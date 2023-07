Horror en Córdoba. Apareció asesinado un chico de 14 años y un compañero fue detenido como supuesto autor del crimen

escuchar

CÓRDOBA.- Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años de Laboulaye, en el sur de la provincia, desapareció el jueves pasado, alrededor de las 15, cuando salió de su casa hacia el colegio. Este domingo, su cuerpo fue encontrado en una casa abandonada, en la calle Sarmiento 480, esquina Dairó, a 100 metros desde la esquina de la escuela a la que asistía. Todo indica que fue víctima de un asesinato. Y hay un menor de edad detenido sospechado del crimen.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, la principal hipótesis de investigación es que se trataría de un homicidio y el presunto autor sería un chico, como la víctima. “Se analiza el paso de la causa al juzgado penal juvenil”, señaló. El hallazgo del cadáver lo habría hecho su propia familia.

Ayer hubo una marcha multitudinaria pidiendo por la aparición del adolescente. Su madre, Mariela Flores, contó que el jueves a la noche había realizado la denuncia porque su hijo no había vuelto a casa y los compañeros de curso no supieron darle certezas sobre si lo habían visto o no en clases ese día.

Flores reclamó por la actuación policial, ya que, hasta el momento, dijo que no ha obtenido ninguna respuesta ni indicio de dónde podría estar su hijo y pidió ver las cámaras de la ciudad. La policía afirmó ayer que se estaban realizando rastrillajes y que se había emitido un alerta en toda la provincia.

La preceptora de Sperani sostuvo que, cuando pasó lista el jueves, no estaba en clases, pero momentos después hallaron su bicicleta en el patio de la escuela. El adolescente cursaba el secundario en el Ipem N°278 “Malvinas Argentinas”.

Anoche, el papá del joven dijo que había aparecido el teléfono de Joaquín, lo que “generaba esperanzas”. Según afirmó, el celular lo habría tenido un amigo del adolescente, que sería justamente quien habría aportado información. Ese es el menor que está demorado.

Sperani salió de la casa poco antes de las 15 del jueves para asistir a clases; debía regresar alrededor de las 18.30 a su casa. Pese a que no estaba cuando se tomó asistencia, algunos compañeros afirmaron haberlo visto y el hecho de que su bicicleta estaba en el patio de la escuela provocó dudas. Una cámara en inmediaciones del lugar lo habría situado en la puerta del colegio.

El comisario mayor y director de la policía local, Enrique Carreras, dijo a LV20 Radio Laboulaye: “Estamos hablando de un homicidio” y confirmó que hay una persona demorada como “presunto autor material del hecho”. Y precisó: “Por lo que hemos investigado, creemos que sería la única persona que estaría involucrada”.

Esta mañana, un grupo de personas autoconvocadas, coordinadas por la policía, encontraron el cadáver en la vivienda cercana al colegio. La policía explicó que habían estado trabajando en la búsqueda “desde el primer momento” con el adolescente que, tras la aparición del cadáver, quedó “demorado a disposición del juzgado de menores”.

La policía sostiene que Sperani habría muerto el mismo día que desapareció, el jueves 29 de junio; se esperan los resultados de la autopsia. Tienen un elemento secuestrado, que sería compatible con las marcas que encontraron en el cuerpo.

