDO VIO POR ULTIMA VEZ A LOAN. CONTESTA: Cuando pasó la tranquera con los otros chicos, con Ramírez y Millapi. PREGUNTADA SI ESTÁ SEPARADA DE SU MARIDO CONTESTA: yo no hablé mas con él porque lo llevaron preso. PREGUNTADA POR LA RELACIÓN CON MILLAPI Y RAMIREZ CONTESTA: amigos por parte de mi marido. Son amigos con Ramírez. PREGUNTADA: A QUE MENDEZ SE REFIERE QUE PUDO LLEVARSE A LOAN EN DÍA 13. CONTESTA: No sé, pudo ser Méndez o cualquier otra persona más. PREGUNTADA: SI AVISÓ A ALGUIEN MAS QUE LOAN ESTABA EN UNA TAPERA CONTESTA: Si a María Blanco. PREGUNTADA SI NO AVISÓ A LA MAMÁ DE LOAN CONTESTA: No, porque el comisario ya había avisado. PREGUNTADA CUANTO TIEMPO PASÓ N QUE AVISARON QUE ERA FALSA ALARMA: CONTESTA: más de dos horas. PREGUNTADA SI VE QUE HIZO MACIEL CON LA ZAPATILLA CONTESTA: Cuando nos íbamos no, el no tocó estaba hablando por teléfono. PREGUNTADA CUANTAS HUELLAS HABÍAN CONTESTA En el barro había con zapatilla y sin zapatilla. Moreira encontró mas adelante en la arena, más de 100 mtrs. Entre las huellas del barro y la arena. PREGUNTADA POR LA LLAMADA CON SU HERMANA DORA SI RECUERDA QUE HABLÓ CON OTRA PERSONA DE BUENOS AIRES CONTESTA. Si, me llamó mi otra hermana, Dionisia y la señora que era de mi primo, el es fallecido se llama Ángel y ella se llama Sandra Irulei. Aparte tenía un montón de llamadas y mensajes pero no atendí, era gente desconocida. PREGUNTADA SI CONOCE A MER ESCOBAR CONTESTA: Es mi prima de Buenos Aires. Hablé con ella pero no me acuerdo cuando, me preguntó por Loan. PREGUNTADA ANTES DURANTE O DESPUES DE LA DENUNCIA EN CORRIENTES SI RECIBIÓ AMENAZAS DE ALGUIEN MAS CONTESTA: Si, de los vecinos que estaban en la marcha de 9 de julio, me cascotearon la casa de punta a punta después que vine de Corrientes, fue el 30 de junio o el primero de julio, por ahí. PREGUNTADA: SI RECUERDA ENTABLAR CONVERSACION CON FAMILIA DIRECTA DE LOAN Y QUE MARIA LUISA NOGUERA LO HABÍA VENDIDO. Contesta: de eso no hablé. Hablé con César y con José. Con Mariano también hablé el día 13 o 14. Mariano estaba muy triste, se fue a dormir esa noche. El decía que ya va a aparecer, que estaba con alguien, mañana va a aparecer decía. SI ESCUCHÓ QUE LA MADRE DE LOAN QUERIA VENDERLO CONTESTA: Eso salió de la boca de Maciel, cuando yo le pregunté el sábado, domingo o lunes, ese fin de semana después que se perdió Loan. Yo le pregunté al comisario que pistas tenia y me dijo “esto es de la misma familia”. PREGUNTADA SI HABÍA ALGUIEN MAS. CONTESTA: Si pero no escuchaban. PREGUNTADA POR SU RELACION CON MACIEL CONTESTA: vivía a tres cuadras de la casa de él. PREGUNTADA SI MACIEL TOMABA FOTOS DE LOS MENORES EN LAS ESCUELAS CONTESTA: Si. El nos decía que le demos los documentos cuando andaban en la calle. PREGUNTADA CUANTOS HIJOS TIENE LA MAMÁ DE LOAN. CONTESTA: 8, están todos con ella. PREGUNTADA SI ALGUNO DE LA FAMILIA RECIBIÓ DINERO DEL MUNICIPIO, CONTESTA: Mis sobrinos creo que Fernando y Maximiliano, dos o tres, trabajaban con Jorge Bertón, el hijo de Caillava, en la chacra. PREGUNTADO DONDE ESTÁ EL CAMPO DE BERTÓN CONTESTA: Al lado de la casa de la mamá, de Caillava. PREGUNTADO SI ALGUNO MAS DE LA FAMILIA RECIBÍA BENEFICIOS DEL MINUCIPIO. CONTESTA: Mariano trabaja con Gustavo Díaz, que era concejal. PREGUNTADA SI UD. O BENITEZ TRABAJÓ PARA CAILLAVA PEREZ: yo no. Benitez no recuerdo. PREGUNTADA DE QUÉ TRABAJABA BENITEZ CONTESTA: estaba sin trabajo, trabajaba con animales, haciendo corrales. PREGUNTADA SI PUEDE SER QUE BENITEZ Y RAMIREZ TRABAJARAN PARA CAILLAVA- PEREZ: CONTESTA: Puede ser. PREGUNTADA POR LA RELACIÓN ENTRE RAMÍREZ Y BENITEZ CONTESTA: íbamos todos al campo, salíamos todos