Fue un testimonio, por momentos, desgarrador. Luis Ceccato lloró ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 al recordar a su pareja, Marcela Bimonte, la ciclista que en enero de 2022 murió al ser embestida por un automovilista que perdió el control a alta velocidad en una curva de la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de los Bosques de Palermo. “Decían que no éramos una pareja, sino un equipo y ya no. Era querida por todo el mundo. Yo tendría que haber muerto”, dijo entre lágrimas. Y, sobre el momento en que fue arrollada, recordó: “El impacto y la velocidad a la que iban era impresionante. Venía como un rayo. El conductor tomo algo de la calle y se fue. Yo gritaba y no la encontraba. Había cuerpos por todos lados. La encontré a 2 o 3 metros del auto rojo. Ella sangraba por todos lados”.

Ceccato declaró como testigo en la segunda audiencia del juicio oral y público donde José Carlos Olaya González, el conductor del automóvil que arrolló a la víctima, es juzgado por homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves dolosas con dolo eventual. Otros tres sospechosos están acusados de encubrimiento agravado.

Marcela Bimonte, la víctima

Antes de la palabra de la pareja de la víctima, la audiencia había comenzado con un polémico pedido de la defensa de parte de los acusados: solicitó que no estuviesen presentes los medios de comunicación y que no se le tomaron fotos a los imputados.

El abogado Gabriel Becker, que representa Alejandro Héctor Reparaz y Catalina Reparaz (exmarido e hija de Bimonte) explicó que el caso es público y que debe haber libertad de expresión. El tribunal desestimó el pedido de la defensa.

“Una médica ciclista me dijo que no tenía pulso. Vi al conductor escaparse y mucha gente gritando que no se vaya. Había dos chicas y a una que estaba subiendo al patrullero le grite: ´hija de puta, la mataste´. Ahora me cuesta ir en bici”, sostuvo Ceccato.

Después declaró Jorge Joselo, un corredor inmobiliario, que también fue víctima de Olaya González. “Logré ver un auto rojo que se nos venía [encima]. Pasó algo que produjo que me desmayara y después me levanté como un resorte y dije ´uh la puta, me quebré el brazo´. En el Hospital Fernández me di cuenta que me había desmayado en un momento. Cuando recuperé el conocimiento en el lugar, todo estaba como si una bomba o una guerra cayó en el lugar”, afirmó.

Su esposa, Michelle de Rosas, también resultó herida tras ser impactada por el auto. Dos años después, siguen las secuelas. No puede mover una pierna. “Veo autos rojos en la calle y me paralizo. Me mareo”, aseguró y contó que la semana pasada se sacó un vidrio de una mano. “Sigo sacando vidrios de mi cuerpo”, agregó.

