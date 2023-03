Reapareció Sabina Frederic y pidió que Lionel Messi participe de una campaña de desarme en Rosario

escuchar

La ex ministra Sabina Frederic sorprendió hoy con un insólito pedido: luego de la balacera que sufrió el supermercado del suegro de Lionel Messi en Rosario, pidió que el capitán de la Selección protagonice una campaña de desarme.

Frederic se refirió a las polémicas declaraciones del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo que los narcos “ganaron la guerra”. “Yo creo que hay un problema mayor, que es la violencia y los homicidios. Esa idea de que ganaron los narcos es medio extraña. Primero, porque no sabemos si los que están llevando la violencia son narcotraficantes o simplemente personas, sicarios, tal vez pagadas por narcotraficante, entre otros negocios ilegales. Me parece que es un slogan que no ayuda a entender el problema. Lo que sí está claro es que la calle está ganada por bandas criminales, redes criminales y clanes criminales y el Estado perdió el control. Estado en el sentido de la legalidad y de la capacidad de sanción y de prevención”, afirmó en una entrevista con Futurock.

“Yo iría por ahí porque, también si uno compara el mercado de drogas en Rosario y en Buenos Aires, claramente es superior en Buenos Aires. Hay muchos más consumidores y droga que circula. No hay ninguna evidencia que demuestre que Rosario es mayorista en la distribución de droga en el país. Mucha cocaína pasa por la ruta que cruza Salvador Mazza u otras del norte sin generar ningún tipo de violencia. No solo va a Rosario. Hay que tener cuidado con el diagnóstico, primero. Segundo, creo que hay que tomar medidas de corto plazo que signifiquen un control efectivo de las fuerzas de seguridad del territorio. Todos los comentarios que uno escucha, ya sea del intendente o de personas que se comunican en las radios, hablan de la ausencia de la policía de Santa Fe en Rosario. Entonces, esto lo tenés que resolver ya. Y el envío de Fuerzas Armadas es absolutamente ilegal. No están preparadas para hacer seguridad interior, afortunadamente. Todos los países en los que se ensayó eso fue una tragedia”, señaló Frederic.

“Sí creo que hay antecedentes en la Argentina para tener una recuperación estatal legal. Hay que reconstituir la legalidad del Estado en el control territorial. Hay un antecedente en la Argentina, que fue el operativo Cinturón Sur, durante el Gobierno de Cristina. Hay un decreto que lo que hizo fue desplazar a la Policía Federal de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Las competencias que tenía la policía federal fueron derivadas a las fuerzas federales -Gendarmería y Prefectura. Y la Policía Federal fue corrida a trabajos administrativos, perdió el control de la calle. Ni comunicación, ni investigación, ni inteligencia. A mí me parece que eso habría que tratar de hacerlo en Rosario. Entiendo que la reforma judicial es importante, pero no va a parar la violencia. Hay que parar hoy porque la gente se está matando y el terror va avanzando en Rosario”, afirmó la ex ministra.

Frederic desestimó además que la solución sea mandar más policías. “El problema no es enviar más efectivos, sino darles otras competencias que hoy no tienen. Hoy las fuerzas federales tienen como obstáculo a la policía de Santa Fe. Entonces, por más que lleves 5 mil, no va a tener efecto, porque no tienen el control de las comunicaciones. Toda la comunicación que se hace la tiene la policía. Están presos de la policía de Santa Fe, que no está. La solución está en darle a las fuerzas federales otras facultades. Que el 911 no lo tenga más la policía de Santa Fe en Rosario, que lo tengan las fuerzas federales. Lo mismo que se hizo en Cinturón Sur y tuvo un efecto impresionante. No se trata de más ni de menos, se trata de darle otras facultades: comunicación, investigación, inteligencia criminal y el patrullaje de la calle y sacar a la policía de santa fe del patrullaje de la calle de rosario, porque no está. De hecho, no está y hay muchas sospechas, aunque no lo tengo comprobado, de que hay connivencia. No hay forma de que las fuerzas federales puedan trabajar en estas condiciones”, indicó.

“La situación es grave. Creo que tenemos que salir de la lógica de acusarnos mutuamente y empezar a pensar soluciones superadoras. Esto requiere que el gobernador Perotti cambie un poco su modalidad, que es solo pedir más fuerzas federales. Creo que hay algo que se va instalando que es el miedo. El miedo ha ganado la justicia federal, la política. Entonces, es complicado, porque el poder de fuego lo perdió el Estado. No sé si hay intereses. No sé si se demostraron vínculos entre la política y el lavado y el juego. El punto es bajar los niveles de terror y las vidas que se van perdiendo. La tasa de Santa Fe quintuplica a la de la Argentina en su conjunto”, afirmó la ex ministra.

Sobre qué se podría hacer efectivamente para bajar la violencia, Frederic señaló: “Vi que está el diputado Rodolfo Tailhade con un proyecto para ampliar la cantidad de juzgados y fiscalías, es cierto y necesario, También es necesario devolver la inteligencia a las penitenciarias, hay que hacer muchas cosas y algunas preventivas, como por ejemplo planes de desarme sería súper interesante que Messi colaborara en eso, es su ciudad, es una idea que teníamos nosotros en el ministerio que no pudimos llevar adelante. Un plan de desarme con una contraprestación. Esto se hizo en la época de Cristina y siempre es muy efectivo hay que sacar las armas de la calle hay que dar a los chicos que tienen 8 o 9 años otro horizonte de vida

