Estafas desde la cárcel: allanaron la casa de un agente penitenciario por supuestos vínculos con el asesino del Mago Alex

Rubén Grasso está alojado en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la ciudad de Magdalena, donde cumple la pena de prisión perpetua por los homicidios de Leonardo Fernández, conocido como el Mago Alex, y su novia, Jésica Cigola, ocurridos en 2019. Hace dos meses se allanó su celda porque se descubrió que estuvo detrás de de una estafa donde un vecino de Vicente López fue víctima de una estafa con el alquiler de un departamento en Mar del Plata. Ahora, con el avance de la investigación, se sospecha que el recluso tiene vínculos con un agente penitenciario.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Hoy, desde primera horas de la mañana, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron las Unidades 28 y 35 de Magdalena y la casa del agente penitenciario sospechado de una connivencia con Grasso, situada en la misma ciudad.

El sospechoso investigado fue identificado por voceros judiciales como Rodolfo Coman. Tiene el rango de sargento. Fue jefe del pabellón donde estaba alojado Grasso cuando ocurrieron las estafas investigadas; después fue ascendido como jefe de depósito.

“Conforme lo revela la experiencia y otros casos que se auditan desde este Ministerio Público Fiscal, era y es hipótesis de trabajo la multiplicidad de hechos del mismo calibre con la posible intervención de agentes estatales, a la sazón, miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, sostuvo Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro y a cargo de la a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic), al pedir el allanamiento en la casa de Coman y en la Unidad 28 para requisar el locker utilizado por el agente penitenciario bajo sospecha. La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty hizo lugar a la medida.

Coman, según informaron fuentes de la investigación, quedó bajo sospecha después de que, en el allanamiento de marzo pasado, se le secuestrara a Grasso, de 43 años, el teléfono celular utilizado para cometer la estafa.

En la agenda de contactos, Grasso tenía guardado el número celular de Coman. Lo había agendado como “Sobrino”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

“Los elementos reunidos permiten afirmar que la medida de intrusión solicitada resulta indispensable para obtener los elementos que confirmen o descarten la hipótesis que surge de la prueba ya reunida y en particular, los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que pudieran hallarse en poder de Coman podrían contener registros de comunicación aptos para profundizar en la investigación y especialmente dilucidar los alcances de su vínculo con Grasso, permitiendo así reconstruir el circuito delictivo investigado y precisar el rol que cada uno habría cumplido en su ejecución”, explicó el fiscal Ferrari al solicitar los allanamientos.

Según surge de la prueba reunida hasta el momento, desde la cuenta de Mercado Libre a nombre Grasso se hicieron una serie de compras y los productos adquiridos habrían sido enviados al domicilio de Coman. También se habrían hecho transferencias de dinero hacia la cuenta del agente penitenciario.

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