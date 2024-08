Video: quiso robar una bicimoto en Recoleta, lo interceptaron y antes de escapar lo mordió un perro

Escuchar

Un repartidor que sube videos Tik Tok de sus viajes durante sus jornadas laborales grabó el momento en el que interceptó a un ladrón que quiso robar una bicimoto que se encontraba encandenada en pleno barrio porteño de Recoleta. Luego de ser increpado, el delincuente emprendió la fuga, pero un perro lo mordió ante de escapar.

Según el video que el tiktoker “Delivery Caba” publicó este martes, mientras circulaba por el cruce de las calles Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga se encontró con una escena sospechosa: un joven estaba arrastrando una bicicleta con motor. A continuación, le preguntó de quién era mientras lo grababa con su teléfono, a lo que el ladrón respondió que era suya pero que había perdido la llave del candado. Sin embargo, el joven se dio la vuelta apresurado para seguir su camino.

“Delivery Caba” comenzó a seguirlo y le dijo: “Te pregunto nomás. Parece la bicicleta de un amigo mío, viste”. Además, al percatarse de las extrañas actitudes del supuesto dueño le advirtió: “Pero si es tuya, entonces no hay problema. Yo te voy a seguir y cuando vea a un policía lo voy a parar”.

En tanto, en el cruce de las calles Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga, el influencer encontró a un policía que estaba de servicio, así que procedió a llamarlo tal como había prometido. “Maestro, ¿puede venir un segundo? Se está llevando una bicicleta”, le avisó.

En ese preciso instante, el delincuente soltó la bicimoto que estaba robando y la dejó tirada en el medio de la senda peatonal. El culpable se retiró a toda velocidad de la escena y el repartidor le comunicó al policía: “Mirá, mirá. Está corriendo”. De manera sorpresiva, mientras el ladrón escapaba un perro que estaba esperando con su dueño para cruzar de vereda lo atacó y llegó a morderle una parte de su mano cuando pasó al lado suyo.

Luego, encontraron al verdadero propietario de la bicimoto, quien ante la cámara del tiktoker mostró que tenía la llave del candado y lo abrió en el momento. “Bueno loco, por lo menos la salvaste. El pibe abrió la bici y corrió. Nadie lo va a agarrar, no se mete la gente”, le indicó el delivery al dueño.

Además, al momento de publicar el video sobre la secuencia, “Delivery Caba” lanzó una crítica no solo al ladrón, sino también a los vecinos que se encontraban presentes por no participar de la detención. “El perro, un héroe sin capa. El único que me ayudó. Después los demás, dos mirando cómo yo recuperaba la bicimoto” , escribió.

A su vez, también apuntó contra la Policía, a quien acusó de no hacer nada al respecto. Luego, publicó otro video hablando con un ciudadano, quien le advirtió que el ladrón ya venía robando desde cuadras atrás: “¿La trae arrastrando desde Santa Fe? Ah mirá, pensé que era desde acá. Mirá desde dónde la viene arrastrando”, se lamentó.

Ahí mismo, manifestó: “Para los que defienden tanto a la Policía, acá les dejo este testimonio. Nunca apareció e impidió el arresto ciudadano”.

