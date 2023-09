escuchar

El referente de la cumbia 420, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante quedó a un paso de regresar a prisión. La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes, aceptó el recurso de queja presentado por el fiscal general del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez, Lucas Oyhanarte y revocó la resolución del juez de Garantías que había beneficiado al artista con la excarcelación.

El fallo que podría mandar a la cárcel nuevamente a L-Gante, se conoció días después que la embajada de los EE. UU. rechazó la solicitud del artista para ingresar en dicho país. Con la resolución dictada en las últimas horas por el tribunal de Mercedes, L-Gante no estaría en condiciones de salir del país y podría volver a ser detenido.

En la resolución, además de aceptar el recurso presentado por el fiscal general Oyhanarte, los camaristas hicieron un severo llamado de atención al juez de Garantías que había beneficiado al artista.

“La ley establece que el cese de la prisión preventiva debe fundarse en dos supuestos: por la incorporación de elementos probatorios que mejoren la situación del imputado, o por la falta de acreditación de la certeza exigida por el subsecuente paso procesal, y por la desaparición de los peligros procesales ponderados al momento de dictarse la medida cautelar. Sobre este contexto legal, entendemos que no se da en la presente incidencia ninguna de las dos situaciones señaladas”, indicaron los camaristas Carlos Risuleo y Oscar Reggi en la resolución que se conoció en las últimas horas.

L-Gante, al salir de la embajada de los Estados Unidos, donde fue rechazado su pedido de visa The Grosby Group

El derrotero judicial de L - Gante comenzó el 27 de mayo pasado cuando fue acusado por un vecino, Gastón Torres de obligarlo a subir a su camioneta BMW X3, ploteada con la inscripción “La Mafilia” y amenazarlo de muerte. El 7 de junio, la fiscal Alejandra Rodríguez pidió la detención del artista. Ese mismo día, el juez de Garantías, Gabriel Castro, aceptó la solicitud de la representante del Ministerio Público y ordenó la detención del imputado.

L-Gante pasó casi cien días preso en un calabozo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. Allí quedó alojado para evitar incidentes con sus seguidores y amigos que, en las horas posteriores a su detención habían protagonizado una serie de protestas frente a la comisaría de General Rodríguez.

Pero el 9 de septiembre pasado, el juez Castro tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad por la que fue imputado en mayo pasado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo que motivó una “reevaluación” de la prueba que existía en el expediente y otorgó la excarcelación por el “beneficio de la duda”.

“Los testigos presenciales de los incidentes que dieron raíz a los hechos endilgados a Valenzuela, dan cuenta del estado de alcoholismo y exaltación en el que se habría encontrado el denunciante y su enemistad manifiesta contra el aquí imputado Valenzuela y sus amistades”, indicó en sus conclusiones el juez Castro.

Dicha resolución que derivó en la libertad de L-Gante fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Mercedes por el fiscal general Oyhanarte y los abogados Pablo Becerra y Leoanrdo Sigal, que representan a la víctima.

“No se advierte en el sumario que hayan desaparecido una o más de las condiciones establecidas en Código Procesal Penal, no varió la apariencia de responsabilidad del acusado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso si no se adopta la medida, ni se observa desproporción entre la prisión preventiva y el objeto de tutela; y no habiéndose incorporado elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo decretado en su oportunidad, consideramos que no corresponde hacer lugar al cese de la medida de coerción respecto de Elián Ángel Valenzuela”, concluyeron los camaristas en su resolución.