El veredicto, a las 12.30. Los policías acusados del homicidio de Lucas González y del encubrimiento del crimen, de cara al veredicto

Con las últimas palabras de los imputados, comenzó la última audiencia por el homicidio de Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central asesinado a balazos por oficiales de la Policía de la Ciudad, crimen ocurrido en noviembre de 2021. A las 12.30 será el veredicto.

Antes del inicio de la histórica jornada, que se lleva a cabo en la sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, la madre de Lucas, Cintia López, dijo que espera que los asesinos de su hijo “no salgan nunca de la cárcel” y que nunca los va a perdonar. “Que los perdone Dios”, dijo a la prensa en la escalinata del edificio judicial de Retiro.

Luego fue el turno de las breves declaraciones de los acusados. El primero en hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal porteño N°25 fue el subcomisario Ramón Chocobar, acusado de encubrimiento. Entre lágrimas dijo que es inocente. “Hace un año y siete meses que estoy preso sin haber hecho nada para merecer esto. Se invirtió la carga de la prueba. Es la Justicia la que tiene que demostrar mi culpabilidad y no yo mi inocencia”.

Otro de los acusados de encubrimiento, Daniel Espinosa, también lloró y le habló a la familia de Lucas. “Yo también quiero justicia. Me tuve que comer un montón de garrones. Nunca demostraron una culpabilidad. Quiero decir que yo no soy una mala persona. Yo lo ayudé a Lucas. Quiero que se haga Justicia y que Lucas descanse en paz. Puedo mirarlos a los ojos y decir que no hizo nada y que a Lucas lo ayudé”.

El tercer imputado en hablar fue Juan Horacio Romero, que dijo: “Siempre amé la profesión de policía. Nunca cometí un delito. No tuve una justa defensa de juicio. Quiero darles las gracias. La instrucción me vendó los ojos y tapó la boca. Creo en ustedes, señores jueces. Me trataron como una persona. Creo en ustedes, pero creo mucho más en Dios. Quiero compartir dos versículos de la Biblia. Sé que voy a tener justicia”.

El oficial Ángel Darío Arévalos, después de afirmar que la víctima no se merecía lo que le hicieron, habló de presiones por parte del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, a través de dos abogados para que “los oficiales subalternos hablen con sus familiares que estuvieron presentes el dia de la reunión y que digan que no escucharon nada.Quiero Justicia por mí y por mi familia”.

Ninguno de los tres acusados del homicidio, los oficiales Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva hicieron uso de su derecho a decir las palabras finales antes del veredicto.