Video: simularon ser clientes y robaron dos motosierras que valen $1 millón en Villa Pueyrredón

El pasado jueves por la mañana, tres hombres ingresaron a un local de venta de maquinaria y artículos de jardinería, simularon ser clientes y luego de distraer al encargado, robaron dos motosierras por un valor cercano a $1 millón. El hurto ocurrió en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, sobre la Avenida de los Constituyentes al 4294 y fue registrado por las cámaras de video instaladas dentro y fuera del comercio llamado Campo y Jardín. “Me gustaría que se hagan públicas estas imágenes para poder escrachar a los responsables de este robo”, dijo a LA NACION Gustavo Huertas, dueño del local, quien agregó que: “Al no haber sido un robo con violencia, no me lo cubre ningún seguro”.

Si bien, los videos indican que el hecho ocurrió 08.30, Huertas aclaró que en realidad fue pasadas las 10. Ni bien ingresaron al comercio, los delincuentes caminan de una punta a la otra mientras analizaban cuáles eran los artículos que podrían hurtar con mayor facilidad. Decididos a avanzar con las motosierras, orquestaron una distracción momentánea.

Uno de los ladrones se acercó al encargado del local y le pidió una cotización con el objetivo acaparar su atención. Uno de sus cómplices se quedó detrás suyo para tapar el accionar de un tercer involucrado, que aprovechó para agarrar un ejemplar dispuesto sobre una estantería y lo escondió en una campera. Una vez concretado el hurto, el ladrón caminó lentamente en dirección a la entrada del comercio y abandonó el lugar. La secuencia delictiva no concluyó allí.

Sus cómplices se quedaron por unos segundos más en el local. Tal y como muestra la grabación a la que accedió LA NACION, mientras continuaba el intercambio entre el empleado y uno de los delincuentes, su compañero aprovechó para llevarse la segunda motosierra. Lo hizo sin siquiera esconderla de las cámaras y/o de los transeúntes. “Me gustaría que se hagan públicas estas imágenes para poder escrachar a los responsables de este robo”, dijo el dueño en declaraciones a este medio.

Contó haber hecho la denuncia policial. Y cerró: “Al no haber sido un robo con violencia, no me lo cubre ningún seguro. Estamos hablando de dos motosierras de la marca europea Husqvarna. Entre ambas deberían tener un valor de $1 aproximadamente. Pero no me enoja eso, me enoja la impunidad de estos tipos”.

Unos jóvenes robaron un local, el encargado los enfrentó y lo noquearon

Un hecho de características similares ocurrió el pasado mes de mayo dentro de una galería del partido bonaerense de Lomas de Zamora cuando un grupo de adolescentes robó un local de videojuegos, el encargado los enfrentó y lo noquearon de una trompada.

Según reconstruyó El Diario Sur, el episodio tuvo lugar en la Galería GoEs, ubicada sobre la calle Gorriti al 200 de la localidad bonaerense. Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento muestran a tres jóvenes al momento de ingresar a la tienda Store FIFA Coins, comercio que vende artículos tecnológicos.

Una vez dentro, uno de los adolescentes se acercó al muchacho apostado detrás del mostrador y comenzó a hacerle algunas preguntas, con el objeto de distraerlo. Mientras, sus cómplices miraban con especial atención una vitrina repleta de juegos de PlayStation.

A medida que avanzaba la filmación, se cómo los dos sujetos tomaban las cajas de los juegos, las miraban y volvían a poner en su lugar. Finalmente, pasados unos segundos de la inspección, escondieron dos juegos debajo de uno de sus abrigos y se fugaron con suma tranquilidad.

Tras llevar a cabo el robo con éxito, los tres jóvenes se quedaronn charlando con una chica en uno de los pasillos de la galería. Momentos más tarde, fueron interceptados por Rubén, el encargado del espacio de compras, quien se percató del delito al revisar las filmación de las cámaras del local.

Según precisa el portal local, el hombre conversó durante algunos minutos con los jóvenes e intentó razonar con ellos. Sin embargo, los delincuentes no cedieron. Finalmente, luego de varios intercambios, uno de los integrantes del grupo le dio una trompada en la cara a Rubén.

La víctima, como exhiben los videos, cayó de espaldas y se golpeó la nuca contra el piso. Con cierta dificultad, el encargado logró ponerse de pie, tomó sus pertenencias -algunas de ellas habían caído al piso por el impacto- y comenzó a perseguir al grupo de adolescentes, que lograron escapar.

