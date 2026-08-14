5 cosas que los médicos desearían que los hombres supieran sobre la salud sexual

LONDRES.- Los problemas de salud sexual son comunes entre los hombres, aunque no quieran admitirlo. Y si bien muchas afecciones son prevenibles o tratables, los expertos señalan que los hombres suelen sentir demasiada vergüenza para hablar de ellas con amigos, familiares o incluso con sus médicos.

Nadie quiere parecer débil o menos viril, explicó Raevti Bole, uróloga de la Cleveland Clinic en Ohio. “Parte del trabajo de un urólogo reproductivo es dar la tranquilidad de que definitivamente no estás solo”, añadió.

Como resultado, dicen los médicos, muchos hombres recurren a internet, solo para encontrar información errónea, como los supuestos beneficios de la retención de semen o la hierba epimedium, conocida como hierba de cabra en celo.

“Desearía que más hombres jóvenes se tomaran el tiempo de hablar con su médico de cabecera sobre cuestiones de salud en lugar de obtener sus consejos de la inteligencia artificial o las redes sociales”, dijo Tony Chen, urólogo de Stanford Medicine en California.

Para ayudar a iniciar la conversación, les preguntamos a los expertos qué desearían que los hombres supieran sobre sus órganos sexuales. Esto fue lo que dijeron.

La disfunción eréctil puede ser un signo de enfermedad crónica

Alrededor del 50% de los hombres mayores de 40 años sufrirá disfunción eréctil en algún momento. La disfunción eréctil puede ser un indicador de problemas circulatorios más amplios.

Un buen flujo sanguíneo es esencial para lograr y mantener una erección, y eso solo es posible con un corazón sano. Un estudio holandés de 2008 realizado con 1248 hombres de entre 50 y 75 años descubrió que aquellos que dijeron tener disfunción eréctil tenían al menos un 60% más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los seis años posteriores a la conclusión del estudio.

“Piensen en el pene como un barómetro de la salud cardiovascular general de una persona”, dijo Matthew Ziegelmann, urólogo de la Mayo Clinic en Minnesota.

Las dificultades con la excitación física pueden ser un signo de diabetes tipo 2 o colesterol alto, por ejemplo, los cuales dañan el revestimiento de las arterias y elevan el riesgo de un derrame cerebral o un ataque cardíaco.

“Ignorar la disfunción eréctil significa que estás perdiendo una oportunidad realmente valiosa para prevenir enfermedades cardiovasculares”, dijo Vaibhav Modgil, urólogo e investigador de la Universidad de Manchester en Inglaterra.

Presten atención a su suelo pélvico

Los músculos del suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres, se encuentran sobre el perineo, el área entre el ano y los genitales, y actúan como una hamaca para sostener la vejiga, el intestino y los órganos sexuales.

Fortalecer estos músculos puede mejorar el control de la vejiga, razón por la cual los ejercicios de Kegel, realizados correctamente, suelen recomendarse a las mujeres durante el embarazo y después del parto. También pueden ayudar a algunos hombres que sufren de incontinencia después de una cirugía de próstata y reducir la eyaculación precoz.

Pero más a menudo los hombres sufren el problema opuesto: los músculos están demasiado tensos, lo que puede causar dolor durante las relaciones sexuales, disfunción eréctil o dificultad para vaciar la vejiga o el intestino.

“Se contraen rítmicamente en ciertos puntos durante el ciclo sexual”, explicó Ziegelmann. “Y si ya están tensos y contraídos, es un músculo acalambrado que luego intentas mover muy rápido, lo cual puede ser doloroso”.

Estirar suavemente las caderas, los glúteos y los isquiotibiales puede ayudar a relajar esos músculos, al igual que la respiración diafragmática. Sin embargo, si experimentas síntomas graves a largo plazo, Ziegelmann sugiere buscar un fisioterapeuta de suelo pélvico que pueda aconsejar las mejores formas de relajarse.

Tu edad puede influir en la calidad del esperma...

Varios expertos dijeron que desearían que más hombres supieran cómo la edad puede afectar la calidad del esperma.

“Existe la idea errónea de que si puedes lograr una erección y eyacular, eres fértil”, dijo Michael Carroll, científico reproductivo de la Universidad Metropolitana de Manchester en Inglaterra.

La calidad del esperma tiende a deteriorarse con la edad, afectando qué tan bien nadan, dañando el ADN que transportan e incluso aumentando las posibilidades de complicaciones durante el embarazo, dijo Chen. No hay una edad límite clara, ya que el daño al ADN se acumula a lo largo de la vida de un hombre. Un estudio encontró que el riesgo de aborto espontáneo era un 43% mayor cuando el padre tenía más de 45 años, en comparación con alguien de veintitantos años. Los urólogos instaron a los hombres a considerar su edad al planificar una familia, tal como muchas mujeres ya lo hacen.

