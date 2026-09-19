Un policía le disparó a una compañera embarazada dentro de una comisaría de San Juan

Un policía le disparó en la espalda a una compañera embarazada dentro de una comisaría en San Juan este lunes. El hombre quedó imputado por lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público; por el momento se considera que fue un accidente.

La agente Mariana Jofré, de 29 años, fue operada este jueves para extraerle la bala, pero ya recibió el alta médica. El hecho ocurrió en la Comisaría 34ª de la seccional de La Bebida, en el departamento Rivadavia, según reportó el medio local Diario Provincial San Juan.

La mujer, que cursa el sexto mes de gestación, estuvo internada en el Sanatorio Cimyn, donde los médicos le sacaron el proyectil, que había quedado dentro del cuerpo. Tanto la joven como su bebé están fuera de peligro y lograron recuperarse de manera favorable después de la intervención quirúrgica.

De momento se considera que lo ocurrido fue un accidente - Diario La Provincia San Juan

El disparo se produjo cuando el agente Cristian Albarracín accionó el arma reglamentaria desde atrás de Jofré, mientras había seis personas en la seccional. Según la investigación de la Fiscalía y el relato de los presentes, el agente le prestó la pistola a otro compañero de apellido Castro para participar de una persecución.

Al regresar, Castro se la devolvió con un proyectil en la recámara y Albarracín la maniobró sin saber que estaba lista para disparar. La Justicia lo imputó por lesiones culposas en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante una audiencia de formalización, el juez Federico Rodríguez fijó un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria, período en el cual el acusado enfrentará el proceso libre.

Durante el trámite de la causa, deberá presentarse una vez al mes en la Comisaría 15ª, tendrá prohibido salir del país sin autorización previa y no podrá entorpecer la recolección de pruebas ni el desarrollo del expediente. La defensa, ejercida por el abogado Alberto Gil, no objetó las restricciones fijadas por el tribunal.