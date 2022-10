Secuestro exprés: se disfrazaron de policías, lo acusaron de un crimen, lo subieron a una camioneta y pidieron un rescate de $5 millones

Un vecino de la localidad bonaerense de Adrogué, Almirante Brown, fue víctima de un secuestro exprés cometido por tres delincuentes que, vestidos de policías, lo acusaron de un crimen y se lo llevaron a bordo de una camioneta para luego pedir un rescate de $5 millones. Después de que su pareja entregara una suma inferior, el joven fue liberado y dos de los secuestradores detenidos.

En diálogo con los medios, Brandon, la víctima de 23 años, contó que todo ocurrió ayer, apenas horas después de que vendiera su auto modelo Peugeot 308. “Salí a comprar una gaseosa al kiosquito de la esquina y entonces se acercó una camioneta del que se bajaron dos hombres con chalecos antibalas. ‘Quieto, policía’, me gritan y enseguida me dicen: ‘Vos mataste a una persona’”, relató.

Tras ello, los delincuentes le mostraron al joven unos papeles que por los nervios no alcanzó a leer y lo obligaron a subir al vehículo en el que circulaban. “Tenemos un pedido de detención”, le dijeron y advirtieron: “Subite, si no, te hacemos un allanamiento”. “Después, me apuntaron con un arma y yo me subí de los nervios”, recordó Brandon.

Una vez a bordo de la camioneta, el grupo le vendó los ojos a la víctima y empezó a desplazarse con dirección a la Ciudad de Buenos Aires. “Al principio me decían que me iban a llevar a una superintendencia de no sé qué”, contó el joven. Sin embargo, poco después los secuestradores le explicaron qué era lo que realmente estaba ocurriendo. “Cuando llegábamos a Lanús me contaron lo que iba a pasar. Ahí me dijeron: ‘A vos te entregaron. No te vamos a llevar. Llamala a tu señora para que nos de plata’”, explicó.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas InseguridadAdrogué