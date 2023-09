escuchar

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, mostró su furia luego de que recibió este jueves, el rechazo por parte de la Embajada de los Estados Unidos para adquirir una visa de ingreso al país norteamericano. Como es de público conocimiento, las políticas migratorias y de turismo son estrictas allí, por lo que en esta ocasión, el cantante de cumbia 420 -que acaba de ser liberado por la Justicia tras pasar 100 días preso- no aplicó.

Le rechazaron la visa de ingreso a los Estados Unidos a L-Gante

A inicios de septiembre, el cantante recibió la libertad luego de permanecer por 100 días detenido en la DDI de Quilmes, “por beneficio de la duda”, según dictaminó el juez de Garantías Gabriel Castro. “Los testigos presenciales de los incidentes que dieron raíz a los hechos endilgados a Valenzuela, dan cuenta del estado de alcoholismo y exaltación en el que se habría encontrado el denunciante y su enemistad manifiesta contra el aquí imputado Valenzuela y sus amistades”, señaló.

Una vez fuera, L-Gante se mudó a una casa solo, sin su hija Jamaica, ni su expareja, Tamara Báez. En medio del jolgorio y la celebración por la resolución positiva por parte de la Justicia, el cantante avanzó con sus proyectos laborales y el miércoles asistió a la Embajada de los Estados Unidos con los documentos correspondientes para solicitar una visa.

Sin embargo, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que L-Gante no obtuvo el visto bueno por parte del país norteamericano y deberá intentarlo nuevamente el próximo año. ¿Por qué le rechazaron la visa al cantante? Acerca de eso, el periodista detalló en la transmisión en vivo las razones de por qué no tendrá el pase legal a los Estados Unidos.

“Los motivos son obvios, aunque te los voy a contar: el pasado lo condena a L-Gante. Acaba de estar detenido más de tres meses y ha tenido diferentes problemas judiciales, era obvio que no se la iban a dar”, remarcó el periodista de espectáculos y agregó: “Un especialista me contaba también que existe un tipo de visa artística, pero no es factible, esto en este caso, deberá volver a insistir en un año porque en el 2023 se la rechazaron”.

Acerca del mal humor de L-Gante, Etchegoyen comentó: “Ante la negativa, me contaban que L-Gante consultó varias veces por qué no se la daban y hasta preguntó si podía ir su abogado, me hablaban de malas caras y cierto fastidio ante esta decisión de la embajada de no otorgarle la esperada visa”.

Ante la incógnita acerca de qué tipo de visa solicitó L-Gante, ya que el país norteamericano posee diferentes opciones que varían según la necesidad y la profesión de la persona, LA NACION se comunicó 24 horas antes de darse a conocer la resolución final con la embajada, e informaron: “Los registros de visas son confidenciales bajo la ley norteamericana. No podemos hacer comentarios ni dar detalles de casos individuales de visas”.

De esta manera, todo lo que pareció ser alegría y risas por parte del cantante de cumbia a días de obtener su libertad, ahora se convirtió en un desahucio. Si bien contó con los papeles necesarios, las causas judiciales que pesan en su contra habrían sido un mal antecedente a la hora de inscribirse en el plan de visado estadounidense. En tanto, desde su cuenta de Instagram, evitó pronunciarse al respecto y simplemente se mostró junto a Jamaica en una jornada habitual de familia.