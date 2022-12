Se metió en la pileta de su casa de La Plata mientras su esposa no estaba, la mujer volvió y lo encontró muerto en el agua

escuchar

Un hombre de 62 años fue hallado muerto ayer en la pileta de su casa de La Plata tras sufrir, según las primeras versiones oficiales, una descompensación cardíaca. Fue su esposa quien lo encontró en el agua, pidió ayuda a los vecinos para rescatarlo y tras ello llamó al 911. Las pericias realizadas hasta el momento indican que el fallecimiento se produjo porque el hombre tenía una dolencia del corazón.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en un domicilio ubicado sobre la calle 467, entre Camino General Belgrano y 23, de La Plata. La mujer se había ausentado unas horas de la casa para hacer compras y al volver se encontró con la trágica escena.

Luego de pedir ayuda para sacar a su marido de la pileta, se comunicó con la línea de emergencias porque el hombre no mostraba signos vitales, dijeron fuentes de la investigación al medio 0221. Al lugar asistieron efectivos de la comisaría Décima y médicos del SAME, que intentaron reanimarlo con los primeros auxilios de rigor, pero no lo lograron.

Luego del episodio la mujer declaró que la víctima tenía problemas cardíacos y que estaba en tratamiento. Ahora será la autopsia la que determinará lo ocurrido en el marco de una causa caratulada como “averiguación causales de muerte”, instruida por la UFI N°3 del Departamento Judicial de La Plata.

Crimen de una jubilada

Un caso totalmente distinto se dio en julio pasado cuando una jubilada de 74 años fue hallada asesinada en la pileta de su vivienda del partido bonaerense de Quilmes. Debido a cómo los investigadores encontraron el estado del cuerpo de la mujer, se detuvo a su pareja sospechado de ser el autor del crimen.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, los efectivos de la comisaría 3ra. habían sido alertados por un llamado al 911 realizado por un hombre, quien dijo haber encontrado a su pareja ahogada en el interior de la piscina.

Tras presentarse junto con paramédicos en la casa ubicada en calle Benito Pérez Galdós al 700 en la zona sur del conurbano, la policía constató que la víctima no tenía signos vitales, y que presentaba múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Rafael Emilio Barbosa, de 71 años, quien hacía dos años estaba en pareja con la víctima, relató que se despertó momentos más tarde y que, al no encontrarla al lado suyo, salió a buscarla y la halló boca abajo en el interior de la piscina.

Más tarde, el informe preliminar de autopsia arrojó que la víctima, identificada por la Policía y la Justicia como Sonia Edith Somoza (74), murió ahogada y que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

Por otra parte, el hijo de Somoza que vive en una vivienda lindera, miró las filmaciones de una cámara de seguridad y faltaba el instante en el que se veía a su madre caer en la pileta, lo que originó muchas dudas, ya que no solo él tenía acceso a los registros de video.

La fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Quilmes, dispuso la detención del sospechoso por el delito de “homicidio agravado por el vinculo”. Los efectivos de la Policía Científica que llegaron al lugar no observaron desorden en la vivienda y constataron que ninguna de las aberturas se encontraban forzadas. Además, procedieron al secuestro de las prendas de vestir que tenía el hombre, varias de ellas con manchas de sangre, y se hallaron rasguños en el cuerpo de Barbosa.

LA NACION

Temas La Plata