juntos. Ellos dos eran amigos. PREGUNTADA SI MACARENA TRABAJÓ PARA CAILLAVA- PREZ O RECIBIÓ BENEIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CONTESTA: Mi hija Macarena no, Camila no sé. PREGUNTADA SI SUS HIJOS IBAN AL COMEDOR MUNICIPAL. CONTESTA: no. PREGUNTADA: EL DÍA DE DESAPARICIÓN DE LOAN QUÉ NIÑOS ACOMPAÑABAN LA CAMINATA: Estaban mi hijo J, la hija de Millapi, los dos sobrinos de Ramírez y Millapi y la hija de Camila. Mi hijo me dijo que Antonio le peló la naranja y que después Loan se volvió. Después de eso J. no me comentó nada más. PREGUNTADA: COMO POSIBILIDAD BENITEZ Y RAMIREZ PODRÍAN HABERSE LLEVADO AL NIÑO, POR DONDE PUDIERON HABER SACADO AL NIÑO CONTESTA: Pudieron haber tenido otro cómplice. Si el nene se pasó antes que salgamos para el lado de la escuela abandonada no se podía ver porque es todo monte y pasto alto, otro camino es por dentro del campo. PREGUNTADO COMO ERA LOAN CONTESTA: Era inquieto. Era apurado. Mucho contacto de visita no tenía. No se llevan mi cuñada con mi mamá. PREGUNTADA POR LAS MANIFESTACIONES DE MIEDO CONTESTA: podía haber sido mas yo por cómo me trataba el comisario. El se iba siempre a la escuela la directora dijo que se quería sacar fotos con los chicos chiquitos, el mío tiene seis años. PREGUNTADA QUE RELACION TENIA EL COMISARIO QUERIENDO SACARSE FOTOS EN LA ESCUELA, CON EL ALMUERZO Y CON EL MIEDO DE QUE SE LLEVEN A SU HIJO CONTESTA: La foto fue un recuerdo nada más, fue sacada con buenas intenciones. El miedo era porque el quería sacarse fotos con los chicos. En el pueblo todos les tenían miedo porque el comisario solo les dejaba andar hasta a una cierta hora en moto. Los chicos iban a la cancha que está atrás de mi casa a jugar al futbol, siempre pasaba el patrullero. PREGUNTADA: SI LUEGO DE VOLVER CON LA NARANJA, LOAN SEGÚN LOS CHICOS SE FUE PARA LA DERECHA, PARA EL CAMINO QUE SALIA AL PUEBLO CONTESTA: Si, hacia la casa de la abuela. Entonces quien le pudo levantar fue Pérez porque otro vehículo no había, Se preguntó a la vecina antes de salir a la ruta y dijo que fue solo Pérez que salió y volvió a entrar. PREGUNTADA DONDE HAY BARRO EN LA ZONA DEL NARANJAL CONTESTA: No sé, había entre la casa de la abuela y la escuela, hay una alcantarilla, de un lado hay un charco y del otro lado hay una laguna. PREGUNTADA SI ALGUNA PERSONA LE DIJO QUE SE LO LLEVARON A LOAN CONTESTA: Si, la mamá manifestó eso. Yo no. No tenía esa idea, para mí estaba perdido. Al otro día cuando ya no se encontró esa noche, pensé lo otro. PREGUNTADA: Temor a que se llevaran a su hijo en relación al comisario Maciel. CONTESTA no es costumbre que se lleven a los chicos, pero te generaba miedo el comisario porque hacia operativos a toda hora en todo lugar. PREGUNTADA Temia que se llevaban a su hijo J. CONTESTA: todo el tiempo sale a la canchita, juega hay gitanos paraguayos. PREGUNTADO por que se llevarían a Loan y no a J. CONTESTA: Porque se volvió solo, no se. PREGUNTADA: Por la situación económica CONTESTA yo no tengo deudas, de mi marido no se. No es violento. PREGUNTADA: Cuando la contacta Codazzi, respecto de sus honorarios. CONTESTA dijo que nos iba a ayudar que no tenia que pagar, no entendí si era de considerado. PREGUNTADA: Si era ayuda política. CONTESTA que no, no se. No dijo nada PREGUNTADA: Si eventualmente le levanta el secreto profesional a Codazzi, para que él pueda declarar y no esté penado para contar. Si lo releva del secreto profesional, CONTESTA: No comprende, le explica su defensora Dra. Chirivin. CONTESTA: SI si, que hable que cuente su verdad, que porqué hizo. PREGUNTADA: Si se le puede entregar por escrito la imputación que pesa sobre