Tragedia en La Plata: tres personas murieron en un choque de dos camionetas

En las primeras horas de 2023 tres personas murieron un brutal choque ocurrido en La Plata entre dos camionetas la que dejó un saldo trágico y enluta una vez más a toda la región.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 de por la madrugada de hoy cuando una Ford Ranger y una Land Rover se estrellaron en el cruce de la Ruta 2 y la avenida 520. Debido a la fuerza del choque, dos chicas fallecieron en el lugar y un tercero fue trasladado de urgencia al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero donde no pudieron salvarle la vida debido a las graves heridas que tenía, informó hoy el medio platense 0221.

De acuerdo a fuentes policiales, la camioneta Ford circulaba con cuatro pasajeros a bordo que habían salido de una quinta. Cuando intentó cruzar la ruta, fue impactada por la Ranger, en donde murieron las dos chicas de manera inmediata y quedó muy mal herido el tercer integrante del grupo.

Al lugar asistió personal del SAME de El Peligro y los peritos intentan determinar cómo se dio el incidente fatal en base de pruebas en el terreno y el testimonio de testigos.

Choque con suerte

Un accidente que no terminó en desgracia se dio hoy a la mañana cuando en la localidad platense de Ángel Etcheverry un hombre chocó su auto contra un poste. El conductor, que se encontraba solo en el vehículo, fue asistido por personal del SAME y la policía trabajó para evitar que el incidente cause más problemas a terceros.

El hombre conducía un Volkswagen Golf de color gris, cuando cerca de las 6 perdió el control, subió a la rambla y se estrelló contra un poste de luz ubicado sobre la Ruta Provincial N° 215, a la altura de la calle 223, informó hoy 0221.

Afortunadamente no había peatones en la zona y no hubo otros autos involucrados en el choque.

