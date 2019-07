Comenzará a funcionar el software de reconocimiento biométrico de sospechosos en las unidades de videovigilancia operadas por la Policía Federal en Retiro, Once y Federico Lacroze

DAlessandro, Bullrich, Dietrich y Santilli presentaron el plan de control en Retiro Crédito: Silvana Colombo

El sistema de reconocimiento facial será utilizado también en las cabeceras porteñas de las líneas ferroviarias. En los últimos 60 días, ese mecanismo usado en la ciudad de Buenos Aires -en la primera experiencia con esas características en nuestro país- puso a disposición de la Justicia a más de 1000 sospechosos que tenían pedido de captura. Esas búsquedas activas se enfocaron entonces en los andenes de la red de subtes. El esquema será ahora replicado por las autoridades nacionales en las estaciones ferroviarias que están bajo la vigilancia de la Policía Federal. El plan de expandir el sistema de control biométrico tendrá ahora una nueva etapa en las estaciones ferroviarias de Retiro, Once y Federico Lacroze.

"Estas cámaras hoy se están instalando en estaciones centrales que están bajo la custodia de la Policía Federal Argentina. Van a funcionar en la estación Retiro, en Once, y en el tren Urquiza, en Chacarita", explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó: "Con este sistema vamos a seguir buscando a las personas que están prófugas de la Justicia. Es muy importante en estos lugares de gran concentración de público".

La funcionaria nacional calificó como un éxito la implementación del sistema de reconocimiento facial llevado adelante por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A partir de esa novedosa tarea de identificación se sumaron al programa las cámaras monitoreadas por la Policía Federal en las estaciones ferroviarias. Esas unidades observadas por la fuerza nacional tendrán como soporte el centro de datos que sustenta al sistema porteño. Se utiliza la base de información del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), registro que es de libre acceso y que aporta los datos sobre las más de 45.000 personas perseguidas por la Justicia en la Argentina. Ese es el universo de búsqueda para el software de reconocimiento facial.

Entre los prófugos buscados aparecen 1300 sospechosos por casos de homicidios, 1500 por abusos sexuales y 15.000 por robos.

El sistema biométrico reconoce rostros que incluso intenten ser ocultados con lentes, gorros o bufandas. Una vez que una cámara detecta al sospechoso, se emite una alerta en el centro de monitoreo que puede seguir los pasos de esa persona y guiar a una patrulla policial para concretar el arresto. Una situación con esas características se registró pocos minutos antes de la presentación de la ampliación del uso del reconocimiento facial, cuando un hombre con pedido de captura por un ataque sexual fue atrapado al ser visualizado en Retiro por el sistema de vigilancia (de lo que se informa por separado).

"Seguimos haciendo lo que instruyó el Presidente, trabajando en equipo. En la ciudad de Buenos Aires, en 60 días pusimos a disposición de la Justicia a 1043 prófugos. Casos por violaciones, homicidios y robo a mano armada, eso lo podemos hacer primero con una actitud policial, efectivos que trabajan todos los días y ahora acompañados por la tecnología pueden hacer más eficiente su trabajo. En siete décimas de segundo, se reconstruye la cara de ese prófugo, a través de una base de datos única, provista por el Ministerio de Justicia de la Nación", explicó el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad. Si se toma en cuenta el inicio a prueba del sistema, se contabiliza la identificación de 1125 personas con pedido de captura.

Vigilancia tecnológica

En el andén 7 de la estación Retiro fue presentada ayer esta etapa de ampliación del uso del sistema de reconocimiento facial como herramienta para detectar a evadidos. Junto con Bullrich y Santilli estuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "El transporte público del área metropolitana lleva a millones de personas todos los días. Uno de los cambios que se dieron es que la gente se siente cada vez más segura en los trenes. Con esta innovación tecnológica, van a ser todavía más seguros. El Presidente nos dijo que mejoremos los transportes públicos. Este es nuestro compromiso, cuidar a la gente y a los que trabajan en los medios de transporte", aseguró el funcionario nacional.

El sistema procesa las imágenes online emitidas por 300 de las 6963 cámaras instaladas por el gobierno porteño. Esas unidades de vigilancia en calles y subtes que abastecerán de información al software adquirido a una empresa rusa que otorgó esas 300 licencias de uso son rotadas según las necesidades de las investigaciones. Las cámaras instaladas en las cabeceras ferroviarias se sumarán a esa red de vigilancia que funciona desde los últimos días de abril pasado.

Una nueva APP para denuncias

La Policía de la Ciudad sumó un nuevo canal de comunicación para recibir denuncias, ya que ahora se podrá informar sobre delitos y pedir asistencia en una emergencia mediante el sistema de mensajería instantánea Telegram. Con ese programa, designado por las autoridades porteñas Vecinos en Alerta, se podrá transmitir a la fuerza de seguridad de la Ciudad no solo el mensaje para avisar de alguna situación anormal, sino también acompañar esa presentación con fotografías y videos. Esa herramienta tecnológica estará vinculada con el sistema de emergencias 911, cuyos operadores evaluarán la denuncia presentada por los vecinos para enviar la asistencia necesaria en cada caso, tanto de móviles policiales como bomberos o el SAME. Para utilizar este canal de comunicación con la Policía de la Ciudad -que no reemplaza a los medios habituales, como el 911- se deberá contar con la aplicación Telegram y mantener activado el GPS del celular para permitir establecer el lugar en el que fue emitido el mensaje.

Fue atrapado un acusado por un ataque sexual

El sistema de reconocimiento facial funcionó pocos minutos antes de que se anunciara la incorporación a ese software de las cámaras instaladas en cabeceras ferroviarias. Uno de los equipos de videovigilancia detectó la presencia de un prófugo en la estación de subte de Retiro y agentes de la Policía de la Ciudad fueron guiados hasta concretarse el arresto. El sospechoso tenía dos pedidos de captura, uno emitido por una causa por robo en Misiones y otro ordenado por una violación cometida en el partido bonaerense de Pilar.