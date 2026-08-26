Reconoció que persiguió y mató a un yaguareté, lo grabó y mostró en redes y recibió una multa y una condena ejemplar

Un video publicado en las redes sociales terminó convertido en una de las principales pruebas de una investigación judicial por la muerte de un yaguareté, una especie declarada en peligro de extinción y protegida por la legislación argentina.

Casi cuatro años después del hecho, el acusado, Carlos Chagra, reconoció su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado y fue condenado por el Juzgado Federal N° 2 de Formosa a tres años de prisión en suspenso. Además, deberá pagar una multa de 5 millones de pesos.

El caso se remonta al 19 de diciembre de 2022. Según reconstruyó la investigación, Chagra publicó entonces en sus redes sociales un video en el que mostraba que había logrado seguir y localizar las huellas de un yaguareté. Tiempo después, difundió nuevas imágenes que terminarían por comprometerlo.

En ese segundo registro audiovisual, el hombre confirmó que había matado al animal y mostró ante la cámara su boca y sus dientes. El material comenzó a circular y llegó a integrantes de la Fundación Red Yaguareté, que inició una investigación para determinar quién era el responsable de la muerte del gran felino.

Con la información reunida, la organización presentó una denuncia que dio origen a una pesquisa judicial.

Carlos Chagra persiguió y mató a un yaguareté y lo exhibió en redes: fue condenado

De negarlo a admitirlo

Durante el avance de la investigación, Chagra negó inicialmente cualquier vinculación con el hecho. Según surge de la información conocida sobre el caso, incluso sostuvo que no era el hombre que aparecía en las grabaciones y aseguró que en el momento en que esas imágenes habían sido registradas ni siquiera se encontraba en el país.

Pero esa estrategia defensiva cambió con el paso del tiempo. Casi cuatro años después de la muerte del animal, el acusado aceptó un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, su defensa y las tres querellas que participaron del expediente: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

En ese contexto, Chagra admitió haber sido responsable de perseguir y matar al yaguareté.

El reconocimiento de los hechos permitió avanzar con una resolución judicial y el Juzgado Federal N° 2 de Formosa dictó la condena de tres años de prisión en suspenso, además de una multa de $5 millones.

La decisión tuvo en cuenta no solo la admisión del acusado, sino también el material audiovisual que él mismo había publicado en las redes sociales y la especial situación de conservación de la especie.

El yaguareté está considerado una especie en peligro de extinción y cuenta con protección legal, por lo que su caza y muerte constituyen una grave afectación a la fauna silvestre.

El caso de Chagra se convirtió en el segundo en la Argentina en el que la muerte de un yaguareté derivó en una condena judicial. El antecedente también tuvo como escenario la provincia de Formosa.

En la primera causa, Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León y Claudio Cisneros fueron condenados a dos años de prisión efectiva por la muerte de otro animal de esta especie.

En el mismo expediente fue condenado Máximo Cisneros, propietario del campo donde ocurrieron los hechos, quien recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.