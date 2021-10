Temor en la Panamericana: denuncian una seguidilla de ataques con proyectiles contra automovilistas

Una serie de ataques con objetos contundentes tiene en vilo a los automovilistas que circulan por la autopista Panamericana, a la altura de la bifurcación de los ramales Pilar y Escobar. Se produjeron en los últimos días y culminaron con autos y camionetas destrozadas, y personas heridas, entre ellos, una niña.

A través de las redes sociales, el martes de la semana pasada, un usuario publicó en Twitter que le habían arrojado desde un puente una piedra de importantes dimensiones que impactó de lleno contra el parabrisas de su vehículo y lo destrozó, según se observa en la imagen que el propio usuario acompañó al posteo.

“Mucho cuidado en la Panamericana. Me acaban de tirar un piedrazo de un puente. Por suerte no nos pasó nada!”, expresó Ramón Agote, y explicó que la agresión se produjo cuando circulaba por el ramal Pilar, en sentido norte, un puente antes del peaje de Tortuguitas.

El sector donde se producirían los ataques, según los damnificados

Tras el shock por el inesperado ataque, el mismo protagonista amplió a LA NACION: “Nosotros terminamos sacándonos los vidrios de la cara, fue tremendo. Son asesinos y van a matar a alguien, agradezco que no me pasó nada. Yo seguí andando, no quise parar. Estaría bueno que hagan algo, porque esto está cada vez peor”.

Pero la publicación y viralización de este tuit, con más de 700 retuits, desencadenó una serie de respuestas de otras víctimas de ataques similares, que —según contaron— se produjeron en el mismo sector de la ruta.

Le pasó lo mismo a mi cuñado el sábado en el mismo Puente. Ya escuché más de 8/10 casos. @Kicillofok vas a hacer algo al respecto? — Keeper of the Quaich (@elrako12) October 20, 2021

“Ingreso a Benavídez, altura Henry Ford, desde el puente nos arrojaron un ladrillo… Por suerte no pasó nada. Terrible”, escribió el usuario @alegermanotta11, al tiempo que otro se sumó al mismo hilo y reveló que el problema es de larga data.

“Ese puente es de terror. Casi matan a un chiquito, que estuvo un mes en terapia del Austral con traumatismo de cráneo, hace 15 años. Gracias a Dios zafó. Siempre, mirar para arriba y estar atentos”, posteó @DrKruz.

Varios vehículos destrozados, tras recibir el impacto de objetos desde un puente en la Panamericana

En diálogo con LA NACION, otra de las víctimas de un violento ataque perpetrado el fin de semana pasado —prefirió mantener su nombre en reserva— relató el dramático momento que les tocó vivir a ella y a su hija cuando circulaban por ese problemático sector.

“Sentimos un estruendo, como si hubiera explotado el auto, no entendíamos nada. Mi nena se salvó por la lámina de seguridad y porque usa un booster [asiento especial para niños], eso le protegió la zona del cráneo y la oreja; el ojo se le salvó porque usa anteojos. La cara le quedó lacerada por la lluvia de vidrios. Fue de terror, en serio, no vimos nada”, relató la damnificada.

Además, y al margen del terrible susto que sufrieron madre e hija, la mujer reveló que lo que le tiraron a su auto desde las alturas “era un objeto largo, de 40 centímetros”. También relató que tras llamar al 911 y esperar “cerca de 30 minutos”, las ambulancias no llegaban.

“Me terminó atendiendo la ambulancia de mi obra social; la de la autopista nunca llegó. Los ataques fueron uno atrás del otro. Estábamos en el carril de la izquierda, que es solo para ambulancias, en el puente cuando se viaja de norte a sur desde Escobar. No es peatonal, solo andan autos, pero cualquiera se puede subir ahí porque no hay nada que proteja”, añadió.

Un colectivo de la línea 203 tras ser atacado con un proyectil, desde la empresa aseguraron no ocurrió en el mismo puente señalado por los automovilistas

Según pudo saber LA NACION, en la comisaría 3ª de Pablo Nogués se levantaron las actas. La semana pasada hubo unos 30 casos en solo tres días. “No paramos hasta el peaje, por las dudas. Si venís a velocidad y te tiran algo desde ahí, y querés frenar, quedás justo en el puente peatonal”, dijo la mujer.

Otra fuente consultada indicó que en las inmediaciones de ese puente se habrían divisado, en ocasiones, jóvenes con motocicletas, apostados para asaltar a los conductores que frenan su marcha, al ser impactados por uno de los objetos que son arrojados a tal fin. Otra versión también habla de que algunas de las agresiones fueron cometidas por menores de edad de la zona, sin que se pueda comprobar fehacientemente si la finalidad fue de robo o una peligrosa “travesura”.

“Un chofer de la línea 203 nos dijo que no pudo laburar toda la semana, porque no paró de recibir piedrazos, estaba recaliente. En un colectivo, a una chica le pegó una piedra en el mentón y quedó lastimada, y en otro a un chico la ventana le cortó la cara. A algunos autos no les pegó en el parabrisas, les abolló la chapa, y a otros les destrozó las ópticas”, contó una residente de la zona que está al tanto de los episodios sucedidos.

“No tuvimos un percance ahí. Tenemos recorridos en barrios “movidos”, a las tres o cuatro de la mañana, en zonas peligrosas. Los servicios son de lunes a viernes. Con la línea 57 sí nos suele ocurrir, por ejemplo, cuando pasamos por la Villa 31, se la pasan tirando piedras y ahí sí nos han roto vidrios”, manifestó una portavoz de la empresa.

El Ratón Ayala víctima del mismo modus operandi

El mes pasado había sido víctima de un modus operandi el exjugador y actual integrante del cuerpo técnico del seleccionado nacional de fútbol Roberto Ayala, conocido como El Ratón. El hecho ocurrió cuando manejaba una camioneta Renault Koleos y a la altura del kilómetro 81 de la ruta 9, en el límite entre Zárate y Campana, sufrió la rotura de dos neumáticos tras impactar con unos adoquines que estaban sobre la calzada de la autopista.

Cuando Ayala detuvo la marcha de su camioneta en la banquina fue atacado por tres delincuentes armados que le sustrajeron el teléfono celular y dinero en efectivo.

Según fuentes del caso, los delincuentes le habrían sustraído casi 700.000 pesos. En el caso, después de la denuncia de la víctima, tomó intervención personal de la comisaría 1ª de Campana.

“La víctima fue elegida al voleo. Los delincuentes dejan adoquines sobre la ruta en esa zona de curvas, y por la velocidad a la que van, y la oscuridad, los conductores ‘se los llevan puestos’. Después del impacto deben estacionar, y es entonces cuando son atacados”, explicaron en su momento a LA NACION fuentes de la investigación.