Tragedia en Neuquén: un ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta

Un trágico hecho sacude a la pequeña localidad petrolera de Añelo, en la provincia de Neuquén. Un ciclista murió atropellado este martes por la noche por una camioneta que circulaba por la Ruta 17, a aproximadamente tres kilómetros de la ciudad.

Según informó el cuartel de Bomberos Voluntarios local al diario LM, el accidente tuvo lugar a las 21.30 y la víctima aún no pudo ser identificada. Asimismo, detallaron que recibieron un llamado por la persona atropellada que circulaba en dirección a Plaza Huincul.

“Al llegar al lugar, la persona ya estaba con personal de salud, que confirmó el deceso. Lo había atropellado una camioneta Toyota modelo Hilux, de color blanco, de un hombre que trabaja en una chacra”, relató Maximiliano San Martín, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Añelo al medio local.

La localidad de Añelo, en donde ocurrió el accidente. Martin Barzilai - picturetank.com/Ref: BARM0558024

Además de reconocer que no pudieron determinar la identidad de la persona fallecida, aseguró que desconocen si era oriunda o no de la zona. “Todavía no se confirma la identidad del fallecido, calculo que era una persona de unos 40 años. No se sabe si es de la zona”, indicó.

Por otro lado, el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital local pero no presentaba heridas de gravedad. El tránsito, en tanto, se vio interrumpido durante las primeras horas posteriores al siniestro vial por el trabajo del personal de la Comisaría Décima, Tránsito Añelo, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil local sobre la cinta asfáltica.

Otro ciclista atropellado en Rosario

Un hecho similar tuvo lugar hace varias semanas en la ciudad santafecina de Rosario. En esta oportunidad, un ciclista murió tras chocar de frente contra un auto parado en el semáforo en pleno centro, en Avenida Belgrano y calle San Juan.

El trágico accidente ocurrió cuando el hombre -cuya identidad no fue revelada- circulaba en una avenida rumbo al Monumento de La Bandera. Un auto delante de él frenó en un semáforo en rojo y esperaba la luz verde. Tras un par de segundos, la bicicleta se acercó a una considerable velocidad y chocó contra la parte trasera del vehículo.

La víctima quedó tendida en el suelo y sufrió convulsiones, y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de los estudios de Telefé Noticias Rosario. Al lugar acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que atendió rápidamente a la víctima y la trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Minutos después de las 17 del miércoles, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

