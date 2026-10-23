Quién es el capataz detenido por el caso de la docente Nanci Godoy y cuál es la hipótesis de los investigadores

Ireneo Zarza es el capataz de la estancia El Curupí, en la zon rural de Esquina, en Corrientes. Para los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González es el presunto femicida de la docente Nanci Godoy, que habría sido vista por última vez el 9 de este mes en la Escuela N° 626, donde se había hecho cargo de la dirección del establecimiento educativo.

Zarza, según las pruebas reunidas por los detectives judiciales, fue ubicado en las horas previas a la desaparición de la docente en un “puesto tapera” ubicado a 150 metros de la Escuela N° 626 de Esquina, donde Godoy, de 52 años, se había hecho cargo de la dirección. Se trata de un establecimiento educativo donde estudian los hijos de los peones de la estancia.

“En ese ‘puesto tapera’, según los testigos, Zarza solía pasar la noche tomando whisky y se ponía agresivo”, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

Fuentes de la causa explicaron a LA NACION que en cercanías de la escuela donde trabajaba Godoy encontraron una boina y Zarza le habría reconocido a personal de la Policía de Corrientes que esa boina es de él.

La tapera de Ireneo Zarza dentro de la estancia El Curupí

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales Zarza no tenía antecedentes penales cuando llegó a la estancia a trabajar.

Se negó a declarar cuando fue indagado por los fiscales a cargo de la investigación.

“Para los fiscales Mosquera y González, a cargo de la investigación, los avances en la pesquisa permiten sostener que Zarza es el autor del femicidio de Godoy”, había informado el Ministerio Público Fiscal de Corrientes en un comunicado de prensa.

Ayer a la tarde, por orden de la Justicia, se hizo una inspección en el “puesto tapera” donde Zarza pasaba las noches. Los detectives policiales y judiciales intentan determinar la escena del crimen. Todavía no saben dónde habría sido atacada la víctima.

Según agregaron los voceros consultados, otra de las personas detenidas, Rosa Leguizamón, “podría haber facilitado el crimen”. Está imputada de encubrimiento agravado.

“Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana [los días 9, 10 y 11 de octubre] a la ciudad de Esquina. Nadie de la estancia retornaría y falseó, también, la fecha en que supuestamente se iría a una fiesta de doma en Sauce”, dijeron los detectives consultados.

Además, ayer, en un allanamiento en una casa que Leguizamón tiene en la localidad de Sauce, fueron encontradas una campera negra y dos alpargatas que serían de Godoy. Hoy, los elementos secuestrados serán exhibidos a la familia de la docente para que los reconozcan.

Leguizamón es la mujer que “le prestaba el caballo” a Godoy para que pudiera llegar desde el casco de la estancia El Curupí, en el paraje El Malezal, en Esquina, hasta la Escuela N° 626, donde estudian diez alumnos, todos hijos de peones rurales.