ella, pero aparentemente no comprendió la imputación. SSa agrega, que tiene una facilidad para los números y las matemátcas. PREGUNTADA: Juega a la quiniela, carreras. CONTESTA Que no, y que de Ramírez no sabe. En 9 de julio hay carrera de caballo, quiniela, hay movimiento de plata respecto del juego. No son de ir a la carrera con Millapi y Ramírez, a la uqiniela puede ser pero no se. Ayudaba en la carnicería de Valdéz, Saucedo. PREGUNTADA si sabe que pasó con la remera CONTESTA la tenía por la mano, por el cuello. PREGUNTADA Ramírez es una persona ágil también CONTESTA que estaba lesionado de la rodilla. Carneaba animales CONTESTA que tiene sus herramientas en su casa, no en otro lugar. PREGUNTADO si Ramírez tenía habilidad para la faena o faenaron para Pérez Caillava CONTESTA que no sabe. PREGUNTADA: MILLAPI Y RAMIREZ POR QUE ESTABAN ESE DIA contesta Porque mi mamá lo invitó son amigos. PREGUNTADA si le recriminó a alguien de porque loan volvió sólo CONTESTA si pero mis hijos dijeron que no se dieron cuenta PREGUNTADA CUAL FUE LA REACCION DEL PAPA DE LOAN CONTESTA Estaba bastante tomado, no se si no entendió, se hizo el desentendido pero después de un rato conversando con Pérez, se dio cuenta recién. PREGUNTADA por las cantidades de vino que había en el almuerzo CONTESTA Estaba alcoholizado para mi tomo la botella él solo PREGUNTADO quienes quedaron en la mesa cuando se fueron los chicos CONTESTA JOSE PEREZ, CAILLAVA Y MI MAMÁ. PREGUNTADA sobre la relación de cercanía de amistad entre ellas, CONTESTA Pérez no es amigo, los demás se conocen. PREGUNTADA sobre quienes tomaban CONTESTA y ellos los cuatro que estaban en la mesa. Caillava también pero estaba tomando. No tenía malestar a ese momento. PREGUNTADA si conoce el hospital y la gente que trabaja y si la directora es amiga de Caillava CONTESTA no se. Preguntada: si la camioneta solía estar abierta o cerrada. CONTESTA vi cerrada, los chicos no solían subir a la camioneta. Hace años tienen la camioneta, el auto menos. PREGUNTADA POR LA DEFENSORA CHIRIVIN: Respecto del comienzo el traslado con el abogado Codazzi. CONTESTA esa persona nos dijo que veníamos a Goya a declarar, después dijo que no que cambiábamos de vehículo para ir a corrientes, y decía que tenía que declarar y como. PREGUNTADO si le explicaron de las penas CONTESTA NO ME EXPLICARON DE ESO, solo que íbamos a quedar presas mi hijo y yo. PREGUNTADA respecto del dinero, para que la llevaba CONTESTA para dárselo a SS, que no lo hizo porque estaba Codazzi ahí al lado todo el tiempor. PREGUNTADA. Despues de estar detenida. CONTESTA le dije que no que no necesitaba más. PREGUNTADA Sabe con quien habla su marido por teléfono y tiene acceso CONTESTA no. SI SALEN BENITEZ Y RAMIREZ SOLO, CONTESTA que si. Con Maciel no se si habla. PREGUNTADA si el chico de 5 años puede caminar esa cantidad de metros. CONTESTA no, no creo. Por eso entiendo que alguien lo levantó porque no puede caminar tanto asi, no va corriendo solo. PREGUNTADA POR SS: por qué habla de que iría corriendo. CONTESTA: Pudo ser Benítez, o alguien más que lo ayudó. PREGUNTADA: Escuela abandonada lindante con un camino, que si alguien lo levanta es lo más próximo CONTESTA Por esa escuela puede pasar gente a caballo, caminando puede entrar cualquiera. PREGUNTADA Quién podría estar en la escuela CONTESTA Méndez, Chamorro, Robledo, cualquiera no se. PREGUNTADA Por la insistencia de Méndez, CONTESTA porque es amigo de Maciel, de Caillava y Pérez. PREGUNTADA: Quien pudo estar en forma más precisa CONTESTA Repite y especifica más de mendez que estaba al otro dia con el comisario. PREGUNTADA por el lugar de hallada la