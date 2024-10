Un jurado popular declaró culpable al militar retirado que mató a su nieto de cinco disparos en Bahía Blanca

Un jurado popular, con el voto unánime de sus 12 integrantes, declaró culpable a Domingo Faustino Verna, el militar retirado de 78 años, que asesinó de cinco disparos a su nieto, Brian Batalla Verna, por considerar que hubo un “exceso en la legítima defensa”.

Tras la decisión de los ciudadanos, se espera que la semana próxima expongan los pedidos de pena la fiscalía, querella y defensa. De mantenerse la calificación “exceso de legítima defensa”, el adulto mayor sería condenado a un máximo de seis años de cárcel, aunque tendría arresto domiciliario debido a su avanzada edad. Será el juez técnico Hugo De Rosa quien dictará la sentencia.

Por su parte, el abogado de la madre de Brian, Ignacio Yazyi, adelantó que para ellos se trató de un homicidio calificado con premeditación, delito que prevé prisión perpetua, y no un “exceso de legítima defensa” luego de que el joven golpeara a su abuelo. Por su parte, el fiscal Jorge Vigo cree que el jubilado actuó en exceso de legítima defensa.

En sus últimas palabras ante el Tribunal en lo Criminal N°1, el militar retirado aseguró que “daría su vida para que Brian volviera” y luego se quebró en llanto. De acuerdo a lo que informó su abogado defensor, Juan González, su cliente dijo que “no podía permitir que la vida de Marta, su mujer, corriera peligro”.

“Habló de la historia de Brian, de cómo fue criado por ellos, de una familia disfuncional en la que los roles de los abuelos se extendieron hasta ser prácticamente padres”, agregó el letrado, a la vez que sostuvo: “Todavía está de duelo, porque la persona que fallece en este acto de legítima defensa era su nieto”.

“Maté a la lacra”

El 13 de junio de 2022 Brian Verna llegó hasta el domicilio de sus abuelos y empezó a golpear a Domingo con un palo. Ese momento fue interrumpido por la novia del joven, quien evitó que continúe la golpiza y el militar retirado aprovechó para ingresar a su casa, cerrar la puerta y tomar su arma.

Los familiares destacan que la relación entre Brian y sus abuelos no era la mejor y había muchos conflictos, los cuales estarían vinculados con sus problemas de salud mental del joven asesinado. Aunque el tenso momento finalizó luego de que la novia del joven se entrometiera, la situación continúo minutos después, cuando Brian volvió a la vivienda y comenzó a patear la entrada.

Fue allí cuando el jubilado abrió la puerta y le disparó cinco veces desde adentro de su casa. Ambas escenas quedaron registradas por las cámaras de seguridad, donde se observa cuando el joven cae desvanecido y es rematado.

La autopsia confirmó que Brian recibió cinco tiros que impactaron en el estómago, pecho, cuello, mejilla y hombro. En el expediente se detalla que, cuando la abuela de la víctima se acercó, Domingo le expresó “maté a la lacra”.

Un hombre de alto perfil en el barrio

Verna es suboficial retirado del Ejército Argentino y, al momento del crimen, era el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Rosendo López. Estuvo detenido por más de dos días, pero fue liberado por su avanzada edad.

“Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante”, señaló Mariel, la madre del joven asesinado, en declaraciones al portal La Brújula en las horas posteriores al crimen. Y relató que el conflicto se había originado por un supuesto dinero que Brian le debía a su abuelo, quien pretendía incidir en la vida laboral del joven. “Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado”, apuntó la mujer y graficó: “Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle”.

En la vivienda del asesino, los detectives hallaron varias armas, entre ellas un revólver calibre 32, al parecer utilizado para cometer el hecho, y hasta un palo de escoba quebrado. En ese domicilio, de Cobián al 600, Domingo y Brian habían convivido hasta hace un tiempo.

“Lo hizo renunciar a su trabajo en el área de Parques. Mi hijo era maltratado por su abuelo, le quitaba la medicación. Su novia me dijo que mi papá le revoleó una pala porque no hacía las cosas como quería”, había contado Mariel, que añadió: “La novia lo agarró a Brian, pero no pudo frenarlo, eso lo vi. Escuché los disparos desde la ventana; escuché tres, pero fueron cinco, y cayó desplomado. Mi padre es militar retirado y tenía armas. Mi hijo hacía dos meses que vivía conmigo, él tenía trastornos de personalidad y requería de medicación”.

En ese sentido, Mariel había expresado que su padre es una persona “violenta y agresiva”, también contra ella y contra su mamá. “Él tiene las cámaras enfocadas en mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía, no solo físicamente”, aseguró la mujer, que acotó: “Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y terminó el secundario para tener un trabajo digno. Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud”.

