El domingo pasado, Sol Yapura fue atropellada en Ibiza, España, por una conductora que huyó y horas después se entregó a la policía. La víctima, una argentina de 35 años que hace seis años vivía en la isla de veraneo, murió en un hospital de la zona producto de sus heridas. Mientras las autoridades españoles trabajan para determinar los detalles del siniestro vial, la familia de la joven realiza una colecta repatriar sus restos.

“No tenemos en claro que pasó en el accidente”, expresaron sus familiares, y aclararon que necesitan juntar 2,5 millones de pesos para la cremación y cubrir la repatriación de los restos de Yapura.

Amante de las artes y de los shows performáticos, la joven apostó a su futuro en España en 2017. Junto a otras compañeras de viaje, Yapura logró insertarse en el medio y organizar eventos que ella misma producía donde la consigna era disfrutar del amor por las artes visuales, los tatuajes, la danza y la música.

Desde las redes sociales, la joven difundía los eventos que organizaba y expresaba su gusto por vivir en la isla, centro neurálgico del turismo español.

“Desde mi país natal vengo con un movimiento ‘colectivo de mujeres artistas’. Busco la participación de las mismas para mostrar otras perspectivas. Apoyo, culturas, estilos, generaciones, artistas. Al ver la diversidad y cantidad que hay en la isla (Ibiza) y en los alrededores comprometidas, me atrevo a abrir nuevamente esta puerta, con mucho respeto y dedicación por la misma”, escribió.

Y expresó: “La mayoría de nosotras compartimos muchas noches o tuvimos la oportunidad de visitar una que otras veces este sitio tan bonito que lo sentimos como nuestra casa, que nos han tratado como familia ”.

Antes, había reflexionado sobre el esfuerzo que ponía en cada evento que producía. “Es cómo querer observar hasta dónde llega el fin del emprendimiento, muy parecido. En cambio este no tiene final: la vida. Como no creo en la palabra muerte, no sé qué es la palabra vida... Proceso de infinidad y evolución”, escribió.

El último evento que difundió en las redes fue un concurso de cortos para una escuela de cine de Ibiza. “No se aceptarán cortos de menores de 18 años, tampoco aceptaremos videos rollo Tik Tok, ni ningún tipo de apología a la violencia u otro tipo de aberración de mal gusto. Terror, misterio, humor, drama… lo que más se va a valorar es el hecho de contar una historia con principio y final en 60 segundos con un solo plano secuencia. Nada fácil”, publicó.

Mientras Sol disfrutaba de su trabajo y de la isla, esperaba reencontrarse con su hijo de 17 años, que vive en Rosario y que planeaba mudarse a España el año próximo cuando llegara a la mayoría de edad.

La familia de Sol hizo un pedido a través de las redes sociales y los medios de Rosario para quienes puedan colaborar para poder repatriar el cuerpo. “No podemos viajar porque no tenemos fondos suficientes. Sería una bendición que sus padres puedan viajar para despedirla”, dijeron en declaraciones a Rosario 3.

Además, los familiares se manifestaron para pedir que se esclarezca el caso.

La tragedia

El domingo a la madrugada Sol fue embestida en la zona de Ses Feixe por un vehículo conducido por una mujer. Si bien se fugó apenas ocurrió el choque, luego se presentó en una dependencia policial, donde quedó detenida. La conductora fue imputada como “presunta autora de un delito de homicidio por imprudencia grave y un delito de abandono del lugar del accidente”.

Tras ser atropellada, la rosarina fue trasladada por una ambulancia a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) “con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave con fractura de cráneo, hemorragia cerebral y edema cerebral, traumatismo abdominal con laceración hepática y lesión vesical, y politraumatismos con fracturas vertebrales, fractura de sacro y fractura de pelvis”.

La automovilista, en tanto, fue sometida a la prueba de alcoholemia y estupefacientes pero, en ambos casos, el resultado fue negativo.

