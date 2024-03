Escuchar

Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, estaba a horas de concretar un anhelo personal, pero el martes a la noche una lluvia de balas destrozó esos sueños y segó su vida.

Este chofer, padre de dos chicos, tenía previsto casarse mañana con su pareja, que, al igual que él, estaba al volante de un taxi y trabajaba en las peligrosas calles de Rosario.

“Los dos son taxistas, habían sacado la chapa nueva y estaban planeando un casamiento austero. Trabajaban entre los dos el taxi y con eso sostenían su vida. Dejaron a dos pibes sin papá”, fue una de las frases más conmovedoras que se escucharon ayer de boca de José Iantosca, titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), en una entrevista con el diario rosarino La Capital.

En declaraciones radiales, Iantosca había detallado: “Anoche [por antenoche] alrededor de las 23 nos enteramos de que habían asesinado a un compañero en Lamadrid y Flammarión. Fue un viaje que tomaron en Uriburu y Vuelta de Obligado; tomó por Obligado, lo llevaron hasta Flammarión y Lamadrid, y cuando llegó al lugar, aparentemente bajó el pasajero y le dispararon desde afuera con mucha saña. Es muy raro todo esto”.

El chofer y sindicalista recordó que la víctima contaba con un botón de pánico, que ni siquiera pudo activar: “Se ve que ni pudo, hubo muchos tiros, no le robaron nada; estaba el teléfono, la billetera... No hubo intento de robo en ningún momento. A mí me dijeron que fueron entre cinco y ocho disparos”.

Al igual que otros referentes del sector, como Horacio Yanotti, titular del gremio de Peones de Taxi, Iantosca maneja dos hipótesis con respecto a lo que pudo haber ocurrido con Figueroa.

“ Ayer [por anteayer] se dieron dos cosas. Vi publicado en distintos lugares lo que hizo el gobierno provincial con el tema de los presos [de alto perfil] y, además, hicimos varias denuncias con respecto a amenazas de muerte relacionadas al tema de Uber. Honestamente, no sabemos nada, pero me juego a que tuvo que ver con la primera” teoría, analizó el titular de Catiltar.

El crimen de Figueroa activó señales de alerta porque se trata del tercer ataque contra un taxista en solo un mes en Rosario. Incluso, los resultados preliminares indicaron que las balas utilizadas para acribillarlo pertenecen a la Policía de Santa Fe.

El taxi en el que asesinaron al chofer Hugo Figueroa en Rosario X.com

Las balas eran de la policía

En el último mes, tres taxistas fueron asesinados por sicarios en esta ciudad. El de Figueroa fue el último y ocurrió el martes a la noche cuando fue ejecutado de nueve disparos en el barrio Las Delicias. Las municiones que usaron los sicarios eran de la Policía de Santa Fe, un detalle que sorprendió a los investigadores del caso.

Las primeras hipótesis de la pesquisa apuntan a que la víctima era ajena a cualquier negocio criminal y que el crimen pudo haber sido parte del plan de respuestas de los presos de alto perfil que desde el sábado pasado –es decir, horas después de que desde un auto balearon a dos ómnibus del Servicio Penitenciario y casi matan a un guardiacárcel provincial– enfrentan en el penal de Piñero duras requisas, “a lo Bukele”.

Las miradas, por ahora, apuntan a esa unidad carcelaria, donde el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, enfrenta una pelea dura con los internos más peligrosos, una batalla con alternativas que cambian día a día, en una espiral de final abierto.

El objetivo del asesinato del taxista Figueroa, como tantos otros ataques y amenazas previos, parece haber sido el de provocar conmoción. Y quienes planearon el homicidio lo lograron, porque horas después del crimen los gremios que agrupan a los taxistas dispusieron un paro.

