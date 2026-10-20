Rosario: imputaron a nueve integrantes de una violenta organización narco y buscan a su presunto jefe

Nueve personas fueron imputadas por integrar una organización dedicada al narcotráfico que habría operado desde principios de 2022 en Rosario, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y otras localidades del sur de Santa Fe. Con estas acusaciones, la causa suma 13 imputados. La investigación también apunta a establecer los vínculos de algunos de sus integrantes con el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, de 25 años, ocurrido este año.

En total, los procedimientos coordinados por fiscales federales y provinciales y a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario incluyeron más de 20 allanamientos. Los investigadores secuestraron estupefacientes, nueve armas de fuego —entre ellas pistolas, una escopeta, un rifle y una subametralladora— y cerca de 1000 municiones de distintos calibres. En un departamento de Rosario señalado como centro operativo para la distribución de LSD, marihuana y cocaína, también encontraron balanzas y 3.100.000 pesos.

El anuncio oficial de la recompensa ofrecida por el prófugo Diego Nicolás "Pippo" Blanco Ministerio de Seguridad Nacional

El presunto jefe de la estructura, Diego Nicolás Blanco , de 27 años, conocido como “Pipo”, permanece prófugo . Por información que permita localizarlo y detenerlo, se fijó una recompensa de $10 millones. Durante una audiencia ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz, el auxiliar fiscal Franco Benetti describió a la organización como una “empresa criminal violenta”.

Los nueve acusados —tres mujeres identificadas por sus iniciales L. M. A., L. M. D. y N. A. A., y seis hombres, V. G., J. L. V., M. A. G., F. N. F., F. M. B. y J. E. F.— fueron detenidos durante allanamientos realizados a comienzos de octubre en Rosario y localidades cercanas. Ocho fueron imputados como coautores de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en las modalidades de transporte, almacenamiento, distribución y tenencia con fines de comercialización. A J. E. F. se le atribuyó únicamente esta última conducta.

Además, J. L. V. fue acusado de acopio de armas de fuego, piezas y municiones, mientras que V. G. quedó imputado por tenencia ilegítima de un arma de uso civil. La fiscalía solicitó la prisión preventiva por 180 días para todos. El juez dispuso ese plazo para J. L. V., L. M. A. y F. M. B. (este último mientras cumple una condena previa); 90 días de prisión preventiva para V. G. y J. E. F.; arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 90 días para F. N. F., M. A. G. y L. M. D., y libertad para N. A. A., aunque sujeta a reglas de conducta.

Cogollos de marihuana incautados a la banda narcocriminal Unidad Fiscal Rosario

Una investigación que comenzó en 2025

La pesquisa federal se inició en 2025 como una derivación de otro expediente sobre un clan criminal que trasladaba grandes cantidades de cocaína desde Bolivia. En ese marco, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) vigilaron un Renault Kwid y detectaron movimientos compatibles con presuntas operaciones de venta de drogas, además del traslado de bolsos y mochilas en una vivienda de Fray Luis Beltrán.

El 19 de diciembre de 2025, las autoridades secuestraron el vehículo y demoraron a Blanco y a una mujer identificada como C.M. El análisis de los teléfonos celulares permitió reconstruir presuntas operaciones de compra y venta de más de 20 kilos de cocaína entre el 16 y el 18 de diciembre de ese año.

Según expuso Benetti, la identificación de “Pippo” surgió de la convergencia de pruebas reunidas en investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El fiscal sostuvo que, en noviembre de 2025, Blanco habría entregado US$160.000 y $135.000 a cambio de 66 kilos de cocaína. También se detectaron numerosas transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales, algunas por montos elevados y presuntamente dirigidas al acusado.

Dinero, celulares y dosis de drogas y anotaciones secuestradas a la organización Unidad Fiscal Rosario

Parte de la investigación se cruzó con la causa provincial por el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro. El joven habría sido capturado el 29 de junio en Capitán Bermúdez y trasladado a una vivienda de Fray Luis Beltrán que, según la pesquisa, también habría sido utilizada para almacenar y distribuir drogas. El 4 de julio, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un campo de Serodino, con dos disparos en la cabeza.

La investigación por el homicidio tramita en la Justicia provincial. De acuerdo con la información expuesta en la causa federal, Blanco habría participado en ese episodio.

En una línea previa de la pesquisa por narcotráfico, cuatro personas habían sido imputadas el 2 de julio, luego de allanamientos y detenciones realizados el 29 de junio. Las medidas posteriores permitieron profundizar la investigación sobre la estructura y sus presuntos vínculos con otros delitos.