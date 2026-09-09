Un chico de 14 años “desnudó” a seis compañeras con IA y viralizó las fotos intervenidas en la web

SANTA FE.- Otro mal uso de la inteligencia artificial (IA) generó un escándalo en la comunidad educativa de San Justo, donde seis adolescentes de entre 15 y 16 años fueron víctimas de la viralización de fotografías alteradas digitalmente en las cuales aparecen desnudas.

Dada la repercusión del caso, varias de las adolescentes dejaron de concurrir a clases, según confirmaron familiares y autoridades educativas de la jurisdicción.

El autor de esa divulgación sería un adolescente de 14 años, quien ya estaría identificado y requerido por la Justicia para confirmar los motivos que lo llevaron a realizar ese trabajo y su posterior divulgación pública.

Según las denuncias de los padres de las víctimas, las imágenes fueron confeccionadas a partir de fotos reales de las chicas y se les retiró digitalmente la ropa.

Ahora, y por la trascendencia pública que el caso tuvo en San Justo y zona, se generó una situación que las autoridades educativas definieron como de “extrema angustia” en el establecimiento donde cursan las adolescentes.

Según informes a los que accedió LA NACION, las fotografías originales habrían sido obtenidas de redes sociales como Instagram y Facebook, para luego ser intervenidas con inteligencia artificial y difundidas, al menos en parte, a través de WhatsApp.

“Eso es lo que provoca: un daño inconmensurable”, sostuvo ante la prensa Martín Durando, abogado que patrocina a una de las familias afectadas.

En tanto, la investigación quedó en manos del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Hace un mes se conoció el caso de varios alumnos de los colegios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, quienes mediante la aplicación respectiva desde el celular “desnudaban” a sus compañeras y vendían sus fotos en WhatsApp.

El caso

Los datos preliminares de la investigación apuntan a un adolescente que concurre al mismo establecimiento y conoce a las víctimas. Sin embargo, el nombre del establecimiento donde cursan los involucrados se mantiene en reserva.

No obstante, el alumno habría sido reconocido y habría pedido disculpas, aunque remarcó que esos extremos “son materia de investigación”.

Ante las versiones que circulan en San Justo, el abogado Durando advirtió que podría haber “más de una persona involucrada” en la creación y difusión de las imágenes. “Aparentemente habría más de un autor. Estamos hablando de menores de edad”, expresó.

Las víctimas tienen entre 15 y 16 años. El profesional explicó que uno de los principales desafíos de la causa está dado por el encuadre jurídico de una conducta que utiliza una tecnología relativamente nueva y cuya regulación penal todavía presenta dificultades.

“Buscarle el marco es la tarea más complicada justamente por el avance de estas situaciones, de este tipo de hechos y el estancamiento de la legislación”, remarcó.

En medios judiciales se sostuvo que “más allá de la eventual responsabilidad que pueda determinarse, el caso podría tener consecuencias en otros ámbitos si las conductas quedan alcanzadas por disposiciones contravencionales”.

Al respecto, se apuntó a una eventual responsabilidad civil que podría alcanzar a los progenitores de un menor de edad en función de la responsabilidad parental , dijo a LA NACION una fuente confiable de la justicia santafesina.

Además, como recordó el abogado de las víctimas, “para que una conducta sea punible tiene que estar exactamente subsumida en un tipo que contempla la ley”, explicó.

Eso implica que, en este caso, el menor es inimputable ya que el hecho ocurrió antes del 5 de septiembre, cuando entró en vigencia la baja en la imputabilidad, por lo que no puede aplicarse retroactivamente una ley penal más gravosa.

Finalmente, el abogado Durando diferenció dos cuestiones que deberán determinarse durante la investigación: por un lado, si la conducta puede ser encuadrada en un delito previsto en la legislación penal y, por otro, si quienes resulten responsables son penalmente punibles.