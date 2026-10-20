“Quiero que mamá aparezca viva”, el desesperado pedido de uno de los hijos de la maestra desaparecida hace 14 días en Corrientes

“Quiero que mamá aparezca viva y sana”. Con esas palabras, Sebastián, uno de los tres hijos de Nanci Godoy, la docente de 52 años desaparecida en Corrientes desde hace dos semanas, expresó la angustia de su familia durante una movilización para reclamar que la mujer sea hallada.

Familiares, vecinos y docentes participaron de la marcha, encabezada por los tres hijos de la maestra, que fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió de su casa rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, en la localidad de Esquina.

“Queríamos estar en una marcha. En las anteriores habíamos estado en el campo buscando, pero acá estamos. Damos todo por mi mamá”, dijo Sebastián en declaraciones a los medios. El joven cuestionó la falta de novedades sobre el paradero de su madre y denunció el impacto que la incertidumbre provoca en la familia. “No tenemos noticias todavía. Están jugando con la angustia y los sentimientos de los hijos y de la familia, una vergüenza”, sostuvo.

La movilización se realizó después de que el fiscal a cargo de la investigación ordenara la detención de Ezequiel Bordón, uno de los peones encargados de acompañar a la docente hasta la escuela, que quedó detenido por presunto entorpecimiento de la investigación. Antes que él, otros dos trabajadores habían sido demorados inicialmente como sospechosos, según la información difundida sobre el caso.

En paralelo, durante un allanamiento en la vivienda del sospechoso, la policía encontró cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, que podrían ser de sangre. Esos elementos fueron enviados a la ciudad de Corrientes para que el Instituto Médico Forense determine si lo que se ve en la prenda es sangre humana. De ser así, según explicaron a LA NACION fuentes judiciales, se deberá determinar primero el grupo y factor y, eventualmente, se requerirán análisis comparativos de ADN.

El fiscal Javier Mosquera fue cauto al referirse a ese hallazgo. “Puede ser que las manchas sean sangre de un animal. Es gente que trabaja en el campo”, explicó.

Buscan a Estela Nanci Godoy que desapareció en Corrientes

Según precisó Sebastián, entre los objetos incautados había una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla. “Están peritando las cosas que encontraron en la casa de un sospechoso”, explicó. Por el momento, no se informó el resultado de esos análisis ni se estableció públicamente una vinculación concluyente entre los elementos secuestrados y la desaparición de Godoy.

Hay dos detenidos y su familia cree que la engañaron

Para llegar a la escuela, Godoy solía cruzar la estancia El Curupy y hacer las últimas tres horas de trayecto a caballo, con un animal que le prestaba una vecina de la zona. Su familia no sabe nada de ella desde el miércoles 7, a las 20.34, cuando se comunicó por última vez por WhatsApp.

Sebastián explicó que su madre acostumbraba responder con mensajes breves. Cerca de una hora después intentó contestarle, pero ya no recibió respuesta. Desde entonces, el teléfono de Nanci se apagó y la familia no volvió a tener noticias sobre su paradero.

El joven también recordó que, durante la primera jornada de búsqueda, los familiares se acercaron a la escuela, pero no les permitieron ingresar. Desde una ventana, dijo, alcanzó a ver algunas pertenencias de su madre, entre ellas un jean, un saquito y el equipo de mate que solía llevar. Sin embargo, advirtió que no estaba la bolsa transparente en la que había transportado sus cosas.

Para Sebastián, esos elementos alimentan las dudas sobre la posibilidad de que la docente se haya retirado por sus propios medios. “Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la hayan apurado, porque jamás se va a olvidar su ropa. Nos hicieron creer que se fue sola”, afirmó.

Nanci Godoy, docente de una escuela rural de Esquina, Corrientes, desaparecida desde el 9 de octubre Redes sociales

La palabra del abogado del peón detenido

Norberto Codazzi, abogado del peón detenido, sostuvo en diálogo con LN+: “Al ser entrevistado por la comisaria, lo cual está prohibido por el sistema procesal, él manifestó lo que sucedió bajo torturas y golpes. Él apuntó contra otro peón como autor material del homicidio de la supuesta víctima, pero no hay pruebas”.

“Lo estoy defendiendo por falso testimonio porque dio muchas versiones y el fiscal lo imputó por ello. En conclusión, no se sabe nada”, agregó, al tiempo que afirmó que la escuela no es la zona cero porque hay dudas sobre si llegó allí. “Ella sí llegó a la estancia, donde había ocho peones y cazadores extranjeros”, dijo.

Consultado acerca de si alguna versión es mentira, el letrado aseguró que “son todas hipótesis”. “No se la pudo tragar la tierra; de ahí no se sale a pie, todos se manejan con caballos. Me centraría en la estancia, creo que ahí hay un secreto”, sumó.

Sobre el final de la nota, señaló: “Todo es posible, pero por conocimiento de la familia, Nanci es baqueana y sabe cómo sobrevivir; es difícil que se haya perdido, ahogado o metido en un lugar que no conoce. Ella conoce el lugar y es muy difícil que pase eso”.