San Isidro: tras una persecución recuperaron casi $38 millones de un robo

El empleado retiró 37.900.000 de pesos de la estación de servicio de Don Torcuato, en Tigre, donde trabaja y se fue hacia San Isidro. Como era feriado, el dinero lo iba a depositar en un banco al día siguiente. No advirtió que lo habían seguido. De pronto, fue sorprendido por una banda de delincuentes que le robaron la mochila donde tenía los billetes y escaparon en dos motos.

San Isidro: persecución y detenidos después de una salidera

Poco después, tras un choque, los ladrones abandonaron la moto y se subieron a un auto donde los esperaban otros dos cómplices. Pero los delincuentes no pudieron ir muy lejos. Tras un operativo cerrojo y una persecución fueron atrapados antes de salir de los límites de San Isidro.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Isidro y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al tanto de la persecución ocurrida el lunes pasado.

Todo comenzó a las 11:40 del último feriado cuando la víctima fue asaltada en Rivadavia y Martín y Omar, en el casco de San Isidro. La secuencia fue advertida por una mujer que se comunicó con Ojos en Alerta, un sistema donde, por medio de WhatsApp, los vecinos o comerciantes se conectan de forma directa con los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) para denunciar delitos o situaciones sospechosas.

Tres de los sospechosos detenidos Municipalidad de San Isidro

“Estoy en un departamento y están merodeando unos rateros”, fue el aviso de la vecina sanisidrense. Poco después, una operadora del sistema de emergencias irradió el alerta sobre el robo ocurrido en Rivadavia y Martín y Omar. Era el comienzo de un operativo cerrojo y persecución encabezado por personal de la Patrulla Municipal.

Según la reconstrucción que se pudo hacer a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, tras un choque con un auto, los ladrones abandonaron una de las motos en Alem y Rivadavia. Se subieron a un Volkswagen Up! que los esperaba. Al vehículo también se sumaron los delincuentes que iban en la otra moto.

“Los operadores del COM siguieron mediante las cámaras de videovigilancia el recorrido del Volkswagen Up! y transmitieron su ubicación en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando. El vehículo fue detectado en Márquez e Isabel la Católica, donde se organizó un operativo cerrojo que culminó con la interceptación del auto en Rolón y Monroe”, dijeron fuentes del municipio.

El dinero recuperado Municipalidad de San Isidro

En el auto, el personal policial encontró la mochila que le habían robado a la víctima donde estaban los 37.900.000 de pesos que habían sido retirados de la estación de servicio.

“La sospecha es que la víctima, un hombre de 40 años, fue ‘entregada’. La siguieron desde Don Torcuato, donde había retirado el dinero. Ahora será importante, para saber la planificación y los nexos de la banda, la información que se pueda recuperar de los teléfonos celulares secuestrados”, sostuvo a LA NACION un detective dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge.

En un primer momento tomó intervención el fiscal Esteban Álvarez, que estaba de turno. Pero, finalmente, la causa quedó a cargo de los fiscales Leandro Orduna y Laura Zyseskind, quienes indagaron a los sospechosos, que quedaron imputados de robo agravado en poblado y en banda.

El procedimiento puso en evidencia el funcionamiento coordinado del sistema de seguridad municipal, desde las alertas de los vecinos hasta el seguimiento por cámaras y la intervención de los móviles en la calle.

“En el centro de San Isidro, la instalación de más de 40 cámaras amplió la cobertura del COM en una zona de intensa circulación de vecinos y actividad comercial”, dijo la Municipalidad de San Isidro en un comunicado de prensa.