Monotributo: cómo quedan las nuevas escalas tras la aprobación del paquete fiscal

Los contribuyentes inscriptos en el monotributo que quieran conocer las escalas vigentes en julio 2024 deben tomarse unos minutos para saber algunos cambios en los topes de la tabla, producidos a partir del proyecto fiscal del Gobierno que el Congreso aprobó, pero que aún falta promulgar.

Es que según el nuevo proyecto, que debe ser promulgado para entrar en vigencia, la cifra de la facturación tope se eleva de manera significativa. Esto permitirá que muchas más personas puedan ingresar y mantenerse en este régimen impositivo simplificado. Además, se eliminará la diferencia del tope de ingresos permitidos para estar en el régimen, según se trate de personas dedicadas al comercio o a la prestación de servicios.

La promulgación del proyecto fiscal aprobado por el Congreso traerá cambios en el monotributo Ricardo Pristupluk - LA NACION

Tanto para la prestación de servicios como para la actividad comercial, el límite de facturación anual para ser monotributista sube a $68 millones, con efecto desde enero último, es decir de manera retroactiva. Los topes actuales son de $16.957.968,71 en comercio y de $11.916.410,45 en servicios. Este incremento de los topes de ingresos también se expresa en cada una de las categorías de la tabla.

Cuándo entran en vigencia los cambios en el monotributo

Si bien el trámite legislativo pendiente de la promulgación de la ley puede traer incertidumbre a los contribuyentes acerca del futuro de este impuesto, el abogado tributarista Sergio Biller explicó a LA NACION que esta instancia no modificará los nuevos montos: “La ley ya fue sancionada por el Congreso, falta la promulgación del Presidente, donde podría haber un veto parcial de algún artículo que no le guste, no se sabe, pero en términos de los nuevos montos hubo un acuerdo general”. De hecho, el capítulo dedicado al monotributo no tuvo las idas y vueltas que sí tuvieron otras tasas, como el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que regresaron del Senado a la Cámara de Diputados para su revisión.

Asimismo, Biller indicó cuándo entrarán en vigencia las nuevas escalas y montos a pagar: “Según el texto, las escalas aplican para todo el año 2024 retroactivamente, pero el nuevo monto a pagar sería a partir de la promulgación de la ley, que teóricamente sería ahora en julio”. De todas formas, por la cercanía de los plazos, explicó que “es posible que durante el mes de julio se prorrogue la recategorización de los pagos del mes en cuestión, porque como va a haber nuevos montos a pagar, tal vez el plazo sea exiguo”. En este sentido, habrá que esperar novedades oficiales en el transcurso del mes para los contribuyentes del monotributo.

Cuáles son las escalas vigentes del monotributo en julio 2024

La ley ya aprobada busca llevar el ingreso máximo anual a los siguientes valores, según la categoría.

Categoría A: pasa de $2.108.288,01 a $6,45 millones

pasa de $2.108.288,01 a $6,45 millones Categoría B: pasa de $3.133.941,63 a $9,45 millones

pasa de $3.133.941,63 a $9,45 millones Categoría C: pasa de $4.387.518,23 a $13,25 millones

pasa de $4.387.518,23 a $13,25 millones Categoría D: pasa de $5.449.094,55 a $16,45 millones

pasa de $5.449.094,55 a $16,45 millones Categoría E: pasa de $6.416.528,72 a $19,35 millones

pasa de $6.416.528,72 a $19,35 millones Categoría F: pasa de $8.020.660,9 a $24,25 millones

pasa de $8.020.660,9 a $24,25 millones Categoría G: pasa de $9.624.793,05 a $29 millones

pasa de $9.624.793,05 a $29 millones Categoría H: pasa de $11.916.410,45 a $44 millones

pasa de $11.916.410,45 a $44 millones Categoría I: pasa de $13.337.213,22 a $49,25 millones

pasa de $13.337.213,22 a $49,25 millones Categoría J: pasa de $15.285.088,04 a $56,4 millones

pasa de $15.285.088,04 a $56,4 millones Categoría K: pasa de $16.957.968,71 a $68 millones

Las nuevas escalas del monotributo se aplicarán de manera retroactiva a enero 2024 en cuanto se promulgue la ley shutterstock

Cómo quedará el pago del monotributo en julio 2024

El impuesto integrado mensual aumenta en los siguientes valores, y además suma la modalidad servicios para las tres categorías más altas, que antes solo incluían a los vendedores de objetos muebles:

Categoría A : pasa de $1047,86 a $3000

: pasa de $1047,86 a $3000 Categoría B : pasa de $2018,89 a $5700

: pasa de $2018,89 a $5700 Categoría C : pasa de $3452,09 a $9800 (servicios) y de $3190 a $9000 (comercio)

: pasa de $3452,09 a $9800 (servicios) y de $3190 a $9000 (comercio) Categoría D : pasa de $5671,23 a $16.000 (servicios) y de $5239,75 a $14.900 (comercio)

: pasa de $5671,23 a $16.000 (servicios) y de $5239,75 a $14.900 (comercio) Categoría E : pasa de $10.787,67 a $30.000 (servicios) y de $8368,13 a $23.800 (comercio)

: pasa de $10.787,67 a $30.000 (servicios) y de $8368,13 a $23.800 (comercio) Categoría F : pasa de $14.840,88 a $42.200 (servicios) y de $10.926,38 a $31.000 (comercio)

: pasa de $14.840,88 a $42.200 (servicios) y de $10.926,38 a $31.000 (comercio) Categoría G : pasa de $18.878,58 a $76.800 (servicios) y de $13.623,24 a $38.400 (comercio)

: pasa de $18.878,58 a $76.800 (servicios) y de $13.623,24 a $38.400 (comercio) Categoría H : pasa de $43.150,91 a $220.000 (servicios) y de $33.442,08 a $110.000 (comercio).

: pasa de $43.150,91 a $220.000 (servicios) y de $33.442,08 a $110.000 (comercio). Categoría I : pasa de $53.938,71 a $175.000 (comercio) y $437.500 (servicios)

: pasa de $53.938,71 a $175.000 (comercio) y $437.500 (servicios) Categoría J : pasa de $63.385,73 a $210.000 (comercio) y $525.000 (servicios)

: pasa de $63.385,73 a $210.000 (comercio) y $525.000 (servicios) Categoría K: pasa de $72.817,31 a $245.000 (comercio) y $735.000 (servicios)

