Violencia narco en Rosario: “Las fuerzas federales tienen como obstáculo a la policía de Santa Fe”

Tras la escala sin freno de la violencia narco en Rosario, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, acompañó el desembarco de 300 integrantes de la Gendarmería Nacional que se sumarán a la lucha contra el crimen organizado. Días atrás, tras el ataque mafioso al supermercado del suegro de Lionel Messi, la exfuncionaria Sabina Frederic, antecesora de Fernández, había dicho: “Las fuerzas federales tienen como obstáculo a la policía de Santa Fe”.

La exministra de Seguridad de la Nación se refería a las sospechas de connivencia entre la policía de Santa Fe y los grupos narcocriminales que operan en Rosario y otras ciudades de Santa Fe. Y pidió que se repita lo que, hace casi 12 años, se hizo en el denominado Operativo Cinturón Sur cuando se corrió a la Policía Federal Argentina (PFA) del patrullaje de las calles de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y se desplegó a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

“Por más que lleves 5000 [agentes federales] no va a tener ningún efecto. Las fuerzas federales tiene que tener el control del patrullaje, el 911, las comunicaciones y la inteligencia criminal y sacárselo a la policía de Santa Fe. Sí creo que hay antecedentes en la Argentina para tener una recuperación estatal legal. Hay que reconstituir la legalidad del Estado en el control territorial. Hay un antecedente en la Argentina, que fue el operativo Cinturón Sur, durante el gobierno de Cristina [por la hoy vicepresidenta]. Hay un decreto que lo que hizo fue desplazar a la Policía Federal de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Las competencias que tenía la policía federal fueron derivadas a las fuerzas federales -Gendarmería y Prefectura. Y la Policía Federal fue corrida a trabajos administrativos, perdió el control de la calle. Ni comunicación, ni investigación, ni inteligencia. A mí me parece que eso habría que tratar de hacerlo en Rosario. Entiendo que la reforma judicial es importante, pero no va a parar la violencia. Hay que parar hoy porque la gente se está matando y el terror va avanzando en Rosario”, sostuvo Frederic en una entrevista con Futurock.

Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad, en Rosario junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti Rodrigo Néspolo

Hoy, en la presentación del desembarco de los 300 uniformados que se suman a los 1100 que ya estaban en funciones en Santa Fe, el ministro Fernández, dijo: “Hay que hacer un trabajo muy profundo. Nada de lo que hay que hacer es simple. Es imperioso que lleguemos hasta el hueso”. Estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

LA NACION