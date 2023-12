escuchar

“Tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más, pero nunca me imaginé” lo que iría a pasar”, así, Christian Dupuy se refirió al homicidio de su hijo Lucio, asesinado a golpes por la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez.

El padre de la víctima declaró como testigo en la primera audiencia en el juicio político donde se debate si la jueza de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes Elisa Alejandra Catán, incurrieron en mal desempeño en la tramitación del expediente relacionado con el cuidado parental de Lucio.

“Por lo que me contaban mi papá [Lucio Ramón Dupuy], mi hermano [Maximiliano Dupuy] y mi cuñada [Leticia Hidalgo], ella [por Espósito Valenti] siempre los amenazaba”, dijo el padre de la víctima.

El 2 de julio de 2019, la jueza Pérez Ballester le entregó la tutela de Lucio a Hidalgo, porque la madre, Espósito Valenti, no estaba en condiciones económicas de mantenerlo. Todo fue de común acuerdo y, en ese momento, no surgieron situaciones de violencia, según informó la Oficina de Comunicación Institucional del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa.

“Jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes. Estuve de acuerdo con que Lucio estuviera con mi hermano y mi cuñada”, dijo el padre de Lucio. Se refería a la tramitación de la tutela y el cuidado personal del niño.

Cuando le preguntaron si veía a Lucio durante el lapso que estuvo con su hermano y su cuñada, respondió: “Trataba de ir de muy de a poco en relación con Lucio, paso a paso para que no se volviera loco. A veces les daba mercadería, cuando podía”.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las dos condenas por el crimen de Lucio Dupuy

Cuando, durante la audiencia, le preguntaron a Dupuy sobre por qué no insistió con el pedido del cuidado personal [de Lucio], después de que no se lo aceptaran en la mediación por el régimen comunicacional, respondió: “Porque era una situación que había que tomar con pinzas. Si hacía algo mal, ellas [por Espósito Valenti y Páez] me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas”

“¿La madre de Lució amenazó de muerte a su cuñada o su hermano?, le preguntaron al testigo. “No tengo conocimiento”, fue la respuesta. También lo consultaron si sospechó que Espósito Valenti era violenta con su hijo. “Si lo hubiera visto, hubiese hecho algo”, afirmó el padre de la víctima.

La defensora oficial Ana Díaz, que representa a Catán, pidió que se le dé vista fiscal por entender que pudo existir un falso testimonio porque Hidalgo, que declaró primero, había afirmado que su cuñado no tenía contacto con ella ni hacía aportes económicos.

Hidalgo había afirmado que “todo fue normal hasta que la mamá [Espósito Valenti] pidió tener otra vez a Lucio. Ahí me empezó a amenazar, me decía que me iba a pasar de todo…. Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la policía nos sacó al nene”.

El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia Fabricio Luis Losi –a cargo de la presidencia–, las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo y las abogadas María Natalia Gaccio y Silvina María Garro, lleva adelante el trámite en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa.

Las audiencias se realizan en la Cámara de Diputados de La Pampa. La acusación contra las dos funcionarias por “mal desempeño” fue presentada hace dos meses por el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino, pero en el jury, la parte acusadora está representada el procurador subrogante, Guillermo Sancho.

