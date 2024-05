Quién es Valentina Zenere, la actriz que protagoniza la película de Nahir Galarza

Escuchar

Uno de los crímenes argentinos más resonantes de la última década acaba de desembarcar en una plataforma de streaming. Este 22 de mayo, Amazon Prime Video sumó a su lista de títulos Nahir, una película basada en el caso de Nahir Galarza, quien asesinó a su novio, Fernando Pastorizzo, en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 29 de diciembre de 2017 y se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en la Argentina. La encargada de ponerse en la piel de la protagonista de la historia es Valentina Zenere, una actriz que debutó en televisión a los 13 años con Casi Ángeles, brilló como la “villana” de un éxito de Disney y se consagró en España de la mano de Netflix.

Quizás muchos reconozcan a Valentina Zenere por su personaje de Isadora Artiñán en Elite, la serie española de Netflix, pero lo cierto es que su debut en la televisión se dio en 2010, cuando tenía 13 años. ¿Dónde? En la cuarta temporada de Casi Ángeles. Allí interpretó a Alai Inchausti, quien en realidad era la hija de Jazmín y Tacho, los personajes de María Eugenia ‘La China’ Suárez y Nicolás Riera. Su buen trabajo dio frutos y fue así como la convocaron para un par de participaciones especiales en Los Únicos y luego en Aliados.

Valentina debutó en televisión en 2010: fue Alai en la cuarta temporada de Casi Ángeles (Foto: Captura de YouTube)

Su gran salto profesional se dio en 2016 cuando se puso en la piel de Ámbar Smith, la antagonista de Soy Luna, la novela de Disney protagonizada por Karol Sevilla y Ruggero Pasquarelli que se convirtió en un rotundo éxito internacional, sobre todo entre el público infantil. Se grabaron discos, se hicieron presentaciones en teatro y se vendieron todo tipo de artículos con las caras de los protagonistas.

Valentina Zenere fue Ámbar Smith, la "villana" de Soy Luna (Foto: Instagram @valentinazenere)

Tras el importante reconocimiento que cosechó por ser la “villana” de Disney, la también modelo tuvo un segundo salto profesional y continuó su carrera en España. En 2020 se sumó al elenco de la quinta temporada de Las chicas del cable. Si bien su personaje, Camila Salvador, solo estuvo en tres capítulos hacia el final de la serie, esto le fue suficiente para hacerse notar y estar en el radar de los productores. Rápidamente, un nuevo proyecto golpeo a su puerta: Elite.

En 2022, Valentina Zenere ingresó al exclusivo colegio “Las Encinas” como Isadora Artiñán. Si bien es cierto que las últimas temporadas de la serie no tuvieron la misma repercusión que las primeras, su participación no pasó inadvertida y pasó a formar parte de la lista de artistas argentinos que encontraron su lugar en el mercado español.

Zenere se sumó a Élite a partir de la quinta temporada con el personaje de Isadora (Foto: Instagram @valentinazenere)

Valentina Zenere: de actriz a modelo y también cantante e influencer

La vida de la joven de 27 años no solo gira en torno a la televisión. Hizo varias campañas publicitarias como modelo y tras el éxito que cosechó principalmente en España fue tapa de revistas como InStyle, Cosmopolitan y LifeStyle. Incluso, en 2023, Forbes de España la incluyó en su lista de para integrar la lista “30 Under 30″. Además, el año pasado se lanzó como cantante con su single “Cero coma”.

Además de dedicarse a la actuación, la argentina es modelo e influencer y en 2022 se lanzó como cantante (Foto: Instagram @valentinazenere)

Paralelamente, es toda una influencer: tiene casi 12 millones de seguidores en Instagram, red social donde comparte fotos de sus looks, salidas, trabajos y hasta de su relación con Jordi Lladó, el joven empresario catalán -nieto del expolítico español José Lladó- que le robó el corazón. Actualmente, los enamorados viven juntos en España.

La actriz está en pareja con el empresario Jordi Lladó (Foto: Instagram @valentinazenere)

Valentina Zenere y su transformación para convertirse en Nahir Galarza

Ahora, Zenere acaba de hacer su debut en cine con un personaje que, sin duda, le significó un gran desafío profesional, principalmente por el hecho de que le tocó interpretar a una persona que existe en la vida real. Fue seleccionada para ponerse en la piel de Nahir Galarza en la película basada en hechos reales dirigida por Hernán Guerschuny. Desde que se conocieron las primeras imágenes del film y se advirtió la gran transformación física de la actriz, hubo mucha expectativa de cara al estreno, sobre todo por ver cómo se retrataba uno de los crímenes más resonantes de los últimos años.

Para ponerse en la piel de Nahir Galarza, Valentina Zenere cambió el pelo, los ojos y hasta la forma de hablar Amazon Prime Video

“Fue un trabajo muy arduo y difícil incluso antes del rodaje. Tuvimos un tiempo de ensayo y viajé a Buenos Aires unos cuatro meses antes de empezar a rodar. Trabajé mucho con mi coach de toda la vida para meterme a tope en el personaje”, le dijo Zenere a LA NACION antes del estreno de la serie. “Yo siempre intento involucrarme en el mundo interior de cada uno de los personajes que me tocan. En este caso fue un poco más complicado de entender, pero yo me propuse brindar mi cuerpo y mi alma al proyecto”, aseveró.

Valentina Zenere y su relación con Nahir Galarza

Zenere tuvo que cambiar el color de cabello, los ojos y hasta la forma de hablar para ponerse en la piel de Nahir Galarza. Incluso muchos se sorprendieron con el parecido entre ambas y se preguntaron si previamente hubo algún tipo de contacto entre ellas. En una entrevista con Javier Ponzo, la actriz despejó este gran interrogante.

“Sí había intenciones de que yo pueda tener una charla con ella previo al rodaje. Cuando entramos en el momento de ensayos yo dije que me animaba, que me hubiese gustado”, expresó Zenere en la reciente charla con Ponzo. No obstante advirtió: “Después no se dio y fue una decisión general de soltar y hacer a tope nuestra versión y ya está. Y después no sucedió”.

Sin embargo, reconoció que una vez hecho el trabajo, no estaba muy segura de si le hubiese gustado encontrarse con Galarza cara a cara. “Porque me muero si de repente le veo algo que no agarré, entonces como que ya está”, señaló. Asimismo, dijo que no tenía certezas de si, en la cárcel, Galarza había visto la película o no.

¿Dónde se ve la película Nahir?

Nahir ya está disponible en Amazon Prime Video. El film cuenta con un destacado elenco: Valentina Zenere como Nahir Galarza, Simón Hempé como Fernando Pastorizzo -el joven que fue asesinado a balazos por su novia el 29 de diciembre de 2017-, César Bordón como Marcelo Galarza -el padre de Nahir- y Mónica Antonópulos como Yamina Kroh, la madre. La película dirigida por Hernán Guerschuny y escrita por Sofía Wilhelmi, dura casi dos horas y ya está lista para darle play.