“La fertilidad es un deporte de equipo”, dijo Chen. “Y los hombres tienen cada vez más que ver con los resultados de lo que pensábamos anteriormente”.

... y también otros factores del estilo de vida

El tabaquismo, el consumo de alcohol y la nutrición también juegan un papel importante en la función sexual. Una dieta alta en grasas y azúcar resulta en un aumento de ciertos químicos, conocidos como especies reactivas de oxígeno, que causan desgaste en las células, incluidas las de los testículos. Carroll señaló que la dieta mediterránea, que incluye alimentos con niveles más altos de antioxidantes, se asoció con un esperma más saludable.

La obesidad es otro factor de riesgo importante, dijo Channa Jayasena, endocrinólogo reproductivo del Imperial College de Londres. Las células grasas producen una enzima llamada aromatasa, que convierte la testosterona en estrógeno. Una menor cantidad de testosterona hace que sea más difícil mantener una erección y ralentiza la producción de esperma. Cada pulgada de aumento en la cintura de un hombre se asocia con una caída de aproximadamente el 3% en la concentración de esperma, según un estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Numerosos estudios demostraron que los programas de pérdida de peso pueden aumentar el recuento de espermatozoides en personas obesas.

Los expertos también dijeron que se debe evitar la terapia de testosterona a menos que se tenga una prueba médica que confirme una deficiencia.

“Se comercializa para hombres más jóvenes como: ‘Si quieres músculos grandes, si quieres erecciones que duren para siempre, si quieres verte como un hombre de verdad, entonces toma testosterona’”, dijo Modgil. Sin embargo, pocos saben que también puede interrumpir la producción de esperma y reducir potencialmente la fertilidad.

Hacé ejercicio con moderación mientras buscás tener un hijo

La actividad física regular puede mejorar tu fertilidad, pero evita los regímenes de entrenamiento extremos si estás intentando concebir.

Alguna evidencia sugiere que el ejercicio de alta intensidad puede causar una respuesta al estrés que interrumpe la producción de testosterona, reduciendo la producción de esperma, dijo Carroll. Llevar el cuerpo al límite también puede aumentar la producción de los químicos que dañan el ADN, señaló.

El ciclismo puede conllevar riesgos adicionales, dijo Bole. “Obtienes compresión escrotal durante un largo período de tiempo y usas ropa ajustada, lo que tiene el potencial de elevar la temperatura de los testículos”. Los paseos recreativos cortos no suelen causar mucho daño, añadió, pero un entrenamiento más largo podría causar problemas.

Eso no significa que tengas que renunciar a tus viajes en bicicleta. Pero si te preocupa tu fertilidad, practica un ejercicio más moderado, dijo Carroll. Ten en cuenta que los espermatozoides recién producidos tardan unos dos meses en madurar por completo, así que no esperes que los cambios en el estilo de vida tengan un efecto inmediato.

El pudor puede impedir que los hombres consulten a un urólogo

Los expertos dijeron que la renuencia a hablar de sus partes íntimas puede impedir que los hombres visiten a un urólogo y se realicen pruebas de detección de enfermedades como el cáncer testicular.

“Cuando se detecta a tiempo, tiene una tasa de curación de casi el 98”, dijo Juan Andino, urólogo de UCLA Health, quien instó a los hombres a adquirir el hábito de revisar su anatomía regularmente.

Una razón común por la que algunos hombres evitan las pruebas de detección es el tamaño o la forma de su pene, dijeron los expertos. Estas preocupaciones pueden contribuir a la ansiedad, la depresión y la disfunción sexual. En casos extremos, pueden convertirse en una forma de dismorfia corporal que afecta significativamente la vida diaria, dijo Carroll.

Señaló que la pornografía puede establecer estándares poco realistas que dejan a muchas personas sintiéndose inadecuadas. A menudo tranquiliza a los hombres, dijo Carroll, saber que la longitud promedio en erección es menor de lo que muchos suponen: alrededor de 5,2 pulgadas (13,2 centímetros).

También advirtió contra los tratamientos que afirman mejorar el tamaño del pene y dijo que simplemente recortar el vello púbico podría hacer que algunos hombres se sientan más seguros.

Recuerden que su urólogo ya vio todo esto antes, dijo Ziegelmann. Y una conversación sincera puede ser de gran ayuda para calmar los temores.