Para la Justicia la docente desaparecida en Corrientes fue asesinada: detuvieron al capataz de una estancia por el crimen

Para la Justicia, la docente Nanci Godoy fue asesinada. Y el presunto homicida sería el capataz de la estancia El Curupí, Ireneo Zarza.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El sospechoso fue detenido anoche. “Para los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, a cargo de la investigación, los avances en la pesquisa permiten Zarza es el autor del femicidio de de Godoy”, sostuvieron los voceros consultados.

Zarza, según las pruebas reunidas por los detectives judiciales, fue ubicado en las horas previas a la desaparición de la docente en un “puesto tapera” ubicado a 150 metros de la Escuela N° 626 de Esquina, donde Godoy, de 52 años, se había hecho cargo de la dirección. Se trata de un establecimiento educativo donde estudian los hijos de los peones de la estancia.