Hallan semienterrado el cadáver de un joven desaparecido hace una semana en el Gran Rosario

SANTA FE.- El cadáver de un joven que llevaba una semana desaparecido fue hallado, semienterrado, en una zona rural entre esta ciudad y Rosario. Los investigadores judiciales y policiales manejan la hipótesis de que pudo haber sido víctima de un secuestro seguido de muerte presuntamente motivado en algún tipo de ajuste de cuentas del narcotráfico.

Gastón Daniel Montenegro había desaparecido hace una semana en Capitán Bermúdez, al norte del Gran Rosario. Este sábado fue hallado entre Serodino y Pueblo Andino, localidades del departamento Iriondo, 107 kilómetros al sur de la capital provincial.

La fiscal Luisina Paponi y forenses identificaron el cadáver de Montenegro varias horas después de que su madre había denunciado el secuestro de su hijo a punta de pistola.

El cuerpo de la víctima fue localizado a la vera de la Ruta Provincial 10 por efectivos del Cuerpo de Bomberos Zapadores de Rosario, secundados por un perro entrenado. Los familiares reconocieron el cadáver por los tatuajes en el cuerpo del joven, trámite que se realizó en el Instituto Médico Legal de Rosario, lugar donde se realizó la autopsia, cuyos detalles -hasta el momento- se mantienen bajo estricta reserva.

En el lugar del hallazgo -aún no se determinó si se trata de la escena primaria del crimen- trabajaron peritos y personal especializado en antropología forense bajo las órdenes de la fiscal Paponi.

Según se admitió entre los investigadores, la pista que condujo al descubrimiento del cadáver surgió del entorno de personas investigadas en la causa por la desaparición de Montenegro. Luego, perros especializados en rastros marcaron el sitio donde estaba enterrado el cuerpo.

A esto debe agregarse que las declaraciones realizadas en los últimos días por Carina, la madre del joven, ya apuntaban a que había sido secuestrado por motivos que podrían tener vinculación con la comercialización de drogas.

Durante una de las marchas para reclamar por su aparición, la mujer fue categórica: “No se fue, lo secuestraron; están identificados los responsables, se hicieron 20 allanamientos, hay personas detenidas. Todo positivo para la policía, pero no para nosotros”.

Y agregó: “A punta de pistola lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron. Después buscaron cámaras y se pudo ver cuando a mi hijo se lo llevaron”, insistió.

En tanto, durante una decena de allanamientos, la policía incautó estupefacientes y armas, lo que derivó en la detención de cuatro personas por narcomenudeo mientras se investiga el homicidio.

En los inicios de la búsqueda, su madre declaró que el muchacho había salido de la casa la noche del viernes 26 y había avisado que regresaría a medianoche. Nunca volvió y los familiares radicaron la denuncia.

Otros testimonios apuntaron a un posible secuestro, hipótesis que, con el apoyo de imágenes de cámaras de videovigilancia, expuso la familia para reclamar celeridad en la investigación.