Quién es Renato Iván Tavella, el joven a acusado de asesinar a una escort en Córdoba e investigado por una muerte en Retiro

CÓRDOBA.- Renato Iván Tavella, el presunto femicida de la escort Daniela Villalba en la ciudad de Córdoba, crimen ocurrido en Córdoba la semana pasada e investigado por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, un trabajadora sexual encontrada fallecida en un departamento del barrio porteño de Retiro, tiene domicilio en Villa Giardino, en el Valle de Punilla cordobés. Sin embargo, sus vecinos señalaron que no estaba habitualmente en la zona allí.

El sospechoso, detenido en las últimas horas por detectives de la Policía de la Ciudad y personal de la Policía de Córdoba en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, tiene 28 años. En su poder se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro chips para teléfonos celulares y ropa.

Ahora se investigará si uno de los celulares secuestrados es el móvil de Tatiana Micaela Fernández, la joven trabajadora sexual encontrada muerta en un departamento en Retiro.

“Esta es una persona [por el sospechoso] que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Los detalles de detención del sospechoso del asesinato de una escort en Córdoba e investigado por la muerte de una trabajadora sexual en Retiro

Villalba tenía 29 años. Su cuerpo fue encontrado la semana pasada en un departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Era mamá de un niño, que vivía con su padre.

El último diálogo de Villalba con una amiga fue el lunes de la semana pasada entre las 22.15 y las 23.00. A partir de los mensajes, se pudo reconstruir que la víctima, que habría sido una trabajadora sexual, esperaba que un presunto cliente se retirara para que pudiera ingresar su amiga.

Fueron los registros de cámaras de seguridad públicas -hay un domo de la policía en la esquina del edificio donde vivía la víctima- y privadas (una en el ingreso del edificio) fueron claves para identificar a Tavella.

Daniela Villalba tenía 29 años

En las imágenes se ve a un hombre alto, con gorra y cabello largo saliendo del edificio con una valija y una alfombra. Ambos objetos fueron encontrados a los dos días por recolectores de basura a unos 500 metros del lugar a donde fue el asesinato.

También las cámaras permitieron reconstruir el recorrido que hizo Tavella: cruzó el puente que está a metros del edificio hacia el centro. Otra vez los domos tomaron claramente su rostro.

A las 22.00 Villalba escribió a su amiga “me voy a ocupar, ya te llamo”. A los 15 minutos, ante la consulta de la otra joven, respondió “ya me desocupé” y adelantó que mientras la esperaba iba a “poner la pava”.

A las 22.30 la amiga de Villalba le escribió desde la puerta del edificio: “Bajá”, “estoy abajo”, “contestáme”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?”. La última vez que Villalba leyó los chats fue a las 22.49, según el doble tilde azul de WhatsApp.

Según precisó el ministro Quinteros, el sábado pasado pudieron tener el nombre y apellido, número DNI y otros datos filiatorios del sospechoso.

“El detenido está sospechado de cometer dos femicidios contra trabajadoras sexuales durante la última semana con la misma modalidad: atacarlas luego de acordar encuentros en departamentos a través de aplicaciones de citas. Además, en ambos casos, no se encontraron los teléfonos celulares de las víctimas”, informó el Ministerio de Seguridad porteño.

Como se dijo, Villalba fue asesinada el lunes de la semana pasada. El cuerpo de la víctima de 29 años se encontró al día siguiente tapado con una sábana y con heridas en el cuello y brazos.

En tanto, Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, fue encontrada muerta en un departamento del barrio porteño de Retiro. La propiedad era alquilada por la joven y una amiga de forma temporaria para concretar los encuentros sexuales con sus clientes.

“El cuerpo estaba en decúbito dorsal y tapado con una sábana”, informó el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por su par de Córdoba, Quinteros.