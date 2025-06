Una mujer denunció el robo de identidad de su hijo para cruzar un menor a Bolivia

Una mujer de Rosario denunció que la identidad de su hijo fue utilizada de manera fraudulenta para sacar a un menor del país rumbo a Bolivia. La situación salió a la luz cuando, al intentar cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), le informaron que el beneficio había sido suspendido porque su hijo figuraba como ausente del país desde diciembre .

Analia, madre de Tomás y residente del barrio Empalme Graneros, relató que en junio se presentó en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tras no poder cobrar la AUH. Allí le informaron que el beneficio estaba suspendido porque, según los registros, su hijo había salido del país el 10 de diciembre y no había regresado.

“Me dijeron que mi hijo había salido a Bolivia. Me sorprendió mucho, porque él nunca salió del país. Incluso me miraban como si yo estuviera mintiendo”, contó la mujer al medio local El Tres.

Analia explicó que continuó cobrando la asignación durante varios meses después de la supuesta salida del país, lo que le resultó aún más confuso. “En abril presenté la libreta, fui con mi hijo. Les pedí que revisaran las cámaras de seguridad”, agregó.

En Migraciones le confirmaron que, efectivamente, el sistema registraba la salida del menor con nombre, apellido, DNI y edad coincidentes. “Escanearon el DNI y me dijeron que era válido, pero insistí en que alguien había usado los datos de mi hijo. Me preguntaban si no me acordaba o si se había ido con los abuelos”, relató.

Además, le informaron que existían imágenes de un menor cruzando la frontera, lo que generó aún más incertidumbre: “Si hay un niño en las cámaras, ¿quién fue?”, se preguntó Analía.

Posteriormente, recibió un correo electrónico de Migraciones informándole que se había cancelado la supuesta salida del país, lo que le permitiría volver a cobrar la AUH. Sin embargo, al regresar a Anses, le dijeron que debía esperar un mes más. “Más allá del beneficio, lo que quiero es que quede asentado que mi hijo nunca salió del país”, concluyó, mientras sostenía a Tomás en brazos, despejando cualquier duda sobre su paradero.