zapatilla, CONTESTA le dicen estancia del griego y hay mucha distancia de la ruta. PREGUNTADA cual fue la amenaza y por qué en la camioneta CONTESTA Era del abogado y el otro que estaban en la camioneta, cadena perpetua por algo que salió mal de mi teléfono y el de mi hija. PREGUNTADA POR SERGIO RODRIGUEZ Sabe más de lo que está diciendo y si teme represalias, de las personas que menciona le pide reflexión sobre la gravedad del asunto. SSa le PREGUNTA recuerde que puede decir la verdad, tal como hablamos presencialmente y es la única forma de ayudarla, si bien no tiene obligación, ayuda que sea más precisa . Desplazamiento rápido CONTESTA para mí hizo Benítez el despalazamiento rápido entre el naranjal y la tapera SOLO O CON RAMIREZ. No se, CAMINANDO LOS DOS, PREGUNTAA quien estaba en la tapera CONTESTA Para mí Pérez o Méndez o alguien. CUARTO INTERMEDIO PARA NUEVA ENTREVISTA PREVIA. Siendo las 10:50, se interrumpe POR 05 MINUTOS PARA RETOMAR A CONTINUACION. Siendo las 23:06 se comunica la Dra. Chirivin al celular institucional para dar aviso de finalización de la entrevista se reanuda la audiencia 23. 07 hs. SSa. Pide calma y que esperamos a que esté en condiciones de continuar. Fiscal Rodríguez recuerda que declare libremente lo que quiera y pueda que no genera presunción en su contra. La Sra. Laudelina, expresa y CONTESTA no lo vi pero lo percibi que fue Benitez con la ayuda de Ramírez que se llevaron al menor desde el naranjal hacia la escuela abandonada, caminando y para mi en la escuela estaba Méndez, porque para mi es amigo de Pérez y del comisario. Los dos estaban Caillava y Pérez. PREGUNTADA si ocurrio algo en esa tapera CONTESTA ahí ocurrio que los perros siguen la huella hasta ese lugar, ahí lo levantan en la camioneta y no se adonde. Que lo levantaron si es cierto, para el pueblo y ahí los esperaba Maciel porque el amigo de ellos era Maciel y de ahí no se porque no tengo contacto con otros. PREGUNTADA si vio a los mencionados los días anteriores conversando coordinando algo CONTESTA NO, cuando salía de mi casa yo no se lo que hacía PREGUNTADA POR LA DEFENSA Explique lo de las fotos que habían sacado a su hijo CONTESTA si la directora de la escuela dijo que le sacaban fotos. Yo nunca vi. Dijo la directora que el comisario sacaban fotos. PREGUNTADA que relación tiene con Méndez CONTESTA no, lo conozco de vista. PREGUNTADA POR RODRIGUEZ Cómo es que lo sabe respecto de las personas que refiere CONTESTA porque Benitez cuando me llama ya pasó un tiempo desde que Loan no estaba con él. Cuando yo me vuelvo a la casa, pasó media hora, más de media hora desde que él me llama. PREGUNTADA cómo interpreta CONTESTA Para una persona grande que camina rápido es cerca el lugar, para un chico es lejos. Yo no vi. Teme represalia de Ramírez y Benítez, si a los dos todo puede pasar. PREGUNTADA por violencia física CONTESTA no, violencia no ni amenazas. PREGUNTA Respecto que le dijo Codazzi, CONTESTA No dijo de qué habló con él, el ya había declarado, Codazzi me ofreció la ayuda Benítez tenía contactos con el poder, con el viceintendente, con alguien más de la municipalidad, yo no se los contactos. PREGUNTADO De dónde venían las relaciones No se. PREGUNTADA si tiene miedo, CONTESTA de todo tengo miedo, más por mis hijos. De todos tengo miedo. PREGUNTADA Por que ahora sí deberíamos creerle CONTESTA porque fue forzada por Codazzi, ahora no está Codazzi al lado mío. PREGUNTADA si vio la zapatilla del niño CONTESTA que ella no tenía nada que ver con la zapatilla. Contesta que Maciel me dá más miedo porque esa noche le sonaba el celular, y dijeron que estaba en la tapera. Hay muchas casas abandonadas, en