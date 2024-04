Video: instaló cámaras ocultas para ver quién le robaba dinero a sus padres en Pergamino y se llevó una triste sorpresa

Escuchar

Patricia, una vecina del barrio de Belgrano, en la localidad bonaerense de Pergamino, instaló cámaras de seguridad en el domicilio de sus padres tras advertir que, durante meses, les habían robado el dinero de sus ahorros. No fue hasta el 21 de abril que la mujer revisó una de las tantas grabaciones efectuadas y se llevó una triste sorpresa al darse cuenta de que quien estaba detrás de los hurtos era su novio de 65 años. El caso fue llevado a la Justicia y el ladrón comparecerá en Tribunales el próximo martes.

Según precisó La Opinión de Pergamino, la hija de las víctimas tomó la determinación de aumentar la vigilancia en una de las habitaciones de la casa luego de que su madre admitiera que le “llamaba la atención” el faltante de dinero que atesoraba en un mueble. En consecuencia, procedió la semana pasada a colocar un dispositivo oculto sobre una de las tantos objetos decorativos y así dar con el posible delincuente. Luego de varios intentos, finalmente atrapó al responsable.

El modus operandi del ladrón era simple: él y Patricia vivían hace cuatro años en una vivienda construida sobre el mismo terreno donde estaba apostada la casa de sus suegros. Ambos domicilios se encontraban dispuestos una al lado del otro y sus zonas traseras estaban conectadas por una ventana que daba al exterior. El sujeto utilizó esta abertura para ingresar en repetidas ocasiones al living de los padres de su novia y tomar posesión de parte de sus ahorros.

Cuando la mujer develó el misterio, evitó incurrir en un escándalo familiar y se contactó con la abogada de la familia para asesorarse sobre cómo proceder. En diálogo con la letrada, tal y como reconstruyen medios locales, acusó a su novio de robar un suma total de US$5000. En esa línea, tras dar a conocer la contundente evidencia, pidió una exclusión de hogar y prohibición de acercamiento. La petición fue autorizada y se le notificó al hombre hace pocos días cuando volvía de trabajar.

Durante esta semana, la causa avanzó con premura gracias a las filmaciones proporcionadas por la hija de los damnificados y devino en el procesamiento del hombre.

“Nunca me imaginé una cosa así”

En declaraciones a C5N, Patricia dijo estar “bien” pero “bastante defraudada”. “Yo no tenía ni una mínima sospecha, para nada. En realidad, puse la cámara porque mis padres son personas adultas y mi papá es una persona enferma que, a raíz de un ACV, quedó completamente inmovilizado. Nosotros tenemos enfermera en casa hace unos tres años. La idea de la cámara se me ocurre, y con toda la vergüenza lo digo, porque yo pensé que era esta persona que habíamos contratado”, confesó.

Pergamino: descubrió que el ladrón era su pareja



🗣️ Patricia, víctima del robo: "Estoy defraudada. Nunca sospeché esto".



🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ezn6VRzE8X — C5N (@C5N) April 25, 2024

Para la mujer oriunda de Pergamino “fue un giro total que se dio”. “Nunca me imaginé una cosa así”, sumó. Negó a continuación haber charlado sobre la instalación del dispositivo con su pareja por “temas de tiempo”: “Solo lo hablé con mi mamá. Mi pareja nunca alcanzó a decir que lo había hecho”. Finalmente, tras cinco días sin evidencias, su pareja mordió el anzuelo. “No hablé con él después de enterarme. No había explicación alguna y tampoco la aceptaba”, dijo Patricia.

“Directamente llamé a mi abogada y el lunes a primera hora realicé la denuncia en la fiscalía y exigí la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. Quise evitar todo tipo de explicaciones innecesarias. No aclares que oscurece. No se recuperó nada. Fue mi mamá la que dijo que nos faltaba plata. Él trabaja, es jubilado y tiene su entrada. No tengo ni idea dónde fue a parar este dinero. Nunca vi ningún movimiento de dinero extra”, detalló para finalizar.

LA NACION