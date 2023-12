escuchar

En la primera grabación de una cámara de seguridad, que detectó los 32 segundos que duró el enfrentamiento entre un delincuente y un adolescente, de 19 años, que se resistió a un robo y recibió tres disparos, no se observa el rápido y solidario accionar de los vecinos de la cuadra donde ocurrió el ataque.

Horas más tardes, y luego de que se volviera viral el caso, se difundió un segundo video en el que se puede ver a varias personas que se acercan al chico, llamado Gabriel, a quien asisten y suben a un auto para trasladarlo hasta un centro de salud mientras sangre comienza a brotar de sus piernas.

En la nueva secuencia, se ve cómo el adolescente herido corre unos 20 metros, cruza la calle y se acerca a la reja de una casa a pedir ayuda. Segundos después, aparece un hombre que recoge la bicicleta del ladrón y le habla al chico que se toma la pierna de la que comienza a caer grandes gotas de sangre.

Luego aparece en escena otro vecino que llega corriendo y se acerca hasta la víctima. Lo mismo hace una mujer y entre los dos intentan socorrerlo. Además, otros dos chicos se acercan también para asistirlo. Todo ello pasa en pocos segundos.

La mujer que se acercó a asistirlo, le pide que se saque el buzo y con el mismo le practica un improvisado torniquete para evitar que la sangre siga brotando.

En tanto, llega un auto con dos personas a bordo. Se baja una mujer del asiento del acompañante y suben al herido en la parte delantera y en el asiento de atrás se ubican las dos mujeres. Luego, el vehículo sale camino al hospital donde asistieron al joven que se encuentra fuera de peligro.

En diálogo con el canal TN, los padres de Gabriel dijeron: “Está estable. La sacó barata, dentro de todo. Una de las balas tocó el cinto y se incrustó en la pelvis y aún la tiene alojada. El cinto amortiguó y no le tocó los órganos. El balazo de la pierna entró y salió”.

“Vi el video y me quería morir. Es un dolor muy fuerte, no se lo deseo a ninguna madre”, dijo la madre de la víctima y agregó: “Yo escuché la detonación y no sabía que era mi hijo. Atiné a cerrar todo”.

“A los 5 minutos salí y nunca pensé que ese chico era mi hijo. Me fui a mi casa y ahí a los 5 minutos llegó un adolescente que me preguntó si era la madre de Gabriel y me contó que sus padres lo habían levantado en el auto y llevado al hospital porque lo habían baleado”, cerró.

Los 32 segundos de terror

a secuencia ocurrió ayer a las 19.46 y, por las imágenes que tomaba una cámara de seguridad privada, parecía un robo más de los que, diariamente, se repiten en el partido bonaerense de González Catán, donde ladrones encañonas a adolescentes para robarles el celular y la mochila.

Sin embargo, la reacción de la joven víctima no fue la esperada por el ladrón y se trenzaron en una disputa en la que el adolescente recibió tres disparos y el delincuente se dio a la fuga.

La secuencia comienza cuando el adolescente vestido de negro y que venía escuchando música con auriculares puestos, es abordado por un delincuente que se traslada en una vieja bicicleta de la que se baja y extrae de su cintura un arma con la que encañona al joven que se sorprende.

En una primera instancia, la víctima no opone resistencia y accede a entregar el celular y la mochila. Mientras el delincuente lo apunta con el arma, la víctima trata de alejarse, levanta ambas manos y simula que no está mirando al delincuente.

Cuando el ladrón deja de mirar al joven, guarda el arma en su cintura y está por agarrar la bicicleta, la víctima se abalanza sobre el delincuente y ambos caen sobre el asfalto. Para mala fortuna de la víctima, el ladrón logra sacar el arma y comienza a golpearlo, en forma reiterada, con el cañón y la culata. En tanto, el joven cuando quiere levantarse se enreda con la bicicleta y eso le da oportunidad al ladrón de volver a tomar distancia. Después realizó un disparo al aire y luego apuntó hacia la víctima, sobre quien efectuó tres detonaciones más.

La víctima continúa en su intento de recuperar las pertenencias que le habían robado y, en esa disputa, recibe más golpes en la espalda y la cabeza. Además, el ladrón efectúa los disparos que impactan en la zonas no vitales. En ese momento, es cuando el joven no puede seguir con su enfrentamiento y el ladrón huye corriendo.

Voceros policiales señalaron que el joven recibió tres impactos de bala en pelvis, antebrazo y pierna izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde se recuperaba.

“Serían disparos de un calibre .22″, dijo a la agencia Télam un investigador, quien añadió que se está trabajando en el análisis de más cámaras de vigilancia para dar con la identidad del sospechoso, quien se dio a la fuga tras el hecho.

Interviene el fiscal Fernando Garate de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, quien inició actuaciones por el delito de “lesiones”.

