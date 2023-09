escuchar

Un vecino del barrio de Pichincha, Rosario, sufrió un hecho de inseguridad este fin de semana y tomó una drástica decisión que lo llevó a poder recuperar lo que le habían robado. El violento episodio ocurrió en la madrugada del pasado sábado en la ciudad santafesina y fue registrado por una cámara de seguridad.

Según consignó el medio local Rosario 3, la víctima fue emboscada por cuatro ladrones motorizados cerca de la calle Suipacha al 100. Los delincuentes lo instaron no solo a bajarse del rodado en el que se transportaba, sino que también le exigieron les entregara el teléfono celular.

Ya con el botín en manos, dos de los cuatro delincuentes emprendieron la marcha y fueron perseguidores por la misma víctima. A pesar de su intento por detenerlos, ambos lograron escapar. Acto seguido, el hombre se dio media vuelta y advirtió que los dos ladrones restantes todavía no habían escapado del lugar. Fue entonces que, cuando los vio avanzar, se tiró encima de ellos y logró hacer que uno de los dos cayera de su moto. Tras haber sido desestabilizado, el ladrón dejó el rodado allí y se dio a la fuga.

Toda la escena quedó capturada por las cámaras de seguridad. Un segundo video que circuló en redes sociales muestra a la víctima del robo en un estado de conmoción y enojo por el atraco que había sufrido.

“Mirá, acá está la Policía del [gobernador de Santa Fe] Omar Perotti . Me acaban de querer robar la moto. Quedó toda roto, los espejos. Todo. Yo solo me tuve que enfrentar a ellos. Ustedes no. Lo único que quiero es ayuda, que me responda la Policía. Miren como tengo la cara”, recriminó a las fuerzas de seguridad.

Antecedente

Un hecho similar ocurrió el pasado mes de abril en la ciudad de Córdoba, cuando un ciudadano radicado en el barrio Alto Alberdi fue víctima de un intento de robo en manos de un motochorro que buscó quedarse con su celular. A pesar del mal trago y tras una mala maniobra del delincuente, el hombre recuperó su teléfono.

El hecho, que se produjo a horas del mediodía del pasado 17 de abril, quedó registrado gracias a cámaras de seguridad instaladas en la zona y las imágenes se viralizaron. El video difundido por el DoceTV muestra cómo el joven caminaba por una de las arterias del barrio, y cómo, detrás suyo, una moto se asoma lentamente.

Sin que pudiese reaccionar a tiempo, el rodado pasó por la izquierda del sujeto y el conductor aprovechó para sustraerle el teléfono móvil de un manotazo. Segundos después, con intenciones de emprender la fuga, el ladrón aceleró sin ver que delante suyo tenía un tacho de basura que obstaculizó su salida.

Una vez que se produjo el choque, la víctima aprovechó para alcanzar al delincuente, a quien tenía a poco metros. Acto seguido, se le abalanzó al asaltante, lo tomó por el cuello y logró desestabilizarlo. Ambos terminaron en el piso y forcejaron para ver quién se quedaba con el celular.

Instantes después de iniciarse la disputa, tanto vecinos como un móvil policial se hicieron presentes en el lugar e intervinieron. Finalmente, entre todos, lograron detener al ladrón, que fue derivado a una dependencia policial a la vez que su moto terminó secuestrada -se pudo saber que la misma era también robada-.

