Quién era Franco Saulle, el “especialista” en criptomonedas de 19 años que mataron en Burzaco

Escuchar

Franco Saulle, un trader de criptomonedas de 19 años, fue asesinado la semana pasada de un disparo en el ojo mientras llegaba a la casa de sus padres en Burzaco abordo de un Peugeot 208 blanco. El joven fue interceptado por dos sospechosos que lo alcanzaron en un vehículo negro: uno se bajó y le disparó en la cabeza, y ambos huyeron sin robarle. No está claro todavía si el móvil del crimen fue un robo o un ajuste de cuentas.

En su perfil de Instagram, Saulle se describía como “trader con experiencia, mentor apasionado por el trading”. “Ayudo a convertirte en un inversionista exitoso a través de estrategias prácticas”, se definía. Brindaba asesorías para invertir en criptomonedas y era orador en foros de trading.

El joven compartía imágenes de su vida de lujo en redes sociales: autos opulentos, vivienda en Nordelta, yates y viajes a Brasil, Estados Unidos y Qatar. En varias stories destacadas, Saulle promocionaba sus servicios de trading a través de la empresa que manejaba, Cronos, creada en junio de este año. “A todas las personas que estén interesadas en el mundo del trading y quieran aprender lo que nosotros estamos haciendo comunicate conmigo y te voy a estar asesorando de la manera en la que nosotros estamos trabajando. No pierdas esta oportunidad, te espero”, indicó en un posteo.

“¿Por qué a veces las cosas no te salen bien? Puede ser que las cosas te salieron mal porque te tenían que salir mal o también vos antes de que las cosas te salgan mal las boicoteás. Estás todo el tiempo pensando en que las cosas te van a salir mal o que la vida depende de eso y que vos no servís para esto”, reflexionaba hace unos meses y observaba: “Y yo conozco mucha gente que no para de decir eso. Esperá a que las cosas salgan de la manera que tienen que salir y eso no lo va a impedir nadie. Hay que esperar las cosas salgan a su tiempo. Hay que esperar a que las cosas salgan a su tiempo. Disfrutá el momento”.

El pasado mayo participó en la Trading Cup 2024 como orador. Incluso su negocio fue promocionado por el conocido influencer y exparticipante de Gran Hermano Tomás Holder. Invitaba -así como varias otras personas con miles de seguidores en redes- a unirse a un grupo de WhatsApp. También realizaba capacitaciones por streaming y Zoom.

Por otro lado, compartía su estilo de vida. Por ejemplo, todos los días se levantaba a las cinco de la mañana. “Hábitos que nunca mueren”, aseguró en una de sus historias. “Si querés algo en la vida, búscalo, por más que pienses que nunca vas a llegar. Creéme, estás más cerca de lo que pensás”, subió un mes antes de su asesinato, en otro de sus posts motivacionales.

El crimen

Mientras llegaba a Burzaco para visitar a sus padres dos delincuentes lo abordaron y uno de ellos le disparó en la cabeza, pero no le robaron nada. Durante la investigación encarada por la policía y por el fiscal Leonardo Kaszewski, se determinó que el vehículo usado por los agresores había sido robado dos días antes, en Lanús.

A una semana del crimen, la Justicia intenta determinar si el móvil del homicidio fue un intento de robo o un ajuste de cuentas. “Todavía no se determinó el móvil del crimen, pero hay indicios que podrían robustecer que se podría haber tratado de un ajuste de cuentas. A la víctima no le robaron nada, directamente fueron a atacarla”, afirmó un investigador del homicidio, tal como publicó LA NACION.

Franco Saulle, un trader de 19 años, la víctima @ _francosaulle

Lo primero que hicieron los detectives policiales y judiciales fue reconstruir, a partir de filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, la ruta de escape del Puegeot 208 negro en el que se movilizaban los asesinos.

“Se pudo hacer una reconstrucción casi minuto a minuto del trayecto hecho por los homicidas. Con una cámara lectora de patente se pudo determinar la matrícula del auto y se visualizó que tenía pegado un sticker blanco en la luneta trasera”, explicaron fuentes policiales. En ese marco, se determinó que el auto había sido robado 48 horas antes en jurisdicción de la comisaría 10a. de Lanús.

LA NACION

Temas Homicidio