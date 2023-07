Un hombre de nacionalidad china recibió tres disparos en la cabeza en el barrio de Balvanera

escuchar

Tres disparos en la cabeza fue lo que recibió un hombre de nacionalidad china frente a una vivienda en el barrio porteño de Balvanera. Mientras la víctima, de 46 años, permanece internada en el Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de muerte cerebral, los investigadores intentan determinar si se trató de un ajuste de cuentas. La familia denunció que ya había sufrido un intento de homicidio meses atrás.

El brutal ataque tuvo lugar ayer cerca de las 20.30 sobre la calle Pichincha al 100, entre la avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y aún no quedó claro si fue perpetrado por una o más personas. Tras la balacera, el agredido fue trasladado por el SAME, en tanto que efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad fueron desplazados hasta el lugar.

Allegados de la víctima indicaron que el hombre se dedicaba a cambiar dinero en el casino flotante de Puerto Madero y que a principios de mayo pasado también había sufrido un intento de homicidio, informaron las fuentes a LA NACION.

Por estas horas, investigadores de la Policía de la Ciudad se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona y entrevistándose con vecinos para recabar información para establecer la identidad del o de los atacantes. Interviene en la pesquisa el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 15, y la secretaría de Ariel Laplana.

LA NACION