Un mecánico de 34 años fue asesinado anoche en Ituzaingó de un balazo en la cabeza por dos motochorros cuando, junto con un amigo, intentó recuperar la moto que le habían robado a un vecino. Los delincuentes dispararon detrás de un árbol, donde se habían escondido cuando advirtieron que eran perseguidos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. El crimen sucedió anoche, poco después de las 21, en Caaguazú y Bertole, en de Ituzaingó. Ariel Mariano Charrute, padre de tres hijos, estaba en su taller junto con un amigo, Joaquín, cuando advirtieron que dos motochorros le robaron una moto Gilera blanca a un vecino.

Así, Charrute y Joaquín se subieron a una moto Corven Triax 150 cc tipo enduro y comenzaron a perseguir a los dos motochorros.

Los delincuentes, que circulaban en una moto de color blanca y roja tipo Titán, según los testigos, no lograron hacer arrancar la Gilera blanca que habían sustraído y “comenzaron a llevarla a tiro”.

“Nosotros estábamos en el taller de motos. Robaron una moto a un vecino del quiosco, acá a la vuelta, y con mi amigo agarramos una de un cliente y salimos a buscarlos”, dijo Joaquín, el amigo de la víctima, al canal de noticias LN+. Y agregó: “Los enganchamos [sic] y nos tiraron. Si yo hubiera sabido que estaban armados ni salíamos, lo tendrían acá a mi amigo”.

Según informaron fuentes de la investigación, los motochorros, cuando advirtieron que eran perseguidos, se escondieron detrás de un árbol y comenzaron a disparar.

“Cuando caemos de la moto veo a mi amigo en el piso y los chorros me dicen ‘corré porque te tiro un tiro en la cabeza’. Me dicen que me van a matar y salgo corriendo hasta detrás de un auto. Después sentí un calor en la espalda y me di cuenta después que me había rozado una bala”, afirmó Joaquín.

“Salimos a buscarlos porque acá estamos podridos. En el barrio hay muchos hechos de inseguridad, estamos a dos cuadras de Morón y Merlo y parece tierra de nadie. Hacen lo que quieren. No sabíamos que estaban armados; si no no los perseguíamos. Salieron a tirar tiros, estaban de cacería, no querían perder. Cuando se fueron corrí a ver a mi amigo. Yo volví a nacer, pero mi amigo no la puede contar ”, exclamó el hombre.

Joaquín explicó que tras recibir el disparo, su amigo todavía estaba vivo. “Mi vieja le habló y él le agarró la mano a ella y a mi hermano y yo vi que tenía pulso. Ojalá que se hagaJusticia, porque no puede ser que mi amigo perdiera la vida por esas lacras”, aseguró.

Por otra parte, explicó que Charrutte “era una repersona” y solidaria, ya que “si alguien necesitaba una mano, él ayudaba sin pedir nada a cambio”. Además, estaba muy dedicado a la seguridad de sus hijos: “Los llevaba temprano al colegio, volvía y se ponía a laburar en el taller, después cortaba y los pasaba a buscar y llevar a la casa”.

Tras el homicidio, los delincuentes escaparon, uno en la moto con la que realizaron el asalto y el otro en la moto que conducía el mecánico.

La investigación del homicidio quedó a cargo de la fiscal de Ituzaingó María Laura Cristini, con la colaboración de detectives de la policía bonaerense.

“Se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona del homicidio para intentar reconstruir el trayecto hecho por los delincuentes para escapar y poder identificarlos”, explicó a LA NACION una fuente de la investigación.

En principio, se sospecha que los motochorros habría escapado en dirección al partido de Merlo, según las primeras reconstrucciones que hicieron los investigadores policiales.

La víctima había cumplido 34 años el 4 de este mes. El mecánico fue trasladado al Hospital de Haedo, pero cuando llegó al centro de salud ya estaba muerto.

Otro asesinato por una moto

La semana pasada murió otro hombre en manos de delincuentes que le robaron su moto. Carlos Coronel, de 55 años, recibió un tiro en la espalda el sábado 16 de septiembre, en Isidro Casanova, cuando se dirigía a un encuentro de motociclistas que se realizaría en el kilómetro 24 de la Ruta 3, en la zona oeste del conurbano.

Por el homicidio de Coronel, quien tenía tres hijos y se dedicaba al transporte de caudales para la empresa Prosegur, se detuvo a un joven de 19 años, que se negó a declarar.

El detenido, Emiliano González, se negó a declarar por lo que continúa detenido bajo los cargos de homicidio criminis causae, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.

Carlos Coronel y su hija, Walkyria Facebook

En cuanto a la mecánica del hecho, Azul, una de las hijas de Coronel, contó que su padre se había detenido ante un semáforo en rojo en el cruce de la Ruta 3 y Carlos Casares, cuando el asaltante armado se bajó de una moto y lo abordó desde atrás. “Hizo como que lo iba a abrazar y le disparó prácticamente al lado”, explicó la joven.

Emiliano Miguel González, detenido por el asesinato del motociclista Carlos Coronel

La familia de Coronel, sus compañeros de Prosegur, sus amigos de Motos Celtas del Sur esperan que la policía y la fiscalía identifiquen y atrapen a los dos presuntos cómplices de González. Lo mismo espera ahora la familia de Charrute.

