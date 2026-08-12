Escala el conflicto: los rectores y el Gobierno, citados a una audiencia clave por el financiamiento universitario

Los gremios docentes y no docentes universitarios pararon este miércoles por 24 horas nuevamente en reclamo por el financiamiento para el sector, según coincidieron, con alto acatamiento.

En paralelo, hubo avances en el plano judicial. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Adminsitrativo Federal N° 11, citó ayer a una audiencia para el viernes de la semana próxima, 21 de agosto, al Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que reúne a los rectores de las universidades nacionales del país– y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, pero nunca la aplicó justificando que la norma no especificaba con qué fondos hacerlo. Derivó en cuatro marchas federales universitarias y, además, en la presentación de varios planteos judiciales, entre ellos, el del CIN, el de la UBA y también de algunos gremios. Las causas finalmente se unificaron.

La presentación judicial del CIN avanzó y derivó en la cautelar –que incluso dejó firme la Corte– que obliga a actualizar salarios y becas. Ahora, la UBA solicitó la audiencia porque buscan ampliar el reclamo a aumentos para los hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y técnica, ítems que quedaron por fuera de la sentencia.

El CIN sostuvo que debe cumplirse de inmediato la medida cautelar ya firme. Pero fuentes de la entidad confirmaron a LA NACION que asistirán a la convocatoria. En cambio, al cierre de esta nota, desde la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado, no respondieron si concurrirán.

El cumplimiento de la cautelar es uno de los puntos por los que reclamaron hoy los gremios, que apuntan también contra el Gobierno por no aplicar la ley de financiamiento aprobada y sostenida por el Congreso el año pasado y por no cumplir con el acuerdo firmado con los rectores en junio pasado.

Según coincidieron también otras fuentes universitarias, el Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio, restaría un 3% adicional en octubre– y de las becas Manuel Belgrano, pero no lo hizo con el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones) que estaban contemplados en el acta que firmaron el 10 de junio.

Una de las reuniones entre Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y Franco Bartolacci, presidente del CIN Min. Educación

Ante la convocatoria al paro, fuentes del Gobierno al tanto del conflicto dijeron a LA NACION que “el acuerdo está caído” ya que era válido “si no avanzaba la cautelar”. Indicaron que están pagando la partida para hospitales contemplada en el presupuesto, pero no abonarán la extra.

Tras el acuerdo, la Corte dejó firme el fallo que obliga a aumentar salarios y becas por la ley de financiamiento universitario, un monto mayor al acordado entre las partes. Según concuerdan en el sector universitario, el incremento salarial que debería dar el Gobierno para cumplir con la Justicia asciende al 29%.

Es por eso que la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, pidió una ampliación, publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio pasado, de 1,3 billones para universidades para cumplir con el aumento aún mayor que dispone la cautelar.

El Gobierno consideró que el paro es “ilegítimo” dado que “no existe incumplimiento alguno” de su parte, pero fijaron fecha para la próxima mesa paritaria para el próximo 1° de septiembre.

“Hoy el paro tiene un acatamiento casi total porque la universidad pública llegó a un límite. Tenemos una ley vigente hace 300 días, una cautelar que el Gobierno debe cumplir y un acta firmada que sigue sin aplicarse. El Gobierno no puede seguir desconociendo sus obligaciones, los acuerdos firmados y el reclamo de toda la comunidad universitaria”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de la Federación Nacional de Docentes de las Universidades (Fedun), quienes también acompañaron hoy la jornada en defensa de la ciencia y los investigadores con movilización en el Obelisco bajo el lema “Ponete la camiseta”.

“Los docentes de UDA pararon en su totalidad”, indicó a LA NACION Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Marcó que el acatamiento fue superior al 80% y aún mayor en las universidades de La Plata, Rosario y San Juan.

En la UBA, como suele suceder, el paro fue dispar en las diferentes facultades. Según contestaron a LA NACION, la de Ciencias Sociales estuvo cerrada, al igual que Ciencias Exactas. En Arquitectura, Diseño y Urbanismo fue dispar y Derecho permaneció abierta. Ciencias Económicas aún no comenzó las clases del segundo cuatrimestre por lo que el paro no tuvo incidencia. En el caso de los no docentes el acatamiento fue casi total, indicaron desde Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), el gremio que los nuclea; algunos deben asistir a hospitales para garantizar una cobertura mínima.

“En todo el sistema hubo un alto acatamiento. Al sumarse también Fatun, la federación no docente, esto hace que el acatamiento suba. Ahora nos interesa y ponemos el foco en el llamado a paritaria. En esa paritaria esperamos un diálogo abierto y sincero para empezar a tener certezas sobre el camino a la solución”, apuntó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba).

En esa misma linea, Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), indicó que el acatamiento en los trabajadores no docentes fue del 98% a nivel nacional. “La gran mayoría de las universidades nacionales estuvo cerrada, por lo que el acatamiento en general supera el 90%”, dijo.

Fatun convoca, además, a “abrazos simbólicos” a las casas de estudios y a una movilización al Palacio Sarmiento (Pizzurno) para el miércoles próximo, 19 de agosto. “En caso de no obtener respuestas favorables del Poder Ejecutivo Nacional en las próximas semanas” suman además a un paro de 48 horas para el 27 y 28.

Conadu, por su parte, ya ratificó esa medida de fuerza para fin de mes, que se mantiene aún tras la convocatoria a paritarias del Gobierno. “El paro es por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que no requiere paritaria”, dijo a LA NACION Clara Chevalier, secretaria general de Conadu.