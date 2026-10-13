Se robaron una fortuna de una casa y cuando descubrieron al ladrón se llevaron una sorpresa

Un productor ganadero de la localidad correntina de Esquina sufrió un robo de $14 millones y US$3900 que había cobrado recientemente por la venta de ganado. La investigación tuvo un desenlace inesperado: el principal sospechoso era uno de sus hijos, de 18 años, que terminó por confesar el hecho y reveló dónde había dejado parte del botín. Horas después de su detención, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado, por lo que recuperó la libertad.

El episodio ocurrió el sábado 3 de octubre, alrededor de las 19, en una vivienda rural del paraje Los Flotadores, en las inmediaciones de Esquina. Cuando el dueño de casa regresó a la propiedad, encontró forzada la puerta de acceso y un importante desorden en el interior. Al revisar sus pertenencias, advirtió que los ladrones se habían llevado dinero en efectivo:, producto de una reciente operación ganadera.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de Corrientes se trasladaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones. Mientras un perito trabajaba en el levantamiento de huellas dactilares y otros rastros, los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos y trabajadores de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados durante la jornada.

Uno de esos testimonios resultó determinante para orientar la pesquisa. Un peón rural declaró que, durante el atardecer, había visto llegar a uno de los hijos del propietario en una motocicleta. Según su relato, el joven permaneció pocos minutos dentro de la vivienda y luego se retiró. El trabajador agregó que no había observado otros movimientos que le llamaran la atención a lo largo del día.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), a cargo de Analía Granero, los policías centraron las sospechas en Ian Pablo Enrique, de 18 años, quien ya no vivía en la casa familiar. A partir de esa línea investigativa, solicitaron a sus padres que lo convocaran para conversar sobre lo ocurrido.

El joven llegó a la vivienda de sus padres en la misma motocicleta que, según el testimonio del peón, había utilizado durante su visita al establecimiento rural. En un primer momento negó haber participado del robo, pero luego reconoció su responsabilidad y señaló que había dejado el dinero en la casa de su novia, también en Esquina .

Los efectivos se dirigieron hasta ese domicilio y secuestraron $14 millones y US$2100. La suma recuperada en moneda estadounidense fue inferior a los US$3900 denunciados como robados. Por ese motivo, los investigadores procuran establecer qué ocurrió con los US$1800 restantes y si el joven se los entregó a otra persona para cambiarlos por pesos.

En paralelo, la Policía detuvo al joven en la casa de sus padres y lo trasladó a la comisaría segunda de Esquina. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, horas más tarde se realizó un juicio abreviado en el que fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Esa modalidad implica que la pena no se cumple en prisión efectiva, por lo que el condenado recuperó la libertad, sujeto a las condiciones que correspondan.

La sospecha por otro robo en la familia

La investigación no terminó con la confesión ni con la recuperación de parte del dinero. Los investigadores correntinos buscan ahora determinar si Enrique tuvo participación en otro robo ocurrido meses atrás, cuando desaparecieron $18 millones de la casa de su abuelo .

Por ese episodio, la Policía había detenido a un peón de la víctima. Sin embargo, la Justicia dispuso su liberación por falta de pruebas. Hasta el momento, no se informó que el joven de 18 años haya sido imputado por ese hecho ni que existan elementos suficientes para atribuírselo.

La similitud entre ambos casos llevó a los investigadores a revisar la hipótesis de una posible conexión. La pesquisa deberá establecer si existen pruebas que vinculen al joven con el robo anterior o si se trató de episodios independientes.