ese lugar. PREGUNTADA Radio de la comisaría CONTESTA estaba en alta voz, se escuchaba todo PREGUNTADA si pudo haber estado en otra tapera cual sería ese lugar CONTESTA No sé, ya desconfiaba. PREGUNTADA si su conjetura era que lo encontraron era verdad CONTESTA que si, dijo que estaba asustado pero estaba bien. PREGUNTADA quien estaba en la comisaria Fernandez y dos policías más, Benítez no estaba en ese momento. Cuando vuelve el comisario Maciel, vuelve con Benítez y otro policía más Noguera Gabina. PREGUNTADO Si Benítez alguna vez lo vio o escucho hablando con Maciel, Noguera, alguien de la comisaría CONTESTA Tenía contacto con algunos policías, ese Fernández que estuvo y el otro no me acuerdo. Se que tenían contacto pero nunca los escuche hablando. EN PAREJA 16 AÑOS DE PAREJA CON BENITEZ. ANTERIORMENTE ESTUVO INVOLUCRADO EN OTRA SITUACION DE HURTO DE TERNEROS, otra cosa no. PREGUNTADA: Algún rumor en el pueblo situación vinculada con niños CONTESTA NO. Preguntada como es la actitud cuando vuelven EL COMISARIO LLEGO MUY NERVIOSO, MUY RARO, VESTIDO CON UNIFORME. Los demás estaban igual vestidos, tranquilos, bien. Noguera nos dijo que había una señora que nos iba a tomar una declaración y nunca nos tomaron. Estuve de la 01 hasta las 07 de la mañana mas o menos, siempre los tres juntos con Millapi y Ramírez. Solo se movió Benítez con el Comisario Maciel, y solo comentaron que no apareció. PREGUNTADO. A quien lLevaron primero PRIMERO A RAMIREZ Y A LA SEÑORA, a las 12 de la noche, DESPUÉS A MI A LA 01 Y DESPUES A BENITEZ. Estaban Ramírez y Millapi en el acceso a la comisaría y después a Benítez. PREGUNTADA por el fiscal Castillo, CONTESTA era el fiscal con el comisario y Báez. PREGUNTADA si estuvieron detenidos, si le secuestraron las ropas CONTESTA A Benítez de secuestraron las ropas, a Millapi y Ramírez también, a mi no. PREGUNTADA sobre el trato diferenciado RESPONDE domingo que declararon los chicos Preguntada DISTANCIA hay 8 km de distancia entre la casa de la abuela y la Comisaría. PREGUNTADA primer llamado 14:26 hasta que ve que se van con la camioneta Pérez y Caillava, que pasa en ese lapso CONTESTA lo único que tenía a la vista era a mamá, Catalina, José y Victoria y Pérez. Cuando me llaman yo estaba juntando mandarinas con la señora. Camila no le comenta nada. El marido se apuró despúes del llamado y ellos se fueron. PREGUNTADA Cuando los vuelve a ver CONTESTA no me acuerdo si pasaron 20 min, los veo a Benítez y Ramírez. A Millapi no porque estaba con los nenes. Los dos Benítez y Ramírez estaban asustados apurados, fuimos a buscar para el camino y se va Benitez solo para la casa del vecino Robledo y Ramírez vuelve al naranjal, y había una chica que caminaba por el campo AGUSTINA CHAMORRO, que caminaba por ahí por el campo. Preguntó si estábamos buscando a mi sobrino. PREGUNTADO. Sobre el botín como llegó hasta el lugar CONTESTADO una persona que trabaja con el hijo de Caillava encontró la huella pero no se como fue a parar ahí la zapatilla, fue después de que estuve toda la noche en la comisaría. PREGUNTADO donde lo llevaron CONTESTA y si porque Pérez y Caillava viajaban a Corrientes. Quizás para adoptar porque Pérez tenía una hija adoptada PREGUNTADA Donde podría ser el lugar donde tendrían a los niños alguna de las personas nombradas. CONTESTA Méndez tiene una chacra cerca del pueblo y tiene una casa en el campo. PREGUNTADA si hay interés en desviar hacia esta persona Méndez, CONTESTA Estaba cuando encontraron la zapatilla, de la forma que estaban coversando y se expresó de que era el amigo y lo estaba ayudando. Al otro día lo volví a ver a Méndez entre los