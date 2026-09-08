Dos menores se conectaron por streaming desde su lugar de detención: “Asesinamos por plata”

En medio de la polémica por la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender en la provincia de Buenos Aires la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, trascendió un video de dos menores de Mendoza detenidos durante un streaming, donde confesaron robar y matar “por plata”. Además, uno de ellos se identificó a sí mismo como el “Tirador de la bicicleta”, en alusión a un hecho ocurrido en 2025.

Los adolescentes se conectaron vía OmeTV desde el centro de menores de Mendoza donde están detenidos y mantuvieron un diálogo con los integrantes del canal JotaPeShow de Kick. En esa conversación, se refirieron a distintos delitos que habían cometido hasta que uno de ellos cortó abruptamente la transmisión tras exhibir sus genitales.

La confesión de los menores de edad detenidos

En el inicio, uno de los streamers le preguntó a uno de los menores por qué había quedado detenido. “Este por extorsionista [SIC], secuestro”, respondió el compañero. Luego de una broma, el que había sido aludido anteriormente expresó: “Nosotros le robamos a gente de plata y asesinamos por plata. Sicarios”.

“Ojo que se están comiendo el papel”, contestó otro de los integrantes del canal. “Ni saben con quién están hablando, compañero. De piola se los digo”, respondió el menor detenido.

El diálogo duró seis minutos Captura

Instantes después, al ser consultado sobre la causa que tenía, bromeó: “Preguntale a tu señora”.

De acuerdo a diario El Sol, tras conocerse el video se inició el lunes último una investigación interna y administrativa en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil para conocer dónde habían sucedido los hechos.

“El tirador de la bicicleta”

En otro fragmento del diálogo, los streamers insistieron y le preguntaron a uno de los menores por los motivos de su encierro. “El ‘Tirador de la bicicleta’ poné, ahí te va a salir todo”, respondieron.

El menor de ellos hizo alusión a un tiroteo que ocurrió el 3 de octubre de 2025. Según consignó El Sol, el adolescente detenido abrió fuego contra una Ford-100 en la que circulaban tres personas en la intersección de las calles 41 y Cruz Castaño, en la localidad mendocina de Las Heras.

Dos de los ocupantes recibieron disparos, uno de ellos en el muslo izquierdo y el otro en el cuello. El segundo debió ser intervenido y quedó internado en terapia intensiva. El agresor fue detenido horas después mientras transitaba en un Toyota Corolla.

“Estaba en bici cuando les pegué”, aseguró el atacante durante el stream. A su vez, señaló su cuello para identificar un disparo que él mismo había recibido. “Tengo el plomo ahí”, contó.

Al ser consultado por las razones de ese enfrentamiento, relató que se debió a una “guerra de bandas”. “Yo recibí una bala por la espalda que quedó ahí [se señala el cuello] y yo les pegué en el cuello, en el pie y en la mente”, relató.