Video: dejó atado a su perro en la puerta de una farmacia en Almagro y se lo robaron

Un desesperante episodio tuvo lugar el último sábado a las 14 en una farmacia ubicada en Almagro, en la avenida Rivadavia y Maza: una dueña dejó a su perro, un bulldog francés, atado a un poste y se lo robaron. “Lo único que pido es que me lo devuelvan. Doy recompensa. ‘Moro’ es uno más de la familia y lo queremos de vuelta”, suplicó entre lágrimas María José, la dueña del perro.

En diálogo con TN, la mujer contó cómo fue la situación que vivió hace unos días y que todavía padece. Según detalló la mujer, ella había concurrido a la farmacia con su perro llamado ‘Moro’, pero antes de ingresar al establecimiento lo dejó atado en un espacio reservado para mascotas.

Sin embargo, el paseo se tornó una pesadilla cuando en pocos segundos dos hombres se llevaron al animal. El momento exacto en que esto sucede quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se ve como la mujer se acerca a la puerta de la farmacia junto a su perro, y lo ata con la misma correa a un sector que supuestamente está reservado para que los animales esperen a sus dueños. Según indicó la dueña, fue “la primera vez” que dejó al perro atado por un corto periodo de tiempo para poder hacer las compras.

“Esto fue el sábado 1 de junio, entre las 14.10 y 14.30. Llamé a la Policía a las 14.34. Las personas- de la farmacia- me hicieron el recorrido hasta la estación del subte de Loria, que está a una cuadra, con sentido hacia San Pedrito. La Policía los pudo seguir con las cámaras del subte y se cómo salen a la superficie en Acoyte y Rivadavia, y ahí les perdieron el rastro, según me dijeron”, afirmó.

E indicó: “Eran dos personas. Yo no me di cuenta, pero cuando lo estaba atando a Moro, uno de ellos, de remerita blanca, ya me estaba viendo y se colocó detrás del paredón. Yo al perro lo veía, pero cuando me di vuelta para agarrar el medicamento y me dirijo a la caja, ya no lo vi más. El cómplice que viene atrás cruzó el semáforo en rojo y me agarró el perro”.

Sobre la actitud del cachorro, de apenas 6 meses, que fue un obsequio de una amiga para la familia de María José, la dueña del perro detalló: “Moro, al ser bebé se da con cualquiera, no tiene alertas”.

En este sentido reveló que uno de sus mayores miedos es que debido a su elevado valor por ser de raza, el ejemplar sea vendido y ya no pueda recuperarlo. “Estuve viendo en Mercado Libre y en Marketplace, y por este tipo de perros piden entre 700.000 pesos y un millón”, se lamentó.

“Se han comunicado personas para decirme que lo tenían y que les haga la transferencia, oportunistas supongo yo. Nada certero, no tengo información de él, ni de que lo hayan visto”, concluyó la mujer.

Un ladrón se metió a una casa y se robó a un perro tras tirarlo por encima de la tapia

En diciembre de 2023, una familia de Río Primero, provincia de Córdoba, lanzó un desesperado pedido luego de que un ladrón se metió a una casa y se robó el perro - de un niño con epilepsia - tras tirarlo por encima de la tapia. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad que había instalada en el patio de la vivienda.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 18 de diciembre en una vivienda en la calle Contardo Ferrini en el Barrio Dulce de Río Primero y donde el can, de raza bulldog francés y que tenía un año, estaba ocasionalmente, según contó la dueña que solicitó ayuda para encontrarlo.

“Habíamos llevado a Rocco - el perro robado- a lo de mis suegros porque otra perrita que tenemos en casa está en celo. Saltaron desde el otro lado de la tapia en donde hay un baldío”, dijo la mujer en su momento al medio local El Doce TV y detalló que del otro lado de la tapia de más de dos metros y medio de altura dos cómplices esperaban al ladrón que ingresó a la propiedad.

En el video, de pocos segundos, se puede ver cómo el delincuente, vestido de negro, salta la tapia e ingresa al inmueble mientras es observado por el pequeño y cariñoso animal. Una vez en el patio, el ladrón sujeta al animal de sus patas delantera y en un rápido movimiento lo arroja por encima del muro de color blanco.

“El que está con él todo el día es mi hijo de 11 años que tiene epilepsia refractaria. Pido que lo devuelvan, pagamos una recompensa, no hay problema. Los chicos lo extrañan mucho”, dijo la mujer, quien en su momento lanzó una campaña en redes sociales para pedir información sobre el paradero de Rocco.

