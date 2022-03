Una mujer atacó con piedras un colectivo, indignada por las demoras: “Todas te las voy a tirar, ¿cuánto tengo que esperar?”

Todo ocurrió en una parada de colectivo dispuesta en pleno centro de Rosario, en la esquina de 3 de Febrero y Boulevard Oroño. Harta de esperar, una mujer atacó con piedras una unidad de la empresa El Cacique. Con las piedras en su mano, aguardó que el micro se acerque y, después, le tiró al menos cinco veces, según lo que se ve en el video que alguien grabó en el lugar.

“Para vos va, puto”, gritó la mujer al momento de arrojar las piedras, en su mayoría dirigidas hacia la ventanilla del chofer. A otra la apuntó hacia la puerta de adelante, cuando el micro se acercaba a la esquina y mientras los pasajeros que venían en la unidad se bajaban por la puerta del medio y de atrás. “Todas, todas te las voy a tirar. ¿Cuánto tengo que esperar?”, bramó la mujer, que continuó con los insultos, rodeada de otras personas que también querían subirse al colectivo, entre ellos una madre y su hijo pequeño.

Una mujer apedreó un colectivo, harta por las demoras

Esta mujer, según el testimonio de los testigos que publicó Rosario 3, había intentado primero emprender su viaje desde el microcentro de la ciudad y, como no pasaban las unidades, caminó hasta llegar a Boulevard Oroño -una de las arterias más importantes de Rosario, siempre concurrida-, para conseguir el micro.

“Se demoró mucho”, aseguraron algunos consultados, que también destacaron que nadie increpó a esta persona, quien finalmente se subió al colectivo que ella misma había apedreado. En tanto, no hubo heridos, ni roturas de consideración.

“Se equivocó de enemigo”, dijeron desde la UTA de Rosario

Por su parte, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, Sergio Copello, entendió la situación como un hecho más de violencia de los usuarios del transporte urbano ante un servicio deficiente y destacó el temple del conductor, de acuerdo a los medios rosarinos.

“Se equivocó de enemigo”, consideró el gremialista en Radio 2 y agregó: “Los trabajadores del transporte somos la cara visible de una empresa que no está respondiendo a la demanda. [La mujer] tiene que reclamarle al funcionario que está en el Ente de Movilidad, que es quien tiene que controlar las 140 unidades que anunciaron que iban a poner y detectar qué empresa en particular no lo está haciendo. Ahí tiene que ir el reclamo, no al conductor o conductora”.

Esta no sería la primera vez que hay disconformidad con la empresa El Cacique. En noviembre del año pasado -según Rosario 3- un grupo de vecinos se quejó en la puerta del galpón de la compañía por demoras de hasta dos horas e, incluso, el intendente Pablo Javkin hizo énfasis en el mal funcionamiento de la firma durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.