policías, hablando con los policías. PREGUNTADO circunstancias que conoce de Méndez, CONTESTA Tiene su familia, hijos de edad secundaria, es ex policía, quizás más grande que Maciel. Lo que podría unirlos es la actividad, con el comisario Báez no lo vi. No sé por que dejo de ser policía. PREGUNTADA donde esta ubicado el campo CONTESTA A LA SALIDA DEL PUEBLO HACIA DESMOCHADO. PREGUNTADA Que fue a buscar Benítez en la moto, CONTESTA solo la linterna. PREGUNTADA. Los animales tienen en ese lugar, para el lado de desmochado, si era un lugar de fiestas, juegos CONTESTA No. PREGUNTADA por la persona que menciono Noguera CONTESTA Viene a ser prima o Tía de Loan. PREGUNTADA PODRÍA ESTA PLANEADO LLEVARSE A OTRO NIÑO, CONTESTA Puede ser, había una fiesta de chicos en el pueblo, una jornada deportiva en el pueblo. PREGUNTADA el resto de los chicos del naranjal con quien se quedaron CONTESTA con Millapi, estaría al tanto de la situación. Nadie me dijo yo no hablé con Millapi. PREGUNTADA que hizo cuando se enteró CONTESTA le pregunto a Camila delante de Victoria y mi mamá. PREGUNTADA si J. fue al naranjal con los chicos CONTESTA lo único que me contó es que el primo agarró la naranja y se fue. Volvió con Millapi y los otros chicos. Y Loan habría quedado con Benítez y Ramírez que para mí los llevaron a la tapera de la escuela. PREGUNTADA que cosas te hacen pensar asi CONTESTA por los minutos que paso que apareció Antonio y Ramírez. Estaban angustiados, nerviosos, desesperados. Como que algo tenían. PREGUNTADA si de los llamados de Benítez sospechaba algo. CONTESTA sospechar si, pero no me dijo nada que la señora llamó a la policía. Antes no sospechaba que esto podía pasar porque nunca hubo algo parecido. (a la desaparición) PREGUNTADA que le hizo sospechar que se lo habían llevado CONTESTA porque insistía tanto si lo encontramos si lo vimos PREGUNTADA. Tiempo entre el naranjal y la escuela y el naranjal y que te llaman. CONTESTA nosotros 5 o 10 minutos y ellos tardaron más de 10 minutos, 25/30 minutos desde que llaman hasta que vuelven. PREGUNTADA por donde irían para que nadie vea dos adultos y un menor ese trayecto CONTESTA por el medio del campo, no escuchamos nada y no prestamos atención tampoco. PREGUNTADA cuánto demoraron en volver los adultos CONTESTA Ramírez no volvió hasta la medianoche, Benítez volvió como a las 5 y algo y Millapi le trajo a los menores a dejar en el auto antes de las 4. PREGUNTADO que dijo que porque se demoró Benítez y Ramírez, CONTESTA dijeron que se demoraron buscando a loan y no podían porque no tenían linterna. En la oscuridad no se ve nada. PREGUNTADA. Sobre las condiciones de la noche CONTESTA sin luna, no se veía nada. PREGUNTADA ALGO QUE AGREGAR. QUISIERA QUE APAREZCA LOAN, puede estar vivo, no tiene información de que lo pueden haber matado a Loan. Es todo. Siendo las 00:06, del día 17 de julio de 2024 y conforme art. 300 CPPN continuará detenida, a la espera informes SPF para tramitar el pedido de domiciliaria en trámite. Se deja constancia que una copia de la presente se remitirá inmediatamente a través del correo electrónico de esta Secretaría las unidades carcelarias y las partes, a los efectos de que proceda a notificar y hacer suscribir la misma, a la persona imputada y la defensa técnica, finalizada la misma se remitirá copia escaneada a este juzgado y el original se elevará. Tras lo cual, previa integra lectura en voz alta y ratificación, firmaron al pie para constancia, la defensa técnica, después del Juez, por ante mí, que DOY FE, procediéndose por secretaría a cerrar el circuito y cargar en el sistema lex 100 en soporte digital la audiencia.

LA NACION