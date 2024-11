Un periodista fue asesinado frente a su nieto durante un robo en Lomas de Zamora

Un periodista de 77 años fue asesinado a golpes delante de su nieto por delincuentes que entraron a robar a su casa en la localidad bonaerense de Turdera, partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 22 de octubre, cuando Miguel Ángel Montefusco estaba con su nieto de 12 años en su domicilio en la calle Puig 500 . En esos momentos entraron dos malvivientes y maniataron al niño mientras Montefusco fue agredido.

El hombre estuvo 10 días internado, aunque no pudo recuperarse de las heridas y murió el sábado 2 de noviembre. Montefusco terminó con la cara desfigurada y el cráneo y costillas quebradas.

El fallecimiento se dio a conocer mediante las redes sociales por el Club Social y Deportivo Juventud Obrera, donde el periodista era un referente: “Con mucha tristeza y dolor despedimos a nuestro querido Miguel Montefusco, una excelente persona y formadora siempre predispuesta para y por el club, mandamos nuestras condolencias y apoyo a toda la familia”.

Con mucho dolor, sus compañeros en El Cronista, despidieron a Montefusco y recordaron anécdotas. “´Hola Josecito, estoy muy feliz por vos´. Su último mensaje de whatssapp fue de hace poco más de un mes. Estaba viendo la tele y me enganchó en lo de Mirtha Legrand. Desde el primer día hace ya casi 30 años, Miguel Montefusco mostró su don de gente. Era bueno, de madera noble”, escribió en el primero de una serie de mensajes en X, José del Río, Secretario General del diario LA NACION y que compartió redacción con la víctima.

“Siempre en su rol de coordinador de El Cronista venía con su tono amable y te decía tengo a tal para presentarte, tal esta por hacer un proyecto, esto parece interesante. Era un embajador sin fueros, pero un embajador al fin. Quería su trabajo. Lo vivía con amor”, sumó Del Río y agregó: “Cuando tuvo que jubilarse no quería hacerlo. Siempre intentaba seguir conectado. Para él el tiempo cronológico no coincidía con el laboral. Y tenía razón. Viajamos una vez con él y su mujer a una bodega y entendí que su familia era su desvelo. Sus hijos, su mujer.”.

“‘Vienen los camiones’, titularon hoy en el salmón y con esa frase volví a mis 20 y pico. Lo recuerdo en esos cierres eternos donde me tocaba cubrir Aerolíneas hasta las 1.30 Am y siempre queríamos tener lo último. ‘Vamos Josecito, hay que ir a descansar’, decía. Hoy no puedo más que sentir una profunda tristeza porque la inseguridad en Buenos Aires le haya dado un tan triste final. No lo merecía. Nadie lo merece. ‘Vamos Miguelito’, es momento de descansar en paz. Se fueron los camiones y vos ya estás de nuevo con la mujer que amás. QEPD. Te vamos a extrañar. De eso no hay dudas”, cerró el mensaje.

