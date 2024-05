Un excompañero de colegio de Nahir Galarza rompió el silencio, contó secretos de la joven y mostró fotos inéditas

Escuchar

Luego de que Amazon Prime sumara este miércoles la película Nahir a su plataforma, sobre la mujer más joven en ser sentenciada a cadena perpetua en nuestro país, el caso volvió a estar en la agenda. En las últimas horas, un excompañero de colegio de la joven de 26 años se sumó a la oleada de comentarios y opiniones sobre el mismo y reveló secretos de cuando eran niños. Además, compartió fotos inéditas.

Santiago no solo hizo la secundaria con quien asesinó de dos disparos el 29 de diciembre de 2017 a Fernando Gabriel Pastorizzo, sino que también participó del rodaje de la ficción que protagoniza Valentina Zenere. “Hace un año trabajaba de extra y sabía que se estaba filmando la película de Nahir así que me postulé. Logré ir, pero nadie sabía que yo efectivamente fui compañero de Nahir todo el primario y el secundario”, comenzó diciendo en un hilo de X.

Valentina Zenere se puso en la piel de Nahir Galarza Amazon Prime Video

En esa línea, reveló detalles del vínculo que los unía: “Yo fui novio de Nahir como por dos semanas cuando teníamos 9 años y le di un pico”. Aunque aquella relación duró poco y ocurrió cuando eran chicos, aseguró conocerla bien, debido a que terminaron la secundaria juntos y mencionó que le contó detalles a Zenere. “Cuando llegamos al set de grabación, la vestuarista me presenta al director que me empieza a hacer preguntas de todo tipo y también me presentan a Valentina Zenere y al chico que hace de Fernando”, expresó.

Valentina Zenere junto a Santiago en el rodaje de la película (Foto: X/@sunttiago)

Y siguió: “Valentina se hizo mi mejor amiga ese día preguntándome absolutamente todo lo que sabía de Nahir (...) Le conté que Nahir fingió un secuestro en el secundario, desapareció todo un día, volvió a la casa rasguñada por ella misma y dijo que la habían secuestrado en una combi blanca y la habían tirado en unos pastos ahí. En realidad solo estaba en lo del novio, pero la familia no la dejaba salir porque tenía 14 aproximadamente”.

Santiago cerca de Nahir en la secundaria (Foto: X/@sunttiago)

Después, le reveló que en una fiesta, durante su viaje de egresados en Bariloche, encontró a Nahir en el baño con un ataque de pánico “porque en la fiesta bizarra es común que los hombres se vistan de mujer y ella era extremadamente homofóbica”. “Imagínense que la pusimos de reina en la carroza del curso con una bandera LGBT+ y ella toda homofóbica... pero era la más linda del curso para ser honesto”, completó.

Sobre el film ideado por Lucas Jinkis, Santiago explicó que se realizó mediante los testimonios públicos de Nahir Galarza durante el juicio, en entrevistas hechas cuando el caso se viralizó en las noticias y en “testimonios comprados” a sus compañeros de secundaria. “El productor solo fue a verla a la cárcel una vez. Está basada en pocos datos reales”, señaló.

Y cerró: “Fernando en la película se llama Facundo porque obviamente (sus familiares) no vendieron los derechos para que la película no se haga, pero no les importó”.

Nahir Galarza, años antes del crimen de Facundo Gabriel Pastorizzo (Foto: X/@sunttiago)

